«Лучше брать квартиру сейчас — никто не знает, что будет с ипотекой дальше»

Казанцам советуют не откладывать покупку жилья, пока условия кредитования не ужесточили

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией «Ак Барс Дом»

Ждать снижения цен на новостройки нет предпосылок, предупреждают эксперты недвижимости. «Квадрат» жилья на первичном рынке продолжает дорожать. К тому же взять ипотеку становится все сложнее: банки уже вводят ограничения для заемщиков с небольшим первым взносом и высокой долговой нагрузкой, а в некоторых банках «первоначалка» доходит до 50%.



Новые реалии ипотечного рынка



Сегодня покупатели жилья в Казани в раздумьях: стоит ли брать квартиру сейчас или придется отложить покупку на долгие 2—3 года? С одной стороны, рынок нестабилен, некоторые поговаривают о затоваривании и возможном снижении цен. С другой — цены на новостройки продолжают расти, а получение ипотеки только усложняется.

Почему не стоит откладывать решение квартирного вопроса? Есть целый ряд причин, объясняют профессионалы. Одна из них — очередное грядущее ужесточение условий выдачи кредитов на жилье. Так, с начала весны в России начнут действовать новые нормы ипотечного кредитования, которые значительно повлияют на рынок недвижимости. Банк России дополнительно повышает надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высокой предельной долговой нагрузкой, что приведет к сокращению одобренных сделок с ипотекой на 60—70%.

Есть целый ряд причин не откладывать покупку жилья, объясняют профессионалы. предоставлено realnoevremya.ru компанией «Ак Барс Дом»

— С 1 марта грядет ужесточение требований к заемщикам. Поэтому надо грамотно смотреть, что происходит на рынке, кто дает интересные предложения и у каких застройщиков больше возможностей для маневрирования в новых условиях. Тогда можно смело выходить на сделку, — считает директор АН «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

— Скоро ипотека станет жестче, и проценты будут расти за счет прибавления процентов за риск. Все это будет влиять на платеж в сторону увеличения, — уточнил директор АН «Зилант» Марат Хайров.

Процентные ставки по ипотеке будут напрямую зависеть от размера первоначального взноса и наличия других кредитов у заемщика. Регулировать стоимость кредита будут при помощи процентных надбавок к коэффициентам риска — это дополнительный процент к базовой ставке при выдаче займа.

— Если квартирный вопрос для вас стоит остро и вы не готовы откладывать его на годы, при этом нашли для себя интересный вариант по месторасположению и площади, стоит обратиться к застройщику. В портфеле крупных девелоперов есть финансовые инструменты, которые подбираются индивидуально под клиента, но и эти условия быстро меняются. Поэтому не откладывайте решение в долгий ящик, — советует исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.

Мартовские нововведения ЦБ затронут многих россиян, планирующих покупку жилья на кредитные деньги. Как показывает статистика, далеко не все покупатели могут внести большой первоначальный взнос, к тому же уже имеют кредитную нагрузку. Таблицу с надбавками к коэффициентам риска по новостройкам Банк России приводит на своем сайте. Так, при первом взносе до 20% и с кредитной нагрузкой в 70—80% к основной ставке по ипотеке добавится коэффициент 2. Применять надбавки не будут, только если заемщик внесет минимум 30% от суммы квартиры.



Применять надбавки не будут, только если заемщик внесет минимум 30% от суммы квартиры. предоставлено realnoevremya.ru компанией «Ак Барс Дом»

— Дальше цены на новые квартиры будут только расти, и нет оснований думать, что цена «квадрата» упадет. Благодаря эскроу-счетам застройщики могут подождать с реализацией по текущим ценам. Они просто не могут себе позволить опустить стоимость и работать в убыток: нужно покрывать свои кредитные обязательства, которые достаточно жесткие, а также дорожающие стройматериалы и увеличение зарплат специалистам-профессионалам, которых не хватает, — отметил Марат Хайров.

Застройщики продумывают выгодные программы



В текущих условиях ключевым моментом при выборе жилого комплекса становится не только расположение и благоустройство, но и цена недвижимости. При этом крупные игроки рынка, у которых выстроены партнерские отношения с основными банками, имеют возможность разрабатывать новые финансовые программы. Они позволяют делать ежемесячные платежи более комфортными для покупателей.

Эксперты агентств недвижимости советуют присмотреться к выгодным программам крупных застройщиков. Одни из наиболее интересных представлены в «Ак Барс Дом»:

— своя квартира от 18 тысяч рублей в месяц;

— беспроцентная рассрочка от застройщика с разными вариантами первоначального взноса и ежемесячных платежей;

— отсрочка первоначального взноса до 1 года;

— двухкомнатная квартира в ипотеку от 2% на весь срок с ежемесячным платежом всего в 22 178 рублей;

— квартира с ежемесячным платежом в 1 рубль.

Ознакомиться с проектами компании «Ак Барс Дом» можно на сайте застройщика.

Ознакомиться с проектами компании «Ак Барс Дом» можно на сайте застройщика. предоставлено realnoevremya.ru компанией «Ак Барс Дом»

Отзывы покупателей:



Ренат И.:



— Не люблю оставлять отзывы, а в этот раз оставлю и хочу выразить благодарность менеджерам компании за проделанную работу. Я долго был в поисках квартиры, выбора по городу как будто много, а по факту того, что хотел, нет. Приехал в офис, встретили с кофе, обсудили варианты, остановились на ЖК «Мой ритм» — очень понравился проект, программу по ипотеке подобрали оптимальную, и не нужно тратиться на платежи, пока строится дом. Ждать, конечно, конца строительства небыстро, но оно того стоит. Еще раз спасибо менеджерам, оформителям, кто вел сделку. Успехов вам в работе, ребята!



Альбина Хабибрахманова:



— Консультацию провел менеджер, который подробно рассказал о ЖК «Мой ритм», учел все наши пожелания, вместе подобрали наиболее подходящий вариант. Отдельная благодарность за крутую идею в виде очков виртуальной реальности, прогулялись по двору будущего дома, зашли в одну из квартир. Очень приятный персонал, вышли из офиса заряженные и воодушевленные!



Максим Т.:



— Обратились в «Ак Барс Дом» для подбора квартиры, подобрали довольно быстро несколько вариантов — по всем нашим параметрам и желаниям! Все было профессионально, доступно и понятно! На всем протяжении консультировали, помогали, реагировали оперативно, за что и хочу выразить благодарность! Спасибо!

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