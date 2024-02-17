Последние 2 года жизни Мусы Джалиля

Что происходило с Джалилем в плену и как «Моабитские тетради» возвращались в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в Оренбургской губернии. Каждый год, в день его рождения, Национальный музей РТ выносит только на один день оригиналы «Моабитской тетради» Джалиля для просмотра всем желающим. Почему эти подлинники имеют такое большое значение? Не только потому, что Муса Джалиль — национальный герой и великий татарский поэт. Именно благодаря этим тетрадям у поэта всемирно признанный статус героя. И именно благодаря им его имя было реабилитировано в советское время. В этом материале литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова постаралась реконструировать события последних двух лет жизни Джалиля.

«Моабитская тетрадь»

Это цикл стихотворений Мусы Джалиля. Он состоит из двух блокнотов (всего их было четыре). Один написан на татарском языке арабской вязью, другой — латиницей. В цикле 93 стихотворения разной тематики. Часто говорят о патриотических стихах, которые обличают преступления нацистов. Но кроме них, Джалиль писал любовную лирику и юмористические зарисовки из обычной, бытовой жизни.

Впервые «Моабитская тетрадь» была опубликована в «Литературной газете» в 1953 году. Редактором тогда был Константин Симонов. Он впервые увидел произведения Джалиля в 1949 году. Их Симонову показал татарский писатель Гази Кашшаф. Константин Михайлович высоко оценил стихотворения и предложил Льву Френкелю заняться переводом на русский язык.

Оригинал «Моабитской тетради» Мусы Джалиля realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 1957 году Муса Джалиль посмертно был удостоен Ленинской премии за «Моабитскую тетрадь». Ее перевели более чем на 60 языков мира, в том числе немецкий. Кстати, в Берлине периодически проходят вечера памяти не только Мусы Джалиля, но и других татарских деятелей, погибших в плену. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений любовь поэта к своей стране. Но так было не всегда.

Ярый коммунист и председатель Союза писателей Татарской АССР

Джалиль начал писать стихи, будучи ребенком. Предполагается, что тогда ему было 10—11 лет. Но эти произведения не сохранились. Самое раннее и дошедшее до нас стихотворение было написано Джалилем в 13 лет. Он в целом был достаточно одаренным ребенком, за год освоил программу четырех классов. Подростком уже вступил в комсомол, а в 15 лет по его произведению поставили спектакль в оренбургском театре.

В 20 лет Муса Джалиль вступил в партию, а через год начал учиться на литературном факультете МГУ. В 1931 году он закончил учебу и был уже опытным литератором. Муса Джалиль работал редактором детских журналов, издаваемых на татарском языке, а также руководил отделом культуры и искусства в газете «Коммунист». Параллельно Джалиль продолжает писать, и в 1934 году выходят сборники стихов «Орденоносные миллионы» и «Стихи и поэмы».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 1939 году Муса Джалиль переезжает в Казань, где практически сразу становится председателем Союза писателей Татарской АССР. Но эту должность он занимал недолго. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Поскольку Джалиль занимал высокую должность, у него была бронь. На следующий день, 23 июня, поэт пришел в военкомат и отказался от брони. Ее отменили и сказали, ждать повестку. Повестка пришла 13 июля 1941 года.

Политрук на фронте

Перед тем как попасть на фронт, Муса Джалиль проучился на курсах политических работников, где он получил звание старшего политрука, которое соответствовало воинскому званию капитана. Роль политруков во время Великой Отечественной войны оценивается по-разному. Одни называют их героями, другие — надзирателями. Задачей политрука была не только пропаганда и агитация, они также строго следили за дисциплиной и подавали пример личным участием на передовой.

На Ленинградском и Волховском фронтах, где сложилась довольно напряженная ситуация, поэт был в качестве военного корреспондента газеты «Отвага». Эту газету печатали прямо в прифронтовой полосе, где была своя типография и наборная мастерская.

Статья Мусы Джалиля в газете «Отвага» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 1942 году Джалиль у деревни Мясной Бор в Новгородской области принял участие в Любанской наступательной операции. Там 26 июня он был тяжело ранен в грудь и практически в бессознательном состоянии попал в плен. К сожалению, период лечения Джалиля в плену покрыт мраком. Об этом ничего нет ни в русскоязычных открытых источниках, ни в зарубежных. Абсолютный провал. Но через полгода поэт уже был участником антифашистского подполья под фамилией Гумеров. Российские историки говорят, что изменение фамилии было продуманным решением для продолжения борьбы, поскольку у нацистов было разрешение расстреливать политруков на месте. Хотя попытка просто сохранить себе жизнь — это вполне нормальное желание для человека.

В рядах антифашистского подполья

Муса Джалиль оказался в польском городке Едлиньске в лагере для военнопленных. По указанию Гиммлера в лагерях велась агитационная работа среди национальных меньшинств. На тот момент в Советском Союзе сложилась довольно сложная ситуация в отношении различных этносов. В школах обучение шло только на русском языке, проводилась политика лингвистической дискриминации. Не все нации были довольны таким положением дел. Ведь язык непосредственно связан с культурой и традициями. Нет языка — нет, по сути, и нации. Национальные меньшинства очень тяжело переносили процесс русификации. Этим и воспользовались нацистские агитаторы в лагерях военнопленных. По сути, они предлагали пленным перейти на сторону Германии, а взамен обещали возвращение родного языка, культуры и вероисповедания после того, как нацисты победят советскую армию.

