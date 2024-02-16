«Мы совместно улучшаем город, среду, в которой живем»

Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» подвел итоги 2023 года

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Новые общественные пространства, модернизация производств, улучшение условий труда и качества жизни нижнекамцев. Общественный совет «Нижнекамскнефтехима», в состав которого входят не только промышленники, но и представители администрации, депутаты, журналисты, общественные и религиозные деятели, подвел итоги 2023 года. Первое в этом году заседание состоялось в Центре креативных индустрий «База». Место проведения было выбрано не случайно — благодаря поддержке СИБУРа и республиканских властей в здании был проведен капитальный ремонт. По задумке организаторов, «База» станет главной точкой притяжения креативной молодежи с зонами для паркура, киношколой, театральными и художественными студиями.

«Креативные индустрии — это большой экономический блок»



Нижнекамский Центр креативных индустрий «База» открыл свои двери в январе этого года и уже вызвал ажиотаж у местных креативщиков. В течение месяца сюда заехало более 10 резидентов — гончарная мастерская, музыкальная студия, «Школа креативных индустрий» и другие.



Центр креативных индустрий «База» открыл свои двери в январе и уже вызвал ажиотаж у местных креативщиков. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Как отметил директор центра Айрат Хабиров, «База» станет особой фестивально-форумной площадкой, которая объединит под одной крышей творческую молодежь. И возможно, именно здесь будет создана большая республиканская киностудия.



— Раньше здесь располагалась производственная база «Нижнекамскнефтехима». Благодаря СИБУРу здание было полностью обновлено. Комплекс состоит из трех площадок, все выполнено в бело-сером цвете. Это базовые цвета, чтобы резиденты могли сами создавать креативное пространство. Сейчас мы помогаем им с размещением, предоставляем универсальные площади. Здесь же создаем проектный офис для написания грантов, развития и масштабирования бизнеса. Креативные индустрии — это большой экономический блок, — рассказал он.



В течение месяца в центр сюда заехали более 10 резидентов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Обновленный Центр креативных индустрий «База» оценили члены Общественного совета «Нижнекамскнефтехима». До начала заседания делегация осмотрела отремонтированные помещения. Особый интерес у гостей вызвала «Школа креативных индустрий», специализирующаяся на медийных направлениях, анимации, фото- и видеосъемке.



— Школа открыта на грантовые средства, предназначена для детей от 12 до 17 лет. Всего принято 60 ребят. Обучение бесплатное. Учащимся предоставлено шесть студий. Дети могут заниматься анимацией, дизайном, звукорежиссурой, создавать электронную музыку, снимать и монтировать кино. По окончании двухгодичных курсов выпускники получат документ гособразца и могут работать в креативных индустриях, — поделилась с членами Общественного совета руководитель школы Миляуша Эрдашева.



Центр креативных индустрий «База» оценили члены Общественного совета «Нижнекамскнефтехима». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нефтехимики, в свою очередь, пригласили учащихся к себе на предприятие. По словам управляющего директора, члена правления СИБУРа, председателя совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игоря Климова, на территории НКНХ есть много интересных мест для фото- и видеосъемок.



— У нас есть хорошие панорамные места. Например, новая стройка ЭП-600. Там можно подняться на крышу и поснимать. А еще есть современная открытая станция, которая вырабатывает электроэнергию. Вам это будет интересно для обучения, нам интересно посмотреть на производство с творческой стороны. Так что такое сотрудничество всем бы пошло на пользу, — уверенно сказал он.



Особый интерес у гостей вызвала «Школа креативных индустрий». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Помимо промышленных объектов, можно снять хорошие видеоролики про людей. Я сам в детстве посещал кружок фотосъемки, — вспомнил свои школьные годы генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. — До сих пор помню тот антураж. Это была сказка. Кругом темнота, горит красная подсветка, и кто-то делает чудо из простого листка бумаги.



Экология, безопасность, условия труда



После экскурсии члены Общественного совета подвели итоги работы предприятия за 2023 год. В своем выступлении генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов отметил ключевые фокусы деятельности предприятия — обеспечение сырьевыми ресурсами, выполнение производственной программы, реализация основных инвестиционных проектов.



После экскурсии члены Общественного совета подвели итоги работы предприятия за 2023 год. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В приоритете — охрана труда и безопасность сотрудников. Так, в прошлом году на «Нижнекамскнефтехиме» стартовала масштабная модернизация ремонтного производства. Общие инвестиции в проект могут составить несколько миллиардов рублей.

Большая часть станков старого образца будет демонтирована, на смену им придут 214 современных станков и стендов последнего поколения — многофункциональных, высокоточных, энергоэффективных, с высокой степенью автоматизации, программным управлением и максимальной цифровизацией. По словам Марата Фаляхова, проект обеспечит бесперебойную работу и технологическую независимость предприятия.



Генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов отметил ключевые фокусы деятельности предприятия. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Техническое перевооружение коснется ремонтно-механического завода, мастерских и инструментальных кладовых. Проект предусматривает внедрение автоматизированных систем учета, планирования, повышение культуры производства. В ходе модернизации мы разместим современные станки с ЧПУ и системой цифровой индикации, — отметил Марат Фаляхов.



2023 год стал знаковым для промышленной медицины. На территории предприятия вместо устаревших медпунктов открылись пять специализированных Центров здоровья. В поликлинике НКНХ провели ремонт, дооснастили компьютерным томографом, маммографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, оборудованием для эндоскопии.



