Материнский капитал и единые пособия, выплаты семьям участников СВО: как помогают семьям с детьми в Татарстане

В Татарстане материнским капиталом воспользовались более 367 тысяч семей на общую сумму 136,7 млрд рублей. В 2023 году 2,5 тысячи многодетных мам досрочно вышли на пенсию. Какие единые выплаты могут получить семьи? Какие выплаты могут получить семьи участников СВО? Подробнее о мерах социальной поддержки — в материале «Реального времени».

Меры поддержки Социального фонда семьям с детьми

По словам управляющего отделением СФР по Татарстану Эдуарда Вафина, материнский капитал — это центральная мера поддержки национального проекта «Демография».



С 2007 года размер материнского капитала вырос более чем в три раза, а программа постоянно развивается для удобства семей. С февраля 2024 года:

размер маткапитала составляет 630 380,78 рубля при рождении после 01.01.2020 первого ребенка в семье и 833 024,74 рубля — при рождении второго ребенка или обоих детей;

право на материнский капитал теперь есть только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином России по рождению;

средствами материнского капитала можно осуществить реконструкцию дома блокированной застройки в целях улучшения жилищных условий;

отцы-одиночки, воспитывающие детей и имеющие право на получение материнского капитала, могут направить материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии.

Более 305 тысяч семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, 42 тысячи — на образование детей, 18 тысяч — на ежемесячную выплату, 171 заявление — на формирование накопительной пенсии, два заявления — на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

С начала действия программы в Татарстане средствами материнского капитала распорядились 364,7 тысячи семей с детьми на общую сумму 136,7 млрд рублей.

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет

В рамках целостной системы мер поддержки единое пособие предоставляется уже на этапе беременности. После появления ребенка семья может продолжать получать единое пособие до достижения им 17 лет.

Размер выплаты назначается в зависимости от степени нуждаемости семьи по результату комплексной оценки и составляет:

на детей:

50% — 6 370,50 рубля;

75% — 9 555,75 рубля;

100% — 12 741 рубля.

на беременных:

50% — 7 158,50 рубля;

75% — 10 737,75 рубля;

100% — 14 317 рубля.

С 2024 года внесены некоторые изменения в правила назначения единого пособия. Для определения нуждаемости в доходе семьи не будут учитываться выплаты родителям, удостоенным звания «Мать-героиня» или награжденным орденом «Родительская слава», а также проценты по номинальным счетам в банках, открытым на детей в возрасте до 18 лет. С 1 июня 2024 года не будет учитываться заработок несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В настоящее время в Татарстане единое пособие оформлено на более чем 190 тысяч детей. Об этом также сообщил в своем докладе Эдуард Вафин.

— Хотел бы добавить, что у Социального фонда каждый год — Год семьи, потому что он посвящен заботе о семьях: о детях и их родителях, родителях родителей и т. д. Нашу поддержку граждане получают на протяжении всей жизни. Главная задача — сделать эту заботу ощутимой, то есть работать эффективно, обеспечивать качество и оперативность предоставления услуг. Татарстанское отделение фонда приложит для этого все усилия, — пояснил он.

Досрочные пенсии многодетным мамам

Мамы с несколькими детьми имеют право на досрочный выход на пенсию. Условия назначения такой пенсии связаны с количеством детей, их возрастом, стажем работы и индивидуальным пенсионным коэффициентом женщины.

Чтобы получить такое право, нужно, чтобы соблюдены были следующие условия:

воспитание детей до 8 лет;

достижение возраста 50 лет при наличии пяти и более детей, 56 лет — четырех детей, 57 лет — трех детей;

страховой стаж не менее 15 лет;

величина индивидуального пенсионного коэффициента не менее 28,2 в 2024 году.

В 2023 году специалисты Социального фонда Татарстана досрочно назначили пенсию более 2,5 тысячи многодетных мам. Из них в 50 лет на пенсию вышли 188, в 56 лет — 295, в 57 лет — 2 101 многодетная мама.