Немецкие наручники 1940—1944 года realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Так появился коллаборационистский легион «Идель-Урал», который в основном состоял из представителей поволжских народов. В этот легион входили семь усиленных полевых батальонов общей численностью около 40 тыс. человек. В конце 1942 года в рядах легиона появилась подпольная антифашистская организация. По немецким источникам, в частности по документам следствия Третьего рейха, организатором ячейки Сопротивления был лейтенант Гайнан Курмашев. Именно он занимался активной агитацией. В его же группу входил и Муса Джалиль. Они действовали как музыкальный ансамбль в рядах легиона. Такая деятельность позволяла участникам Сопротивления посещать лагеря, поддерживать контакт с другими участниками Сопротивления и координировать свои действия.

Одному из них поручили заниматься пропагандой. Он работал диктором на радиостанции «Винета», которая вещала на языках народов России. Помимо этого, диктор добывал и передавал информацию другим участникам Сопротивления, помогал печатать антифашистские листовки. Возможно, история была бы другой, но на редакционной печатной машинке была литера с дефектом. Именно по ней эсэсовцы и смогли отследить ячейку Сопротивления. В ночь с 11 на 12 августа участники подпольной группы слушали радиосообщение, когда в помещение ворвались нацисты и всех арестовали.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Один из участников антифашистского подполья в итоге предал своих коллег по Сопротивлению. После чего арестовали еще порядка сорока человек, которые занимались пропагандой в легионе. Среди них был и Муса Джалиль.

«Курмашев и десять других»

В немецких архивах сохранился документ под номером 36/44 из Дрезденского суда о рассмотрении дела 12 февраля 1944 года. Дело антифашистского татарского подполья носило название «Курмашев и десять других». В документе одиннадцать татарских фамилий с указанием года рождения и профессии — «легионер». Всем вменяли «дезертирство», «содействие врагу», «военное предательство», «подрыв военной мощи». Напомню, что суд Третьего рейха рассматривал участников Сопротивления как бойцов коллаборационистского легиона «Идель-Урал», которые воевали на стороне нацистов. Именно этот документ после войны дал основание немецким властям признать жертвами нацизма группу антифашистского татарского Сопротивления.

Моабитская тюрьма в Берлине в наши дни realnoevremya.ru/Александр Кос

Пока шли следственные действия, все участники Сопротивления находились в Моабитской тюрьме в Берлине в невыносимых условиях. Там же их пытали. Там же Джалиль писал стихи в своих тетрадях. Уже позже, когда Берлин был взят, один из советских солдат в груде книг во дворе тюрьмы обнаружил запись:

Я известный поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве.

Камера в тюрьме Плетцензее realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Все 11 человек по делу «Курмашев и десять других» были приговорены к казни через гильотинирование. Для исполнения смертного приговора заключенных перевезли в другую берлинскую тюрьму — Плетцензее. Первым казнили Гайнана Курмашева. Это произошло 25 августа 1944 года в 12 часов 06 минут по берлинскому времени. Еще через три минуты казнили Фуата Сейфульмулюкова. А еще через три минуты, в 12 часов 12 минут по берлинскому времени, казнили Мусу Джалиля. Он был самым старшим из группы, Джалилю было 38 лет.

Дело на Джалиля и реабилитация поэта

Какое-то время после окончания войны о смерти Мусы Джалиля на родине ничего не было известно. Знали только, что он был военнопленным. Обстановку накалял еще Приказ №270 от 16 августа 1941 года. Согласно этому приказу, каждый командир или политрук должны были сражаться до смерти, сдача в плен приравнивалась к дезертирству. Семью сдавшегося в плен могли арестовать и лишить государственной поддержки.

Анкета о казни Мусы Джалиля в тюрьме Плетцензее 25 августа 1944 года realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство государственной безопасности СССР в 1946 году завело на Мусу Джалиля уголовное дело по обвинению в измене Родине. Жену Джалиля бесконечно таскали на допросы, она подвергалась преследованию. Закрыли дело только в 1952 году в связи со смертью разыскиваемого. Но до 1956 года у властей были сомнения по поводу присуждения ему звания Героя СССР. Главную роль в окончательной реабилитации имени Джалиля сыграли именно стихи.

Татарские писатели долго бились за восстановление честного имени Мусы Джалиля. Но получилось это сделать только после публикации «Моабитской тетради» в 1953 году.

Первая тетрадь попала в Советский Союз в 1946 году. Это была тетрадь, написанная арабской вязью. Ее в Моабитской тюрьме Джалиль передал другому узнику, Аббасу Шарипову. После войны он попал в лагерь во Франции, передал тетрадь Талгату Терегулову. Он вернулся в родную Уфу, а потом привез тетрадь в Казань. А чуть позже Терегулова арестовали сотрудники госбезопасности, он погиб в одном из лагерей ГУЛАГа.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 1947 году в Казань привезли вторую тетрадь Джалиля. Ту, что написана латиницей на татарском языке. Бельгиец Андрэ Тиммерманс был одним из участников сопротивления, тетрадь ему передал сам Джалиль. А Тиммерманс передал ее своему другу, который отнес рукопись в советское консульство в Бельгии. В этой тетради есть такая запись:

В плену и заточении — 1942.9 1943.11 — написал сто двадцать пять стихотворений и одну поэму. Но куда писать? Умирают вместе со мной.

Благодаря стараниям писателя Константина Симонова, татарских деятелей культуры и с помощью «Моабитской тетради» удалось убедить советскую власть и ведомственные органы, что Муса Джалиль был патриотом и до последней минуты своей жизни служил Родине.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».