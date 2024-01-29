За пощечину «Синтез» ответил Москве нокаутом

Но упустил возможность выйти на чистое 2-е место в таблице

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Два поединка ватерпольного чемпионата в Москве между МК СШОР «Восток» и казанским «КОС-Синтез» выдались диаметрально противоположными. В первой игре москвичи не оставили шансов гостям, переиграв их 11:9, во втором матче «КОС-Синтез» взял убедительный реванш со счетом 13:6 и оставив вопросы, на которые ищет ответы спортивная редакция «Реального времени».

Казань упустила потенциальный шанс на лидерство в чемпионате

Две домашние победы астраханского «Динамо СШОР» над «Спартаком» из Волгограда были добыты в послематчевых сериях пенальти тем самым отобрав очки у обеих команд-конкурентов «КОС-Синтеза». У дружины Евгения Ярощука появился прекрасный шанс выйти на чистое 1-е место, выиграв в противостоянии с Москвой, и в следующем туре, когда в Казань приедет Астрахань. Но уже в субботу эти радужные перспективы растаяли как дым. МК СШОР «Восток» пободался с гостями поначалу, уйдя на большой перерыв при равном счете — 5:5. А потом и медленно и верно начал уходить в отрыв, создаваемый голами Льва Магомаева (в итоге пять мячей) и Алексея Полухина (три гола после трех бросков). Последний игрок — новичок московского клуба, воспитанник белореченского водного поло, судя по скудной информации о нем — проходил дальнейшее обучение в академии подмосковного «Штурма-2002». Даже неважно — в Рузе или Чехове, поскольку в основной команде он так и не был востребован. Зато стал лучшим бомбардиром недавнего Кубка России по мини-ватерполо (том самом, который выиграл ВК «Мариуполь» а лучшим бомбардиром стал экс-синтезовец Владимир Басик, о чем ранее писало «Реальное время»). Полухин стал заметным реальным усилением москвичей, а воспитанник казанского водного поло Замир Мирзиев — незаметным героем, поскольку в итоговом протоколе его действия не нашли отображения в качестве бомбардира. Но новый столб МК СШОР «Восток» Мирзиев (мы настаиваем на таком написании фамилии Замира, который в оба дня в протоколе фигурировал как МирИзиев) освободил от несвойственных им обязанностей центрфорварда и Магомаева, и Александра Миронова (один гол), а те отлично отработали на привычных им позициях защитников, а Магомаев и вовсе стал лучшим бомбардиром в составах обеих команд.

В предыдущем туре МК СШОР «Восток» проводил два гостевых поединка в Волгограде, и там в составе не было ни Мирзиева, которого еще не успели заявить, ни Полухина, видимо, незнание игровых возможностей последнего стало неожиданностью для тренерского штаба «КОС-Синтеза» и его основного голкипера Игоря Чиркова. Чирков, увы, в целом крайне неубедительно сыграл в первой половине противостояния, а противоядие от хлестких бросков Полухина нашел только во второй игре.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Когда в товарищах согласья нет, а в нападении — бомбардир

Какой-то шанс спастись у Казани как казалось появился, после того, как Чиркова в воротах сменил Владислав Сергеев и отразил пенальти от Кирилла Новоксенова. Вот, кстати, единственное, что «КОС-Синтез» может поставить себе в плюс после первой игры, что признанный бомбардир москвичей не забил ни разу. Но самое обидное для Казни в том, что у нее одномоментно неудачная игра вратаря наложилась на отвратительные действия в защите и слабость в нападении. Не нашлось, собственно, бомбардира в ответ на успешные действия Магомаева, достаточно сказать, что Арслан Закиров, Сергей Лисунов и Роман Шепелев забили по два гола, Николай Лазарев отметился в протоколе только фолом, а Адель Латыпов в Москве не играл. Забивать было некому, и наставнику казанцев Евгению Ярощуку по-видимому пришлось немало передумать за ночь, как нейтрализовать Полухина, появившегося в «Востоке» как чертик из табакерки Магомаева, не давая забивать еще и Новоксенову. Автор этих строк, в свою очередь, недоумевал — почему в отчете об игре у Магомаева пять мячей, а у Новоксенова — ни одного, а вот в итоговом протоколе игры один гол Магомаева указан как мяч Новоксенова. А комиссар этой игры Борис Гришин, легендарный в прошлом ватерполист, тренер, супруг великой фехтовальщицы Валентины Растворовой, отец блестящего спортивного семейства, в очередной раз вынужден был общаться с журналистами по поводу судьбы своего внука, фехтовальщика Сергея Биды, который планирует на Олимпиаде в Париже выступать в составе сборной США.

Нервяк Ярощука продлился ровно один период, по итогам которого команды ушли на перерыв при равном счете 1:1. Во втором периоде «КОС-Синтез» отправил «восточных» в нокаут — 6:2. Москвичам можно было сетовать, что в голевом моменте их игрок Михаил Уткин не укротил мяч, упустив его за лицевую линию, хотя мог отдавать пас на абсолютно неприкрытого Новоксенова. Этот момент отметил, кстати, и комментатор матча Сергей Некредин, а мы в свою очередь отметим блестящую находку московского клуба, который, во первых, обеспечил конферанс игры, во вторых доверил его профессионалу, экс-голкиперу московских команд и сербского «Бечея» Некредину. В отличие от привычного комментатора водного поло Олега Жолобова, кстати, тоже в прошлом вратаря, далекого от нынешних ватерпольных реалий, его коллега Некредин радовал глубоким пониманием игры, и ее современных реалий. Еще бы подчистить лексикон, в плане таких выражений, как «первыми открыли счет...».

