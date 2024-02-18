Айрат Багаутдинов: почему нужно сохранить казанские шуховские башни

Историк архитектуры — о ценных объектах Порохового завода и Кукморской фабрики

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айратом Багаутдиновым. Башня в Кукморе

На этой неделе стало известно, что комитет по охране ОКН РТ отказался включать три Шуховские башни, памятники конструктивизма на территории Порохового завода, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Айрат Багаутдинов, историк архитектуры и создатель компании «Глазами инженера», автор книги «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя», рассказывает, чем же они все-таки ценны.

Кто такой Шухов — и его башни

Гениальный русский инженер Владимир Григорьевич Шухов сделал множество изобретений. Архитекторам и инженерам всего мира он известен как автор сетчатых перекрытий, которыми сегодня используются в таких известных постройках, как Британский музей и небоскреб The Gherkin в Лондоне или «Стеклянная кора» в московском парке «Зарядье».

В нашей стране Шухов прежде всего известен как автор сетчатых башен, которые часто так и зовут — Шуховские. Самая знаменитая — Шаболовская радио- и телебашня. Но немногие знает, что в 1890—1930-е годы по всей Российской империи (позднее — Советскому Союзу), были построены десятки небольших водонапорных башен системы Шухова. Сегодня нам известно 18 сохранившихся башен в России.

Башни есть и в Татарстане!

В архиве Российской академии наук сохранились ведомости, перечисляющие Шуховские водонапорные башни, выстроенные в разных уголках нашей страны. Проглядывая эти ведомости, я наткнулся аж на 5 (!) башен, выстроенных в родном Татарстане. Три башни были поставлены на Казанском казенном пороховом заводе в 1915 году, а еще две много позже, в 1927-м, для Казанского текстильного комбината.

Прожив в Казани все детство и юность, я ни разу не то что не видел — даже не слышал о них. Не знали о башнях казанские краеведы и инженеры-металлисты. Пришлось начинать поиски.

Башня на Пороховом заводе. предоставлено realnoevremya.ru Айратом Багаутдиновым

Казанский казенный пороховой завод — одно из старейших оборонных предприятий России, создан он был в 1788 году. В связи с началом Первой мировой войны в 1915—1917 годах завод подвергся большой реконструкции. Тогда на нем и были построены три водонапорные башни системы Шухова. Согласно архивным данным, одна башня имела 15 метров в высоту (без водяного бака), две другие — около 23,5 метра.

Пороховой завод — закрытое предприятие. Пришлось совершить виртуальный полет над территорией, вооружившись спутниковыми снимками. И тут меня ждало открытие! Три характерные сетчатые тени не оставляли сомнений: их отбрасывают Шуховские башни. Как оказалось, видны башни и с высокого противоположного берега Волги — просто на них никто особого внимания не обращал...

Вид на башни в Казани. предоставлено realnoevremya.ru Айратом Багаутдиновым

Итак, башни на Пороховом заводе были обнаружены. Несколько сложнее обстояли дела с двумя башнями, построенными для Казтекстилькомбината в 1927 году.

Казанский текстильный комбинат был трестом, в состав которого входили шесть заводов, разбросанных по Республике Татарстан. Работая в архивах, я установил, что одна из башен была построена на Льняной мануфактуре и Суконной фабрике им. В.И. Ленина в Казани (будущий Казльнокомбинат), а другая — на фабрике «Красный текстильщик» в Кукморе (115 километров к северо-востоку от Казани).

Осталось только созвониться с директорами фабрик. Директор первой сообщил, что никаких башен у него нет, а если и были, то он о них слыхом не слыхивал. Был у предприятия музей, но и его, мол, разворовали в 1990-х...

Башня в Кукморе. предоставлено realnoevremya.ru Айратом Багаутдиновым

Кукмор — не только посуда и валенки

Зато директор Кукморского валяльно-войлочного комбината обрадовал: башня у них стоит целехонька, и более того — руководство о Шухове прекрасно знает и башней своей гордится! Я немедленно выехал в Кукмор.

Водонапорная башня в Кукморе — одна из немногих Шуховских башен в стране, которые все еще работают по своему назначению (другие находятся в Николиной горе и Петушках). Она питает водой нынешний Кукморский валяльно-войлочный комбинат. Из всех башен системы Шухова, которые мне доводилось видеть, кукморская в лучшем состоянии: коррозии почти нет, стержни блестят свежей краской.

Недавно коллеги из Казанского архитектурно-строительного университета занялись исследованием башен и их постановкой на охрану. Обоснование для этого писала Светлана Валерьевна Зеленова, автор книги «В.Г. Шухов: нижегородские проекты. Территория уникальных объектов».

Комитет им отказал

К сожалению, несколько дней назад пришел ответ от Комитета РТ по охране культурного наследия, что в постановке башен на охрану отказано. Свое решение комитет объясняет тем, что к объектам культурного наследия должен быть доступ граждан. А башни находятся на закрытой территории завода и доступ к ним невозможен.

В целом решение об отказе в охранном статусе кажется несправедливым по трем причинам.

Возраст башен. Это старейшие сохранившиеся башни системы Шухова, сразу после башни, которая была построена для выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году, а потом перенесена в усадьбу Полибино Липецкой области.



Архитектурные качества. Построенные в эпоху модерна, эти башни имеют особенно изящные формы, не в пример многим другим башням, которые создавались уже в 1930-е годы и были более утилитарными.



Историческое значение. Эти башни имеют историческое значение, поскольку строились в рамках реконструкции завода во время Первой мировой войны для увеличения обороноспособности страны.



Башня в Кукморе, вид изнутри. предоставлено realnoevremya.ru Айратом Багаутдиновым.

Странной выглядит и мотивировка отказа. Признание архитектурного или инженерного сооружения памятником как раз и ставит перед обществом и государством задачу сделать его доступным для всех. А у комитета обратная логика: доступа к нему нет, так зачем его лишний раз на охрану ставить — тогда же придется доступ обеспечивать!

Между тем рост популярности не просто внутреннего, но промышленного туризма показывает, что в России людям очень интересно то, что произведено у них в стране. Шуховские башни — это пример гениальности «русского Леонардо да Винчи», они достойны того, чтобы статью частью культурного кода Казани.

Айрат Багаутдинов