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И что с этим делать: муки выбора

07:00, 10.02.2024 Сюжет: И что с этим делать
И что с этим делать: муки выбора
Фото: Евгений Федоров/realnoevremya.ru

Человек — разумное существо, поэтому старается просчитать возможные плюсы и минусы того или иного выбора. Иногда это помогает, а иногда запутывает сильнее. Нам хотелось бы иметь выбор во всем, чтобы чувствовать себя свободными в принятии решений. Но при этом мы часто страдаем от избыточности доводов и возможностей. Почему возникает проблема правильного выбора, что затрудняет наш выбор, почему мы испытываем страх перед выбором, психолог Альсина Газизова в проекте «И что с этим делать» исследовала вместе с Ильдаром Абитовым, клиническим психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com

Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан
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