Досрочные пенсии одному из родителей ребенка-инвалида

Досрочное оформление страховой пенсии по старости доступно родителям детей с инвалидностью, воспитавшим их до восьми лет, и опекунам таких детей. Обязательное условие — достижение матерью 50 лет, а отцом 55 лет и наличие страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответственно.

Кроме того, с 2024 года сохраняется право на выплаты по уходу за ребенком-инвалидом при выходе родителя на работу на неполный рабочий день, в том числе дистанционно.

Детям, потерявшим одного или обоих родителей, положена социальная пенсия по случаю потери кормильца. Ее могут выплачивать с даты признания родителя умершим или пропавшим без вести.



Пособие по беременности и при рождении ребенка в 2024 году

Родители могут получить единовременные выплаты на детей от Социального фонда: пособие по беременности и родам и выплату при рождении ребенка.

Мамы получают пособие по беременности и родам, папы — пособие при рождении ребенка. Если семья усыновила ребенка, она также может получить пособие. Оно аналогично выплате при рождении.

Минимальный размер пособия по беременности и родам:

140 дней — 88 565,40 рубля;

156 дней — 98 687,16 рубля;

194 дня — 122 726,34 рубля — в случае сложных родов или при появлении сразу двух или трех детей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам:

140 дней — 565 562,20 рубля;

156 дней — 630 197,88 рубля;

194 дня — 783 707,62 рубля — в случае сложных родов или при появлении сразу двух или трех детей.

Более 24,5 тысячи татарстанских мам в декрете получили этот вид пособия. Общий объем направленных средств составил 3 768,8 млн рублей.

Размер единовременных выплат при рождении первого ребенка составляет 24 604,30 рубля. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. В 2023 году пособие получили 26,5 тысячи работающих родителей на общую сумму 610,7 млн рублей и 4,8 тысячи неработающих родителей на сумму 111 млн рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет



В Татарстане матери и другие лица, имеющие право на пособие, могут продолжать получать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет, даже если они выходят на работу до достижения ребенком этого возраста. Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка получателя, но не менее 9 227,24 руб. и не более 49 123,12 руб. с 1 февраля 2024 года.



По итогам 2023 года ежемесячное пособие в Татарстане получили 51,7 тысячи семей на сумму 4 975,9 млн руб. Неработающие матери могут получать либо пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, либо единое пособие. Если ребенок родился до 1 января 2023 г., то пособие предоставляется без учета доходов.



Ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида

Размер ежемесячной денежной выплаты для инвалидов и детей-инвалидов с 1 февраля 2024 года составит 3 802 рубля 78 копеек, согласно приказу правительства.



Выплаты семьям участников СВО

О выплатах семьям участников СВО рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 38 963,47 рубля. В 2023 году единовременное пособие назначено 209 беременным женам мобилизованных военнослужащих;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 16 698,63 рубля. Ежемесячное пособие на детей мобилизованных военнослужащих назначено в отношении 1 098 детей. Если отца детей призвали на военную службу по мобилизации, то его прошлые заработки не учитываются при расчете нуждаемости;

Компенсация коммунальных платежей. Размер рассчитывается индивидуально, 60% от фактических расходов по оплате ЖКУ, составляющих долю членов семьи от общих расходов всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении;

Единовременная выплата на ремонт дома. Размер рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и лиц, проживающих в индивидуальном жилом доме, выплата предоставляется один раз в 10 лет при условии, что жилой дом не относится к государственному или муниципальному жилому фонду, жилое помещение, находящееся в собственности, не расположено в многоквартирном доме;

Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка. Предоставляется раз в год только на учеников 1—11-х классов общеобразовательных школ. Размер в 2024 году — 35 466,95 рубля.

Ежемесячное пособие детям военнослужащих в 2024 году выплачивается в размере 2 942,03 рубля.

Семьи военнослужащих могут получать ежемесячные компенсации, если военный получил инвалидность из-за военной травмы или погиб. Сумма компенсации зависит от группы инвалидности:

для инвалидов I группы — 22 908,62 рубля в месяц;

для инвалидов II группы — 11 454,30 рубля в месяц;

для инвалидов III группы — 4 581,72 рубля в месяц.

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