День в истории 12 февраля: запуск «Аммония», создание Байконура, рождение Линкольна и Дарвина
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 февраля 2024 года
12 февраля в Казани пройдет заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана. В понедельник отмечаются Международный день науки и гуманизма и Международный день брачных агентств. Восемь лет назад в Менделеевском районе Татарстана запустили завод «Аммоний» по производству минеральных удобрений, а на Кубе состоялась первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей, 69 лет назад создан космодром Байконур. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана об итогах работы промышленности и потребительского рынка в 2023 году и задачах на 2024 год. Планируется участие раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Кто родился: Авраам Линкольн и Чарльз Дарвин
- 1809 — 16-й президент США в 1861—1865 годах Авраам Линкольн (скончался 15 апреля 1865 года). Считается национальным героем и лучшим президентом Соединенных Штатов за всю историю этой страны, в том числе из-за отмены рабства. День рождения Линкольна является праздником в США.
- 1809 — английский натуралист, автор современной теории эволюции Чарльз Дарвин (скончался 19 апреля 1882 года).
- 1881 — русская артистка балета Анна Павлова (скончалась 23 января 1931 года). Считается одной из величайших балерин XX века.
- 1900 — советский военачальник, герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза Василий Чуйков (скончался 18 марта 1982 года). В честь него названа улица в Казани.
- 1910 — корейский бизнесмен, основатель корпорации Samsung Ли Бен Чхоль (скончался 19 ноября 1987 года).
- 1947 — научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов.
- 1949 — генеральный директор ООО УКС «Камгэсэнергострой» Альберт Петров.
- 1974 — начальник Казанского таможенного поста Татарстанской таможни РТ Алексей Ковалев.
Кто скончался: Кант и Кафка
- 1804 — немецкий философ Иммануил Кант (родился 22 апреля 1724 года).
- 1953 — австрийский философ и психолог Густав Кафка (родился 23 июля 1883 года).
Праздники: День науки и гуманизма
- День Дарвина или Международный день науки и гуманизма. Приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста 12 февраля 1809 года. Праздник направлен не только на чествование открытий Дарвина, но и на популяризацию науки.
- Международный день брачных агентств. Он появился в 2010 году, а инициатором стало одно из брачных агентств.
События в истории: два визита Путина в Татарстана, первое применение пенициллина
- 1864 — открылся Московский зоопарк.
- 1908 — в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
- 1941 — в Лондоне британские ученые Говард Флори и Эрнст Чейн впервые применили пенициллин для лечения человека. В 1945 им была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».
- 1947 — в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит весом 70 тонн. Входит в десятку крупнейших метеоритов мира.
- 1950 — 23 европейские теле- и радиокомпании средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки в британском графстве Девон создали Европейский вещательный союз (EBU), который сейчас является организатором ежегодного конкурса песни «Евровидение».
- 1955 — принято постановление Совета Министров о создании в Казахстане полигона, который предназначался для испытания боевых ракет и для исследований в области космической техники. С 1961 года он известен как космодром Байконур.
- 1961 — состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1».
- 1981 — была принята в эксплуатацию вторая очередь КАМАЗа.
- 2002 — самолет Ту-154 авиакомпании Iran Air Tours, выполнявший рейс из Тегерана в Хорремабад, врезался в гору Кухэ-Сефид и взорвался. Из 12 членов экипажа и 107 пассажиров никто не выжил.
- 2009 — самолет Bombardier Q400 авиакомпании Colgan Air, выполнявший рейс по маршруту Ньюарк — Буффало, во время захода на посадку опрокинулся и рухнул на жилой дом в Клэренсе. В катастрофе погибли все находящиеся на борту 50 человек — 45 пассажиров и четыре члена экипажа, а также один человек на земле.
- 2016 — в международном аэропорту Гаваны на Кубе состоялась первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Подготовка шла 20 лет. Встреча стала возможной благодаря пересечению маршрутов — Кирилл прилетел в Гавану в рамках турне по Латинской Америке, а Франциск сделал остановку в кубинской столице перед началом пастырского визита в Мексику.
- 2016 — в Менделеевском районе Татарстана запустили завод «Аммоний» по производству минеральных удобрений. По видеосвязи из Набережных Челнов в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Минниханов. «Инвестиции приличные, $1,5 миллиарда, и хорошая кооперация с азиатскими партнерами, с китайскими, японскими инвесторами, с представителями европейских промышленных кампаний», — говорил Путин.
- 2019 — Владимир Путин побывал в Татарстане. Он встретился с представителями общественности в обновленном Центре культуры и спорта «Московский» (бывший ДК им. Урицкого) в Казани, провел заседание президиума Государственного Совета РФ, а также провел встречу с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым и поблагодарил его за воплощение проекта по возрождению острова-града Свияжска и древнего Болгара. Шаймиев, как руководитель фонда «Возрождение», подарил главе государства «Книгу благотворителей».
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