Во втором матче Чирков нашел управу на Магомаева (ноль голов), Полухина, который отличился только раз, и то под занавес, у казанцев разбросался Лазарев (покер) и— несколько неожиданно — Никита Деревянкин (хет-трик), который давно не радовал голами в противостоянии с принципиальными соперниками. Но важнее то, что во втором матче опасность в атаке исходила ото всех синтезевцев, например, Эмиль Зиннуров не забил сам, но зато его пас Деревянкину был такой, что не забить с него было грешно.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Реальность такова, что в ближайший уик-энд «КОС-Синтез» будет принимать Астрахань, и две чистые победы выведут Казань на 1-е место. Это даст возможность отдохнуть в первом раунде плей-офф, от которого два лидера освобождены. Еще один плюс в том, что не случится сыграть в полуфинале с Волгоградом. В отличие от МК «СШОР «Восток», у Астрахани нет дополнительных секретов, все свои козыри они продемонстрировали в очередной раз в успешном домашнем противостоянии с волгоградским «Спартаком». Единственный козырь, который мы никак не можем ликвидировать — это уверенная реализация послематчевых пенальти, поэтому надо всеми силами не доводить до их назначения.

Вспоминая Атоса и трех мушкетеров

Молодой комментатор Некредин, хотя, возможно, он снова может быть востребован в роли голкипера, это плюс в освещении текущих событий водного поло, в отличие от информационного партнера, которого нашла федерация водного поло. СМИ с таким непониманием нюансов водного поло еще поискать. К примеру, после победного противостояния казанского «ОКС-Синтез-УОР» с подмосковным «Штурмом-2002» тренерский штаб подмосковной команды посетовал на то, что «стоит отметить, что «КОС-УОР» был усилен игроками основного состава казанского клуба». Этот комментарий на какое-то время заставил впасть в ступор, поскольку в качестве усиления фигурировали Аскар Махиянов и голкипер Владислав Сергеев. В этом отношении вспомнилось, как мушкетер Атос сетовал перед очередной дуэлью с гвардейцами кардинала, что «нас будет трое, из которых один раненый... в придачу неопытный юноша... А скажут, что нас было четверо».

Если бы тренеры «Штурма-2002» посетовали на это усиление в общении с пресс-службой клуба, это можно было бы воспринимать нормально: один сказал, другой напечатала, и оба пошли в одну клубную кассу за зарплатой. Для получения которой необходимо еще убедить руководство клуба в том, что это не мы слабо поработали за новогодние праздники, это соперники усилились. Но информационный спонсор федерации, должен быть как минимум непредвзятым и равноудаленным от всех команд-участниц чемпионата. Об усилении можно было бы говорить, если бы Замир Мирзиев вернулся с чемпионата Сербии в «КОС-Синтез-УОР», а не в московский «Восток». Или же Адель Латыпов, не поехавший в Москву играть против «Востока», решил тряхнуть стариной и помочь молодым партнерам? А тому же Сергееву всего 17 лет, он моложе основного и запасного киперов «Штурма-2002», и в «КОС-Синтезе» он второй голкипер, часто сидящий на скамейке запасных. В ближайшие дни мы опубликуем интервью с одним из наставников «КОС-Синтез-УОР» Анваром Галимзяновым, из которого можно будет понять: с какими трудностями приходится сталкиваться, при формировании заявки на игру. Особенно сейчас, когда проходит еще и первенство России до 20 лет, и игроки нужны и «КОС-Синтез-УОРу», который стремится попасть в шестерку, чтобы участвовать в плей-офф чемпионата России, и молодежной команде, чтобы бороться за золото первенства страны.

Как казанская молодежка обыгрывала сборную страны

Столкнувшись с перечисленными сложностями, молодые казанцы дважды обыграли и подмосковную команду и сборную Беларуси, хотя там был сложный момент во второй игре, связанный с удалением капитана казанцев Назима Зигангирова до конца встречи.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Что касается «Штурма-2002», то уже после двух поражений от «КОС-Синтез-УОРа», он едва справился с МК СШОР «Восток-2», едва не облегчив второй команде задачу погони, которая только началась. Молодые москвичи, кстати, также разрываются на два фронта — еще и в первенстве России.

А по совокупности выступления команд мастеров и их спортшкол нельзя не признавать мощь казанской ватерпольной школы, чьи воспитанники на ведущих ролях в Волгограде (Буланаев, Усов, Шайхутдинов), Москве (Гиниятов, Мирзиев), Питере (Иванов), Астрахани (Саратов). Не имея возможности на содержание нескольких школ, как Москва и Питер, и еще в конкуренции с футболом, баскетболом — волейболом, всеми видами хоккея на ранних стадиях детско-юношеской селекции. При этом казанская школа водного поло работает только с казанцами, не имея интерната, как соперники, собирающие лучших игроков и России и бывшего Союза (белорусы, молдаване украинцы). Не имея возможности спарринговать, как Москва и Питер, где много команд, в том числе и поэтому перед играми со сборной Беларуси в бассейне «Олимпиец» молодые казанцы провели товарищеский матч с «Буревестником» из Нижнего Новгорода. Только есть один нюанс: это команда женской Суперлиги. А в мировом водном поло проводить совместные турниры с участием разнополых игроков заканчивают на уровне детей.

