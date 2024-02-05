Владимир Путин: «Вуз, в котором вы учитесь, — один из самых перспективных в стране»

Президент России и раис Татарстана открыли в Альметьевске научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

В Альметьевске состоялось официальное открытие научно-исследовательского и учебного центра «Высшая школа нефти». Он стал результатом объединения Высшей школы нефти, отраслевого института и двух научно-производственных площадок. НОЦ ВШН стал одним из ключевых элементов образовательной экосистемы, которая формируется сейчас на юго-востоке Татарстана. В открытии в дистанционном формате принимал участие президент России Владимир Путин. Подробности о новом центре научно-образовательного кластера — в материале «Реального времени».

Напутствие президента

— Уже сейчас здесь на одной площадке объединены вузовская и отраслевая наука, практико-ориентированное обучение и реальное производство. Центр представляет собой комплекс сооружений площадью 110 тысяч квадратных метров, включая два учебно-лабораторных корпуса на 50 тысяч квадратных метров, — рассказал на открытии ректор НОЦ ВШН Александр Дьяконов.

При создании НОЦ ВШН в единую структуру собрали вуз, научный институт, Тихоновскую научно-производственную площадку для практического обучения нефтяным профессиям и Актюбинский полигон для апробации биотехнологий и научно-технических инициатив в области зеленой энергетики. Здесь предстоит учиться 1 700 студентам, работать 490 ученым. Инвестиции в проект составили 26,5 миллиарда рублей.

Уже сегодня Высшая школа нефти — один из лидеров по объему выполнения научных исследований: в год на одного научно-педагогического работника здесь приходится более 3,5 млн рублей.

«Уже сейчас здесь на одной площадке объединены вузовская и отраслевая наука, практико-ориентированное обучение и реальное производство», — рассказал на открытии ректор НОЦ ВШН Александр Дьяконов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

— Ставим задачу увеличить число студентов вдвое. Вместе с Санкт-Петербургским горным университетом работаем над реализацией у нас базовой подготовки специалистов. Высшая школа нефти — составной элемент образовательной вертикали, которая формируется на Юго-Востоке Республики Татарстан. Благодаря Вашей поддержке, помощи республики и нашего индустриального партнера укрепляется научный потенциал, который становится фундаментом опережающего технологического развития страны, — сказал Александр Дьяконов президенту России Владимиру Путину.

Ректор ВШН пригласил президента в Альметьевск — чтобы провести на базе НОЦ следующую встречу с участниками федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за все меры федеральной поддержки научно-технологического развития страны, пообещав, что все поставленные главой государства задачи будут успешно реализованы. В ответ Владимир Путин заявил, что не сомневается в этом, и попросил одного из студентов ВШН рассказать о новых возможностях университета.

— Они очень впечатляют. Когда я прилетел в Россию, не ожидал, что буду учиться в таком вузе. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с той комнаты, в которой живу, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, а также можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что все наши здания связаны наземными переходами, и можно попасть в соседний корпус, не выходя на улицу, — рассказал Камиль, который приехал учиться в Россию из Киргизии.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

— Вуз, в котором вы учитесь, конечно, один из самых перспективных, один из лучших в стране. Думаю, что вам повезло. Я желаю вам, так же, как и всем другим студентам, всего самого доброго, — заключил Путин.

Общежитие оснащено системой «умный дом» и… кошкой

— Это практико-ориентированное образование и реальное производство. Именно эта мысль закладывалась при проектировании НОЦ ВШН, — рассказал Александр Дьяконов.

Проектирование кампуса на площади почти 16 гектаров началось в 2019 году с двух общежитий, рассчитанных на 708 койко-мест. Их ввели в эксплуатацию в 2021 году. Двухместные комнаты объединены в модули из двух комнат, где есть все необходимое, в том числе кухонная техника и система «умный дом». На каждом этаже — учебные комнаты для подготовки к занятиям, прачечные и гладильные, кладовые, компьютерный класс. Есть даже питомец — при входе в общежитие живет кошка Агния, которую балуют студенты, кормят и ухаживают за ней. Общежития связаны с главным корпусом теплыми надземными переходами: на занятия можно хоть в тапочках ходить. Переходы тоже используются как выставочные и общественные пространства для проведения различных студенческих мероприятий.

Двухместные комнаты в общежитиях объединены в модули из двух комнат, где есть все необходимое, в том числе кухонная техника и система «умный дом». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

Сейчас проектируется еще одно общежитие со встроенным 25-метровым бассейном: оно позволит кратно увеличить количество проживающих и удвоить число студентов, как отметил ректор ВШН.

Архитектор бюро «Парсек» Любовь Дмитриева объяснила, что общий генплан кампуса разрабатывался с учетом того, как будут двигаться по нему людские потоки. Образно выражаясь, архитекторы отразили в этом проекте и текучесть нефти, и твердость горных пород. Визуально эта идея воплощена в дизайне фасада учебно-лабораторного корпуса: он будто бы расколот на две части, а между ними — архитектурная конструкция, изображающая текущую нефть.

