«Лучше брать квартиру сейчас — никто не знает, что будет с ипотекой дальше»
Казанцам советуют не откладывать покупку жилья, пока условия кредитования не ужесточили
Ждать снижения цен на новостройки нет предпосылок, предупреждают эксперты недвижимости. «Квадрат» жилья на первичном рынке продолжает дорожать. К тому же взять ипотеку становится все сложнее: банки уже вводят ограничения для заемщиков с небольшим первым взносом и высокой долговой нагрузкой, а в некоторых банках «первоначалка» доходит до 50%.
Новые реалии ипотечного рынка
Сегодня покупатели жилья в Казани в раздумьях: стоит ли брать квартиру сейчас или придется отложить покупку на долгие 2—3 года? С одной стороны, рынок нестабилен, некоторые поговаривают о затоваривании и возможном снижении цен. С другой — цены на новостройки продолжают расти, а получение ипотеки только усложняется.
Почему не стоит откладывать решение квартирного вопроса? Есть целый ряд причин, объясняют профессионалы. Одна из них — очередное грядущее ужесточение условий выдачи кредитов на жилье. Так, с начала весны в России начнут действовать новые нормы ипотечного кредитования, которые значительно повлияют на рынок недвижимости. Банк России дополнительно повышает надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высокой предельной долговой нагрузкой, что приведет к сокращению одобренных сделок с ипотекой на 60—70%.
— Скоро ипотека станет жестче, и проценты будут расти за счет прибавления процентов за риск. Все это будет влиять на платеж в сторону увеличения, — уточнил директор АН «Зилант» Марат Хайров.
Процентные ставки по ипотеке будут напрямую зависеть от размера первоначального взноса и наличия других кредитов у заемщика. Регулировать стоимость кредита будут при помощи процентных надбавок к коэффициентам риска — это дополнительный процент к базовой ставке при выдаче займа.
Мартовские нововведения ЦБ затронут многих россиян, планирующих покупку жилья на кредитные деньги. Как показывает статистика, далеко не все покупатели могут внести большой первоначальный взнос, к тому же уже имеют кредитную нагрузку. Таблицу с надбавками к коэффициентам риска по новостройкам Банк России приводит на своем сайте. Так, при первом взносе до 20% и с кредитной нагрузкой в 70—80% к основной ставке по ипотеке добавится коэффициент 2. Применять надбавки не будут, только если заемщик внесет минимум 30% от суммы квартиры.
Застройщики продумывают выгодные программы
В текущих условиях ключевым моментом при выборе жилого комплекса становится не только расположение и благоустройство, но и цена недвижимости. При этом крупные игроки рынка, у которых выстроены партнерские отношения с основными банками, имеют возможность разрабатывать новые финансовые программы. Они позволяют делать ежемесячные платежи более комфортными для покупателей.
Эксперты агентств недвижимости советуют присмотреться к выгодным программам крупных застройщиков. Одни из наиболее интересных представлены в «Ак Барс Дом»:
— своя квартира от 18 тысяч рублей в месяц;
— беспроцентная рассрочка от застройщика с разными вариантами первоначального взноса и ежемесячных платежей;
— отсрочка первоначального взноса до 1 года;
— двухкомнатная квартира в ипотеку от 2% на весь срок с ежемесячным платежом всего в 22 178 рублей;
— квартира с ежемесячным платежом в 1 рубль.
Ознакомиться с проектами компании «Ак Барс Дом» можно на сайте застройщика.
Отзывы покупателей:
Ренат И.:
— Не люблю оставлять отзывы, а в этот раз оставлю и хочу выразить благодарность менеджерам компании за проделанную работу. Я долго был в поисках квартиры, выбора по городу как будто много, а по факту того, что хотел, нет. Приехал в офис, встретили с кофе, обсудили варианты, остановились на ЖК «Мой ритм» — очень понравился проект, программу по ипотеке подобрали оптимальную, и не нужно тратиться на платежи, пока строится дом. Ждать, конечно, конца строительства небыстро, но оно того стоит. Еще раз спасибо менеджерам, оформителям, кто вел сделку. Успехов вам в работе, ребята!
Альбина Хабибрахманова:
— Консультацию провел менеджер, который подробно рассказал о ЖК «Мой ритм», учел все наши пожелания, вместе подобрали наиболее подходящий вариант. Отдельная благодарность за крутую идею в виде очков виртуальной реальности, прогулялись по двору будущего дома, зашли в одну из квартир. Очень приятный персонал, вышли из офиса заряженные и воодушевленные!
Максим Т.:
— Обратились в «Ак Барс Дом» для подбора квартиры, подобрали довольно быстро несколько вариантов — по всем нашим параметрам и желаниям! Все было профессионально, доступно и понятно! На всем протяжении консультировали, помогали, реагировали оперативно, за что и хочу выразить благодарность! Спасибо!
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