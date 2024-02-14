День в истории 14 февраля: основан YouTube, родился Каюм Насыри, День всех влюбленных
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 февраля 2024 года
14 февраля в ряде районов Татарстана пройдут заседания советов муниципалитетов, казанский «Рубин» на тренировочном сборе в Турции проведет матч с клубом «Канвон» из Южной Кореи. В среду отмечаются День святого Валентина, Международный день дарения книг и День компьютерщика. Пять лет назад защитник и капитан казанского «Рубина» испанец Цезарь Навас завершил карьеру игрока, 19 лет назад бывшие сотрудники PayPal основали видеохостинг YouTube, 20 лет назад в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк», в результате чего погибли 28 человек. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посетит Рыбно-Слободский район и примет участие в заседании совета муниципалитета по итогам социально-экономического развития в 2023 году и задачам на 2024 год.
- В Альметьевский район приедет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин для участия в заседании совета муниципалитета.
- На тренировочном сборе в Турции казанский «Рубин» проведет матч с клубом «Канвон» из Южной Кореи.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» на выезде сыграет с нижегородским АСК.
Кто родился: Сергей Миронов и Сергей Крайнов
- 1825 — татарский ученый, просветитель Каюм Насыри (скончался 2 сентября 1902 года). В честь него названа одна из улиц в Старо-Татарской слободе Казани.
- 1928 — советский и российский ученый, просветитель и телеведущий Сергей Капица (скончался 14 августа 2012 года).
- 1953 — глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
- 1967 — бывший начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан — главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан в 2008—2024 годах Сергей Крайнов.
- 1962 — директор ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» Ирек Даутов.
Кто скончался: Джеймс Кук и Андрей Чикатило
- 1779 — английский мореплаватель, путешественник-исследователь, картограф Джеймс Кук (родился 27 октября 1728 года). Возглавлял три кругосветные экспедиции, во время которых совершил ряд географических открытий.
- 1994 — советский серийный убийца Андрей Чикатило (родился 16 октября 1936 года). Казнен за совершение не менее 40 убийств.
- 2019 — советский и российский эстрадный певец и актер, народный артист РФ Сергей Захаров (родился 1 мая 1950 года).
- 2021 — председатель Арбитражного суда Республики Татарстан в 1996—2011 годах Рашит Салахов (родился 17 декабря 1942 года).
Праздники: День святого Валентина и День компьютерщика
- День святого Валентина (Valentine's Day), или День всех влюбленных. Отмечается в честь священника Валентина из Римской империи, который тайно венчал влюбленных вопреки императорским запретам и был за это казнен 14 февраля 269 года. Впоследствии он, как христианский мученик, пострадавший за веру, был канонизирован католической церковью, а в 496 году римский папа Геласий объявил 14 февраля Днем святого Валентина — покровителя влюбленных.
- Международный день дарения книг. Отмечается ежегодно с 2012 года по инициативе основательницы сайта детской книги в США Эмми Бродмур.
- День компьютерщика. Неофициальный праздник, дата которого связана с презентацией первого реально работающего электронного компьютера ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator) — это произошло 14 февраля 1946 года.
События в истории: официальное открытие Казанского университета, восстановление Республиканской премии имени Мусы Джалиля
- 1706 — в Москве основали аптекарский огород. Сейчас это ботанический сад МГУ.
- 1718 — Петр I лишил своего сына Алексея прав на престол.
- 1744 — в Санкт-Петербург прибыла немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, будущая императрица Екатерина II.
- 1805 — состоялось официальное открытие Казанского университета. Вуз создан в 1804 году императором Александром I, то есть в этом году ему исполняется 220 лет. В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин еще в прошлом году подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея.
- 1876 — изобретатель Александр Белл подал заявку на патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Речь шла о телефоне.
- 1918 — Россия перешла на новый западноевропейский, григорианский календарь (новый стиль).
- 1950 — СССР и Китай заключили договор о дружбе и взаимопомощи. Действовал до 11 апреля 1980 года.
- 1997 — первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев указом восстановил Республиканскую премию имени Мусы Джалиля. Премия присуждается один раз в два года четырем лауреатам за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства. До этого в 1968—1990 годах в ТАССР существовала Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля.
- 2004 — в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». В результате погибли 28 человек, включая восьмерых детей.
- 2005 — три бывших работника компании PayPal Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим основали видеохостинг YouTube.
- 2018 — Рустам Минниханов подписал указ об отставке министра здравоохранения РТ Аделя Вафина. Новым главой Минздрава был назначен Марат Садыков, экс-главврач 7-й горбольницы Казани.
- 2019 — защитник и капитан казанского «Рубина» испанец Цезарь Навас завершил карьеру игрока. Футболист провел за «Рубин» 255 матчей, забил 4 мяча. В составе команды Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010).
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