Архитектор бюро «Парсек» Любовь Дмитриева объяснила, что общий генплан кампуса разрабатывался с учетом того, как будут двигаться по нему людские потоки. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

— Плавность линий завязана в общую композицию, учитывая и городскую структуру. Доминанта комплекса — учебный корпус, они совместно с будущим культурным центром будут уравновешены на этой территории, — рассказала архитектор. — В своих проектах мы используем пресскомпозит: например, фасад главного здания выполнен из пресскомпозитных труб, которые используются в нефтяной промышленности.

Объединение вузовской и отраслевой науки

В 2022 году был сдан в эксплуатацию один из главных объектов кампуса, сердце его научной мысли — лабораторно-исследовательский корпус. В нем более 80 лабораторий, оснащенных 2 500 единицами оборудования. На первом этаже исследуют керн и флюиды, на втором — ищут способы увеличить нефтеотдачу пластов и новые методы синтеза химреагентов, на третьем — совершенствуют технологии обработки призабойной зоны скважин.

— Это центр наших научных исследований, объединение вузовской и отраслевой науки. Здесь студенты начиная с первого курса погружаются в решение реальных проектов, в первую очередь для нашего индустриального партнера — «Татнефти». Студенты имеют возможность получать те компетенции, которые не смогут приобрести в других университетах, даже Москвы и Санкт-Петербурга. Ведь мы находимся прямо на Ромашкинском месторождении. Они смотрят, как извлекается и изучается керн, как добывается нефть и какие для этого необходимы технологические приемы. Вот это все сконцентрировано в лабораторно-исследовательском корпусе, — рассказал журналистам Александр Дьяконов.

В 2022 году был сдан в эксплуатацию один из главных объектов кампуса, сердце его научной мысли — лабораторно-исследовательский корпус. В нем более 80 лабораторий, оснащенных 2 500 единицами оборудования. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

На четвертом-пятом этажах того же здания реализуется проект по созданию биотехнологического научно-образовательного центра и базируется Передовая инженерная школа ИТМО по биотехнологиям.

— Мы единственный вуз, у которого на одной площадке работают две передовые инженерные школы (ПИШ, — прим. ред.) в рамках одноименного федерального проекта, в который вошли всего 50 вузов со всей страны. Одна ПИШ — по трудноизвлекаемым запасам нефти, вторая ПИШ (совместно с университетом ИТМО) — по биотехнологиям, — рассказал ректор.

К 2026 году для нефтяной ПИШ планируется возвести еще один корпус на территории НОЦ.

Место притяжения для всего города

Введен и успешно работает спортивный центр. Здание разделено на две части. Первый этаж вместил в себя залы для универсальных занятий и лечебной физкультуры. На втором — тренажерный и хореографический залы, зоны для отдыха с фитобаром и учебный класс. На этажах имеются раздевалки с душевыми. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Введен и успешно работает спортивный центр. Первый этаж вместил в себя залы для универсальных занятий (на фото) и лечебной физкультуры. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

Вся территория Высшей школы нефти задумана как «город в городе», со всей необходимой инфраструктурой и доступной средой. Здесь уже построили жилой квартал — для молодых преподавателей, ученых и их семей. Это три комфортабельных жилых дома, в апреле планируется ввести четвертый. Здесь уже работает детский сад, в который родители водят 55 малышей, и гостиница «Кубыз» на 20 номеров для тех, кто приезжает сюда читать лекции и проводить исследования.

— Нам важно, чтобы этот центр стал точкой развития науки, исследований и образования, а для этого нужно привлекать новых ученых и преподавателей. Компания «Татнефть» сделала очень правильный шаг — строительство не только учебных и исследовательских корпусов, но и комфортного жилья и развитие среды, — подчеркивает необходимость жилого квартала Александр Дьяконов. — Еще одна особенность — это территория без машин. Здесь уже действует подземная парковка, где сотрудники и обучающиеся могут оставить свои автомобили.

В будущем на территории кампуса построят еще четыре жилых квартала комфорт-класса и откроют второй детский сад на 70 мест. Полностью ЖК собираются сдать до 2027 года.

И наконец, учебно-лабораторный комплекс — главный объект, который был введен с участием президента России. Шестиэтажное здание вмещает более 70 аудиторий: лекционные залы, научные лаборатории, коворкинги, кабинеты для практических занятий, многофункциональные залы и пр., а также зоны для отдыха, научную библиотеку, атриум, офисные помещения, универсальный зал на 150 мест и столовую полного цикла. Отдельно можно отметить лекционную аудиторию на 200 посадочных мест с мультимедийным радиусным экраном, буровой тренажер с использованием технологий VR и просторную двухуровневую зону для самоподготовки.

Отдельно можно отметить лекционную аудиторию на 200 посадочных мест с мультимедийным радиусным экраном, буровой тренажер с использованием технологий VR (на фото) и просторную двухуровневую зону для самоподготовки. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

— Кампус с каждым годом расширяется. Планируем еще один крупный объект — Культурный центр. Он будет предназначен не только для обитателей кампуса — это центр притяжения вообще всего города. То есть город должен погружаться во всю ту науку, во все те исследования, которые проводятся. Все эти общественные места — места обмена информацией и накопления научного духа, — заключил ректор ВШН Александр Дьяконов.

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