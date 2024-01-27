Благотворительные фонды Татарстана раздали продукты нуждающимся семьям
Продуктовые комплекты включают в себя: крупы, муку, макароны, мясо, растительное масло, чай, сахар и т.д.
Благотворительные фонды Татарстана провели общий адресный развоз продуктов нуждающимся семьям. Всего в республике раздали 190 продуктовых наборов общим весом 2,5 тонны. Их передали многодетным семьям, одиноким, матерям,
инвалидам, пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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