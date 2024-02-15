Мороз спорту не помеха: нижнекамские энергетики присоединились к «Лыжне России»

Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Улыбки и смех, дружеские приветствия, радостное, приподнятое настроение — работники нижнекамского филиала АО «ТГК-16» с удовольствием пробежались в субботний день по лесной лыжне. Несмотря на 20-градусный мороз в лесном массиве близ физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр», где прошли старты, было в буквальном смысле не протолкнуться. С участниками гонки пообщался журналист «Реального времени».

Праздник спорта и хорошего настроения

В минувшую субботу в Нижнекамске, как и в сотнях других российских городов, прошла Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2024». Несколько тысяч горожан собрались на праздник спорта в лесном массиве физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». По доброй традиции масштабную акцию поддержали энергетики Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Они прошли дистанции от 1,5 до 5 км.

Старт массовой гонке дал глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

— От всей души приветствую вас всех. Лыжня России — это уже бренд страны. Это праздник спорта, радости, энергии и эмоций. Я хочу сегодня поблагодарить наши промышленные компании, социальные учреждения, ветеранов, активистов города — всех тех, кто сегодня с нами. Спасибо вам и праздничного всем настроения, — поприветствовал участников забега руководитель города и района.

Старт массовой гонке дал глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Спорт как корпоративная ценность

Двадцатиградусный мороз не стал помехой для настоящих ценителей спорта и здорового образа жизни. Энергетики пришли целыми семьями.

— Я стараюсь участвовать ежегодно. Лыжи очень люблю. Зимой покататься в лесу на лыжах — это прекрасно. В детстве с родителями ходили в лес. У меня папа с мамой спортивные, помню, они меня всегда брали с собой. Сейчас я своим детям стараюсь прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни. А такие массовые мероприятия сближают людей, поднимают настроение. Посмотрите на нас: на улице мороз -20, а мы все радостные и бодрые! Это здорово, — поделилась впечатлениями инженер-эколог Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Айгуль Сафина.

Несколько тысяч горожан собрались на праздник спорта в лесном массиве физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

— У нас очень спортивный коллектив, — говорит еще один наш собеседник, начальник административно-хозяйственной службы электростанции Эрвин Сеитосманов.

Как оказалось, во многом это благодаря корпоративной политике энергопредприятия, где уделяют особое внимание физическому развитию сотрудников и пропаганде здорового образа жизни. Например, профсоюзный комитет ТЭЦ в течение сезона оплачивает прокат лыж и коньков для сотрудников и членов их семей на базе «Алмаш» и в комплексе «Батыр».

— Каждые выходные, когда позволяет погода, стараемся с семьей прогуляться на лыжах, — отмечает Эрвин Сеитосманов.

Лыжи не единственный вид спорта, где сильны энергетики. Корпоративные соревнования охватывают бег, плавание, настольный теннис, шахматы и пр. Кроме того, команда ТЭЦ всегда участвует во всех городских спортивных мероприятиях и в Спартакиаде Татарстанского республиканского Всероссийского электропрофсоюза.

— Руководство филиала и профком оказывают всестороннюю поддержку спорту и спортсменам. Здоровье работников на станции в приоритете, поэтому и сотрудники с удовольствием принимают участие в таких спортивных мероприятиях, — рассказал ведущий специалист спортивно-оздоровительного комплекса Алексей Власов.

Команда энергопредприятия выделялась на общем фоне единой брендированной спортивной формой. Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Команда энергопредприятия выделялась на общем фоне единой брендированной спортивной формой. Не могли не спросить о ней собеседника.

— Это у нас профком приобрел для тех, кто входит в сборную станции и защищает честь предприятия за его пределами, — рассказал он.

Двадцатиградусный мороз не стал помехой для настоящих ценителей спорта и здорового образа жизни. Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Искренняя любовь к спорту и радость от участия в этот день читались на лице каждого участника забега.

— Спорт — это жизнь. Я не могу без спорта, и когда приходит молодежь на станцию, я им тоже стараюсь прививать любовь к спорту, направляю их участвовать в спортивных мероприятиях. Такие соревнования очень важны для поддержания здорового образа жизни, хорошего настроения, улучшения эмоционального состояния и сплочения коллектива. Мы здесь друг друга лучше узнаем, появляется чувство команды, — говорит инженер группы наладки испытаний производственно-технического отдела филиала Ирина Дербенева.