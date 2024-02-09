В Казани презентовали первый сборник комиксов тюркоязычных народов

«Йорт» — название сборника комиксов, выпущенного Национальной библиотекой РТ и посвященного теме дома и семьи

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг, 8 февраля, в Национальной библиотеке РТ прошла презентация первого сборника комиксов тюркоязычных народов «Йорт». Его начали делать еще в 2023 году, который в Татарстане объявили Годом национальных культур и традиций. На open-call участники со всей России прислали более 70 работ. В финальную версию сборника вошли комиксы 38 художников в возрасте от 15 до 36 лет на татарском, чувашском, башкирском, якутском, алтайском, балкарском, тувинском и ногайском языках.

Традиции глазами современности

По задумке организаторов, сборник комиксов «Йорт» должен стать осмыслением исторической памяти и самобытности тюркских культур, национальных и языковых традиций, фольклора, эпоса и выражения культурной идентичности каждого народа через современный продукт.

О том, какие бывают комиксы, читайте в специальном материале «Реального времени».

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Идея проекта, как это часто бывает, появилась неожиданно и благодаря стечению случайных событий. Началось все с того, что заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин подарил петербургскому коллекционеру отечественных комиксов Илье Сергееву, который часто выступает с лекциями в Казани, комикс на татарском языке, выпущенный нашим коллегой Радифом Кашаповым. В следующий свой визит в Казань Сергеев в знак благодарности привез сборник комиксов финно-угорских народов. Команда библиотеки вдохновилась этим проектом и решила сделать аналогичный сборник, приурочив его к Году национальных культур и традиций.

Интервью с коллекционером отечественных комиксов Ильей Сергеевым читайте здесь.

«В Татарстане это был Год национальных культур, по всей России — Год семьи. Мы решили не отмечать их официально, а выпустить сборник комиксов, объединяющих эти темы», — рассказал Табрис Яруллин.

Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин. realnoevremya.ru / Максим Платонов

Но сборник мог быть совсем другим, если бы не знакомство с Екатериной Зубаревой. У нее частная библиотека в Туле. Именно она познакомила команду Нацбиблиотеки РТ с сообществом тульских комиксистов, которые позже присоединились к проекту «Йорт» в качестве кураторов.

«У нас много общего, но у каждого народа есть что-то уникальное»

Во время своего длинного выступления, которое в финале назвали стендапом, Табрис Яруллин поделился впечатлениями от общения с представителями других тюркских народов. Он рассказал, как ездил на Алтай и общался с теленгитами, чей язык очень похож на татарский. Оказалось, что слово «йорт», то есть «дом», на всех тюркских языках звучит почти одинаково. В свою очередь, собеседник удивился тому, что житель Казани знает теленгитский язык, подразумевая татарский.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Это мое личное открытие. Я был убежден, что слово «юрта» происходит от слова «йорт». Для нас это очевидно. Это показывает, что у нас много общего, но у каждого народа есть что-то уникальное. Через этот сборник мы хотели показать, как и через что именно каждый участник воспринимает дом. Есть ли там всеми любимая идентичность, культура?! И оказалось, что есть много и много общего. В сборнике мы специально написали слова, которые у разных народов произносятся почти одинаково. Но при этом подчеркивали особенность каждого тюркского народа, — отметил Яруллин.

«Комиксы — это отдельное искусство»

Создатели и причастные к сборнику отметили, что не стоит принижать значение комиксов как отдельного направления не только в литературе, но и в искусстве в целом.

— Я до сих пор удивляюсь, как много выходит комиксов на серьезные темы: взросление, психологические переживания, травмы, исторические события. Комиксы — это давно уже не только сказки и смешные истории. Это целый мир настоящей, серьезной, удивительной литературы с хорошо прорисованными иллюстрациями. У нас практически не осталось направлений в искусстве и культуре, не связанных с визуальной частью. И графические романы отвечают современному запросу, — прокомментировал формат сборника Табрис Яруллин.

Книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и редактор литературного медиаресурса «Билли» Максим Мамлыга — о том, что происходит на российском рынке комиксов. Смотрите интервью здесь.

Начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов. realnoevremya.ru / Максим Платонов

С ним согласен начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов:

— Мы еще в самом начале формирования движения по созданию комиксов разных народов. И те, кто начинает создавать комиксы на языках народов России, задают тренды. Государство тоже начинает осознавать важность и ценность комиксов. Старшее поколение, возможно, оценивает их как некое упрощение, но на самом деле это не упрощение, это особый язык восприятия реальности. Это отдельное искусство, в которое вовлечены и драматурги, и писатели, и художники. Сейчас формируется свое сообщество комиксистов, своя атмосфера, своя среда. И это очень радует, — отметил Айрат Файзрахманов.

Участвовали «по приколу»

Среди участников сборника нет ни одного человека, кто бы профессионально занимался комиксами. Есть художники, дизайнеры, начинающие писатели, студенты. Куратор сборника, сооснователь и продюсер комикс-программы фестиваля «ЛитераТула» Владимир Апенов сказал, что был удивлен профессиональным уровнем участников с учетом того, что они никогда не занимались комиксами.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

По словам самих участников, для многих это стало своеобразным вызовом самому себе, а кто-то решил послать свою работу «по приколу». Как говорится в книгах о Гарри Поттере, «шалость удалась» — и работы попали в финал. Сюжеты для своих историй тоже выбирали по-разному. Одни участники опирались на собственные семейные традиции. Художники из смешанных семей показывали связь культур или их различия. Другие же брали за основу сказки и мифологию, выстраивали историю уже известного персонажа в контексте современности. Были участники, у которых родственники не могли поделиться ни семейными историями, ни преданиями. Тогда комиксисты погружались в интернет и открывали для себя богатую культуру тюркских народов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».