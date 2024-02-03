День студента, кризис в Техасе, дело на актера: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал Татьянин день, или, как его еще называют, Татьянин день. Помимо праздника граждан волновали события, происходящие в американском штате Техас, где миграционный кризис чуть не развязал настоящую гражданскую войну. Также люди активно интересовались новым интервью актера Артура Смольянинова*, в котором он в очередной раз высказался против России. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Большинство татарстанцев в интернете оказалось студентами

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Татьянин день, или День российского студенчества, — памятная дата в России, а также день в православном календаре и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.

Что касается Техаса, то отношения между его губернатором, республиканцем Грэгом Эбботтом и федеральными властями начали ухудшаться еще после прихода к власти Джо Байдена. Именно на его президентство пришелся рекордный рост нелегальной миграции через южную границу США. Только за последние 3 года при переходе были задержаны более 6,3 млн человек, из них около 2,4 млн пока что остаются в Америке. Последний месяц 2023 года оказался и вовсе рекордным — количество переходов границы достигло 10 тысяч только в день.

Губернатор Эбботт, обвинив Байдена в нежелании решать проблему, заявил о начале операции «Одинокая звезда» и отправил 20 тысяч нацгвардейцев патрулировать границу с целью задержания нелегальных мигрантов. Губернатора поддержали 25 других глав-республиканцев, 14 из них и вовсе направили на подмогу своих военных. Демократы в ответ на эти действия обвинили Техас в неподчинении и призвали Байдена взять Нацгвардию под личный контроль. На фоне всех этих событий в США все чаще и громче стали звучать призывы к отделению штата.

Еще одним популярным запросом стал Артур Смольянинов*. Актер дал интервью западному изданию, в котором сделал «ряд заявлений, направленных против России». В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. Напомним, в 2023 году его уже штрафовали по статье о дискредитации российской армии.

Казанцы пользуются интернетом активнее других жителей республики

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Наиболее активными за прошедшую неделю в интернете оказались казанцы — жителей столицы Татарстана волновали абсолютно все темы, и к каждой из них они подходили с особым интересом. Чуть меньше времени в поисковиках провели челнинцы, которых интересовали лишь поздравления и открытки на Татьянин день и День студента. Также праздники гуглили альметьевцы. А вот жителей Нижнекамска больше всего интересовала обстановка в Техасе.

В целом в течение прошедших семи дней татарстанцы активно пользовались интернетом, и большинство поисковых запросов оказалось разбросано по множеству районов и населенных пунктов: Зеленодольск, Буинск, Чистополь, Верхний Услон, Арск, Билярск, Менделеевск, Елабуга и другие.

YouTube стал музыкальным

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



realnoevremya.ru

События на южной границе США отразились на топе видеохостинга YouTube — Техас оказался на первом месте рейтинга. На втором месте — песня от исполнителя Ицык Цыпер — «Айн цвайн фифти фифти». Забавный трек быстро обрел популярность, завирусившись в TikTok. Также музыкальную тему продолжил клип на песню группы Gayazovs Brothers «Малиновая лада».

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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