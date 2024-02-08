«На страхе сыграли, что повесят кредиты»: пенсионерка из Казани отдала мошенникам 17,5 миллиона

Фото: realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Жительница Казани продала две квартиры, набрала кредитов и передала неизвестным 17,5 млн рублей. Мошенники обманули 70-летнюю женщину с особым цинизмом, убедив, что она помогает поимке опасных преступников. Представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, предъявили липовые справки и даже саму пенсионерку сделали «внештатным сотрудником» службы. Взяв с нее подписку о неразглашении, вынудили провести сделки под обещание вернуть деньги по окончании «следствия». Теперь группу злоумышленников ищут уже настоящие правоохранители, возбуждено уголовное дело.



«До сих пор не могу понять, как они меня убедили»



О своих злоключениях жительница Казани Альмира У. лишь недавно смогла рассказать родне и друзьям. После смерти сына женщина живет одна, вероятно, это и сделало ее привлекательной мишенью для преступников.

— Где-то в начале ноября мне позвонили из 12-го отделения полиции Москвы, сказали, что по моей доверенности у меня снимают деньги. Я опешила, сказала, что никому никаких доверенностей не давала. Они говорят: сейчас с вами свяжется Центробанк, так как от вашего имени поданы заявки на кредиты.

Пенсионерке действительно перезвонили несколько человек под видом сотрудников ЦБ. Сначала это был «старший специалист Центробанка» Сергей Воробьев, приславший для пущей убедительности нечто вроде «служебного удостоверения».

Сначала это был «старший специалист Центробанка» Сергей Воробьев, приславший для пущей убедительности нечто вроде «служебного удостоверения». realnoevremya.ru/Василя Ширшова

Он заявил, что женщину пытаются обмануть, взяв на нее кредиты, и чтобы обезопасить себя, ей нужно опередить мошенников. Заодно это поможет их задержать, уверял он. Прислал бумагу, похожую на бланк регулятора, где «ЦБ» так и сообщал: «Вы, У… Альмира …, стали жертвой мошеннических действий». Только впоследствии пострадавшая оценила двойственный смысл этих слов.

Альмире прислали список банков, которые нужно обойти в Казани и попросить о займе. Одиннадцать из 16 кредитных учреждений безработной пенсионерке отказали, но пять банков все же выдали кредиты. Причем в одном даже спросили: не вынуждают ли ее к этому мошенники?

Прислал бумагу, похожую на бланк регулятора, где «ЦБ» так и сообщал: «Вы, У… Альмира …, стали жертвой мошеннических действий». realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Твердо уверенная в том, что помогает следствию поймать преступников, женщина все отрицала:

— До сих пор сама не могу понять, как они меня убедили. Видимо, на страхе сыграли, что сейчас повесят на меня эти кредиты. В самом начале они говорили: идет следствие, мы напали на след мошенников, а вы как приманка. Они мне сказали, что нужно опередить мошенников, получить кредиты. Я их получала и в банкомате перечисляла на какой-то их единый счет.

«Вы не волнуйтесь, потом квартира вернется обратно»

Женщину обязали дать «голосовую расписку» о том, что она будет соблюдать «тайну следствия». Поэтому никому, ничего не сообщая, она перевела неизвестным круглую сумму. Но одними кредитными деньгами мошенники не удовлетворились.

Женщину обязали дать «голосовую расписку» о том, что она будет соблюдать «тайну следствия». realnoevremya.ru/Василя Ширшова

— Как вопрос с кредитами закрыли, Воробьев сказал: «Вы знаете, это комплексная работа, поэтому я вас передаю в Департамент по имуществу, они с вами будут работать», — рассказала пенсионерка.

Альмире перезвонила еще одна «сотрудница ЦБ» Александра Исаева, прислав скан «удостоверения». Она сообщила пенсионерке, что теперь мошенники пытаются продать ее квартиру и ей опять нужно их опередить. Дали ей телефоны конкретных риелторских фирм, через которые якобы действуют злоумышленники. Обратившись в эти агентства недвижимости, женщина действительно сумела найти покупателей на свое единственное жилье на Горках, а заодно продать однушку в Аметьево. На вопрос риелторов о причинах продажи ответила, что переезжает к сестре в Балашиху — так ее научила Исаева. Все вырученные средства снова были переведены на счет в «Центробанке» в рамках «следствия».

Альмире перезвонила еще одна «сотрудница ЦБ» Александра Исаева, сообщив пенсионерке, что теперь пытаются продать ее квартиру. realnoevremya.ru/Василя Ширшова

Злоумышленники действовали слаженно. При малейших сомнениях женщину старались убедить, как неоценима ее помощь в поимке особо опасных преступников. Благодарили за помощь и даже делились частью информации о ходе расследования. Так, в частности, рассказывали, что следствие охотится за неким Гофманом, организовавшем преступную схему. Параллельно с Альмирой связывались лжеследователи и даже некий «майор ФСБ». На время следствия пенсионерку сделали «внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности», скинули повестку из «Следкома», в которой сообщали, что она участвует в «следственном действии». При этом контролировали каждый шаг, заставляли сообщать о любом выходе из дома.

— Говорили: «Чтобы больше мошенники к вашей квартире не подбирались, нужно поменять кадастровый номер. А для этого нужно провести продажу квартиры. Вы не волнуйтесь, потом квартира вернется обратно по закрытому списку Росреестра». Я ведь не собиралась ни одну квартиру продавать, — рассказала женщина.

На время следствия пенсионерку сделали «внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности». realnoevremya.ru/Василя Ширшова

«Один из покупателей подал на меня в суд»

Только после Нового года, в 20 числах января, подозрения Альмиры усилились. К тому времени квартиры уже были проданы, а «следователи» неожиданно пропали. Исаева еще некоторое время выходила на связь и обещала держать в курсе «расследования». 23 января пенсионерка наконец рассказала друзьям о своей ситуации, а 24-го написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело, по которому она проходит потерпевшей.

Альмире скинули повестку из «Следкома», в которой сообщали, что она участвует в «следственном действии». realnoevremya.ru/Василя Ширшова

Между тем покупатели ее квартир уже торопят пенсионерку освободить жилплощадь. Увещевания о том, что Альмира стала жертвой мошенников и не может съехать из единственного жилья, не помогли.

— Один из покупателей по квартире в Аметьево уже подал на меня в суд. Я обратилась к адвокату, подаем заявление о признании сделок недействительными. У меня на такой стадии этот вопрос.

В УМВД России по Казани подтвердили информацию о возбуждении дела, по которому Альмира У. проходит в качестве жертвы мошенников.

Только за семь месяцев минувшего года татарстанцы отдали мошенникам 2 миллиарда рублей. Ежедневный ущерб, который им наносят посредством дистанционных краж и мошенничеств, достигает 8—10 млн рублей, сообщают в МВД.