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Благотворительные фонды Татарстана раздали продукты нуждающимся семьям

12:44, 27.01.2024

Продуктовые комплекты включают в себя: крупы, муку, макароны, мясо, растительное масло, чай, сахар и т.д.

Благотворительные фонды Татарстана раздали продукты нуждающимся семьям
Фото: скриншот realnoevremya.ru

Благотворительные фонды Татарстана провели общий адресный развоз продуктов нуждающимся семьям. Всего в республике раздали 190 продуктовых наборов общим весом 2,5 тонны. Их передали многодетным семьям, одиноким, матерям,
инвалидам, пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


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