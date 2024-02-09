Газпром — клиентам: «Толпиться в абонентских пунктах необходимости нет»

Газовики обещают татарстанцам электронное перезаключение договоров на техобслуживание

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанцы получили новый информационный ресурс для оплаты газа. С помощью платформы «ПРИВА» можно будет подать показания счетчиков, просмотреть старые счета, получить новые и оплатить услугу. Прежняя система, которую эксплуатировали газовики, не отвечала всем современным требованиям, сообщили в ООО «Газпром трансгаз Казань». А скоро у жителей республики появится еще одна электронная услуга — возможность перезаключить договор на техобслуживание с газовиками без посещения абонентского пункта.



«Система, которую мы эксплуатировали, не отвечала всем требованиям»



Внедрение платформы расчетов и взаимодействия с абонентами, сокращенно «ПРИВА», газовики завершили в конце года. Один из ее модулей — мобильное приложение «Оплата за газ» — можно установить на любой смартфон. На сегодня его скачали 315 тысяч татарстанцев.

— Мы понимаем, что цифровизация — это вызов времени и залог успеха, залог эффективного взаимодействия с населением. Поэтому приняли решение внедрить новую информационную систему, которую ласково называем «ПРИВА». Ранее система, которую мы эксплуатировали, не отвечала всем современным требованиям. Это касалось и обработки большого массива данных, и подъема информации на верхний уровень, то есть чтобы понять объемы задолженности в моменте, уходили существенные трудозатраты, как людские, так и временные, — пояснил заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

Поэтому было принято решение о создании новой платформы. С ее помощью можно подавать показания счетчиков, получать квитанции и оплачивать газ без комиссии.

ООО «Газпром трансгаз Казань» является своего рода уникальной «дочкой» Газпрома. Это единственное подразделение в его структуре, которое наряду с эксплуатацией 5 тысяч км магистральных газопроводов и более 44 тысяч распределительных сетей также занимаются реализацией газа населению. И среди всех подобных организаций входит в пятерку самых крупных по количеству абонентов — 1,6 млн человек.

В прежней системе уходили существенные трудозатраты, как людские, так и временные, пояснил Руслан Фатхлисламов. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Пока для населения, в перспективе возможно для юрлиц

По словам создателей, новая система — одна из самых технологичных платформ в области расчетов, которая уже доказала свою эффективность. Она включает в себя расчеты населения за газ, техобслуживание, разовые работы, полный спектр информационных каталогов, которые нужны абонентам: по оборудованию, счетчикам, срокам поверки и так далее. Пользователь может не дожидаться квитанции в почтовом ящике, а получить ее в электронном виде на этой платформе, а заодно проверить историю начислений и платежей.

— В прежней системе было более 70 разрозненных баз, а сегодня вся информация консолидирована в единой базе. Хочется отметить, что новая платформа — это полностью импортозамещающее решение, что немаловажно сегодня. Также мы побеспокоились об информационной безопасности, получили все аккредитационные лицензии, которые подтверждают полную информационную безопасность как персональных данных, так и всех других расчетов, — подчеркнул Руслан Фатхлисламов.

Платформа развернута на облачном ресурсе, информация о расчетах с населением полностью защищена, утверждает он. Занимаясь цифровизацией, в компании обещают продолжить взаимодействие с населением и через абонентские пункты. В последних могут помочь с установкой приложения всем желающим. Пока ресурс работает только на русском языке, но в случае спроса со стороны татарстанцев в компании обещают подумать над переводом функций на татарский.

Кроме Татарстана, программа работает еще в пяти регионах: Псковской, Ярославской, Самарской и Владимирской областях. Но в других субъектах не такие большие объемы по обслуживанию населения. При этом в планах возможно и обслуживание бизнеса с помощью этой системы.

— Пока платформа работает только для населения, но я не исключаю, что в перспективе, учитывая, как показала себя «ПРИВА», это изменится. Технические возможности по реализации газа юрлицам у нее есть, но это уже функционал другой компании. Думаю, что результаты тоже не заставят себя ждать, — сообщил спикер, отвечая на вопрос «Реального времени».

Платформа включает в себя расчеты населения за газ, техобслуживание, разовые работы. realnoevremya.ru

Перезаключить договор с газовиками не выходя из дома

Заплатить за газ с помощью приложения можно будет без комиссии. Кроме того, ресурс имеет опцию обратной связи, то есть татарстанцы смогут задать здесь все волнующие их вопросы по газоснабжению и получить ответы. Плюс можно увидеть телефон и адрес абонентского пункта, к которому вы прикреплены, если это вам все же понадобится.

Более 70 баз данных в прежней системе — это базы данных различных абонентских пунктов в республике. Сложность работы с ними заключалась в том, что лицевые счета абонентов не были уникальными и могли повторяться в том или ином районе. С прошлого года лицевые счета стали уникальными, и газовики могут точно идентифицировать абонента без привязки к конкретному пункту. Все это ускоряет расчеты и обеспечивает точность и прозрачность начислений.

— Мы считаем, что в приложении есть весь перечень атрибутов, которые на сегодня необходимы абонентам. Если мы поймем, что функционал нужно дополнить, мы готовы к расширению, — сообщил Руслан Фатхлисламов.

Сама «ПРИВА» в целом доступна только газовикам и имеет куда больше функций. Платформа интегрирована с базой данных ФСПП и позволяет узнать, на каком этапе работа с должниками. В задачах на 2024 год — создание на базе новой системы еще одного приложения — «Контролера».

Разработали приложение для Татарстана в ЭТП ГПБ — специалисты Газпромбанка в области цифровизации. Сумму затрат на создание платформы в компании не стали называть, сославшись на коммерческую тайну.



скриншот realnoevremya.ru презентации приложения

Можно ли будет записаться через платформу на перезаключение договора на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования? Согласно поправкам в закон, эти услуги теперь должна оказывать только одна компания. Новость вызвала настолько большой ажиотаж, что татарстанцы под конец года ринулись штурмовать абонентские центры ООО «Газпром трансгаз Казань». Однако в компании утверждают, поводов для паники и создания очередей по-прежнему нет. Никакие санкции жителям не грозят:

— Мы помним про ту ситуацию, которая возникла. Во-первых, толпиться в абонентских пунктах необходимости никакой нет. У нас есть электронная почта, куда абонент присылает сканы всех своих документов для заключения договора. Наши специалисты их обрабатывают и назначают время, когда нужно явиться в закрепленный абонентский пункт. Во-вторых, у нас есть единый портал для подачи заявок на газификацию, и мы уже договорились с коллегами, чтобы через ресурс была возможность подписать с помощью ЭЦП договор на поставку газа и техобслуживание.

В ближайшее время газовики ожидают, что этот функционал будет запущен, и татарстанцы наконец получат возможность перезаключить договоры в электронном виде без посещения абонентского пункта: «Я пока сроки называть не могу, но работа началась. Ожидаем, что в ближайшее время функционал будет запущен».