День студента, кризис в Техасе, дело на актера: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал Татьянин день, или, как его еще называют, Татьянин день. Помимо праздника граждан волновали события, происходящие в американском штате Техас, где миграционный кризис чуть не развязал настоящую гражданскую войну. Также люди активно интересовались новым интервью актера Артура Смольянинова*, в котором он в очередной раз высказался против России. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Большинство татарстанцев в интернете оказалось студентами
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
Татьянин день, или День российского студенчества, — памятная дата в России, а также день в православном календаре и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.
Что касается Техаса, то отношения между его губернатором, республиканцем Грэгом Эбботтом и федеральными властями начали ухудшаться еще после прихода к власти Джо Байдена. Именно на его президентство пришелся рекордный рост нелегальной миграции через южную границу США. Только за последние 3 года при переходе были задержаны более 6,3 млн человек, из них около 2,4 млн пока что остаются в Америке. Последний месяц 2023 года оказался и вовсе рекордным — количество переходов границы достигло 10 тысяч только в день.
Губернатор Эбботт, обвинив Байдена в нежелании решать проблему, заявил о начале операции «Одинокая звезда» и отправил 20 тысяч нацгвардейцев патрулировать границу с целью задержания нелегальных мигрантов. Губернатора поддержали 25 других глав-республиканцев, 14 из них и вовсе направили на подмогу своих военных. Демократы в ответ на эти действия обвинили Техас в неподчинении и призвали Байдена взять Нацгвардию под личный контроль. На фоне всех этих событий в США все чаще и громче стали звучать призывы к отделению штата.
Еще одним популярным запросом стал Артур Смольянинов*. Актер дал интервью западному изданию, в котором сделал «ряд заявлений, направленных против России». В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. Напомним, в 2023 году его уже штрафовали по статье о дискредитации российской армии.
Казанцы пользуются интернетом активнее других жителей республики
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
Наиболее активными за прошедшую неделю в интернете оказались казанцы — жителей столицы Татарстана волновали абсолютно все темы, и к каждой из них они подходили с особым интересом. Чуть меньше времени в поисковиках провели челнинцы, которых интересовали лишь поздравления и открытки на Татьянин день и День студента. Также праздники гуглили альметьевцы. А вот жителей Нижнекамска больше всего интересовала обстановка в Техасе.
В целом в течение прошедших семи дней татарстанцы активно пользовались интернетом, и большинство поисковых запросов оказалось разбросано по множеству районов и населенных пунктов: Зеленодольск, Буинск, Чистополь, Верхний Услон, Арск, Билярск, Менделеевск, Елабуга и другие.
YouTube стал музыкальным
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
События на южной границе США отразились на топе видеохостинга YouTube — Техас оказался на первом месте рейтинга. На втором месте — песня от исполнителя Ицык Цыпер — «Айн цвайн фифти фифти». Забавный трек быстро обрел популярность, завирусившись в TikTok. Также музыкальную тему продолжил клип на песню группы Gayazovs Brothers «Малиновая лада».
*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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