Постоянными участниками Общественного совета являются 20 человек. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Завершилась программа комплексного обновления инфраструктуры и сервиса по питанию и транспорту. На линию вышли 108 комфортабельных экологичных брендированных вахтовых автобусов. Работает собственное производственное такси. Открыты восемь модернизированных столовых, в которых заложены принципы здорового питания, — подчеркнул Марат Фаляхов.



«Город — это в первую очередь люди»



О социальном партнерстве СИБУРа и города рассказал Игорь Климов. Компания системно подходит к развитию городов присутствия. В частности, использует самый прогрессивный инструмент стратегического планирования — мастер-план: для Нижнекамска разрабатывается по заказу СИБУРа совместно с администрацией города.



— Хотел остановиться на системном развитии города в рамках мастер-плана. Это документ, на котором стоит строить будущее города. Меня вдохновляет, что в мастер-плане есть тематика новых парков, развитие велодорожек и пеших маршрутов. Сюда входит обновление парка «Семья», создание зеленого кольца вокруг Нижнекамска, реставрация усадьбы Стахеевых, развитие городской набережной. Сейчас важно определиться с дальнейшими действиями, — добавил он.



О социальном партнерстве СИБУРа и города рассказал Игорь Климов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Игорь Климов напомнил, что СИБУР совместно с республиканскими властями реставрирует спортивные объекты. На эти цели выделено было 1,4 млрд рублей, 700 млн рублей направила компания. Городу были переданы три спортобъекта и база управления социального развития, ныне Центр креативных индустрий «База».



— Мы передали социальные объекты городу, чтобы их преобразовывать. Были голоса о том, что эти пространства могут потерять свой смысл. Это не так. Сегодня мы находимся в прекрасном помещении, наполненном сутью. «База» может стать точкой притяжения творческой молодежи. В ближайшее время состоится открытие и обновленных спортивных объектов. Они будут доступны для всех нижнекамцев, — отметил он.



Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» создан в апреле 2022 года. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Затронул Игорь Климов и тему образования. По его словам, в школах-партнерах Нижнекамска созданы профильные Нефтехим- и СИБУР-классы, идет оснащение материально-технической базой. По федеральной программе «Профессионалитет» СИБУР комплектует производственный блок КНН им. Н. Лемаева оборудованием, необходимым для подготовки студентов.



На базе НХТИ сформирована концепция учебного центра СИБУРа общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Целевая аудитория — сотрудники СИБУРа, студенты профильных ссузов и вузов, школьники из СИБУР-классов.



Кроме этого, до 250 млн рублей компания направит на создание образовательного кластера в лицее №35, школе №7, детском эколого-биологического центре.



— Вместе с администрацией города мы заинтересованы, чтобы молодое поколение нижнекамцев оставалось учиться и жить в родном городе, находя применение своим способностям и талантам. Поэтому в фокусе нашего внимания развитие системы образования. Мы совместно улучшаем город, среду, в которой живем, — подчеркнул Игорь Климов.



На заседании также озвучили итоги программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На заседании также озвучили итоги программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Победителям грантовых проектов вручили дипломы и памятные подарки. Исполнительный директор Союза велосипедистов Республики Татарстан, член Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» Раис Шаехов, частый гость мероприятий «Формулы хороших дел», сам тоже является победителем программы и при поддержке СИБУРа наполняет город яркими событиями. Раис проводит велоэкскурсии для горожан, знакомит их с историей города, интересными местами.



«В этом году победителями стали 14 проектов, среди них два моих проекта, которые я подавал, — это серия велоэкскурсий по Нижнекамску с посещением каких-то значимых объектов. И второй проект — это соревнования на велотандемах с участием незрячих людей, мы такие соревнования уже проводили, но они были достаточно скромные, а в этот раз, благодаря поддержке СИБУРа, проведем соревнования на высоком уровне».



Впервые в «Формуле хороших дел» заявилась и новая «Школа креативных индустрий», в Нижнекамске объединят 67 аналогичных школ, вместе будут снимать ролики о рабочих профессиях. Но сам директор Центра креативных индустрий «База» Айрат Хабиров давно знаком с программой.

Впервые в «Формуле хороших дел» заявилась и новая «Школа креативных индустрий». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Очень важное и нужное дело от компании СИБУР — это «Формула хороших дел», которая поддерживает общественные инициативы, инициативы бюджетных учреждений. Потому что зачастую идей очень много, а воплотить, к сожалению, нет возможности, поэтому эта поддержка — отличная возможность воплотить свои идеи и разнообразить, улучшить жизнь населения в Нижнекамске. Благодаря этой поддержке у нижнекамцев есть возможность, не выезжая никуда, насладиться действительно яркими и современными событиями. В прошлом году у нас прошла Неделя театра, книжный фестиваль и другие».



Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» создан в апреле 2022 года. Его основной целью является повышение информированности населения о развитии крупнейшего предприятия города, промышленной безопасности, экологических аспектах, кадровой политике, а также для привлечения общественности к обсуждению вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района и города. Постоянными участниками Общественного совета являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска.



Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— «Нижнекамскнефтехим» в лице СИБУРа — это лицо Нижнекамска. СИБУР — компания с мировым именем. В частности, когда я сама где-то бываю, меня спрашивают: «А что у вас там есть?» Я отвечаю: «СИБУР». Спасибо за вклад в развитие Нижнекамска. Город — это в первую очередь люди. Это очень важно для нас, — подытожила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

