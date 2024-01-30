Российские акции ждут сигнала ЦБ: фондовый рынок будет расти, если Эльвира Набиуллина понизит ставку

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Изолированный от мира российский фондовый рынок в начале года пока не предпринимает никаких попыток выйти из пятимесячного боковика 3000—3300 пунктов по индексу Мосбиржи. Впереди сезон отчетности, дивидендов и новых IPO. Рубль, поддерживаемый регуляторными мерами и высокими ставками, в начале года выглядит крепким. Более того, власти обсуждают возможность продления обязательной репатриации валютной выручки до конца 2024 года, что будет и дальше поддерживать курс российской валюты. Каким будет индекс Мосбиржи к концу года, что может стать драйвером движения рынка и кто выплатит самые большие дивиденды — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

«У нас положительный взгляд на рынок — усиление тренда вверх в индексе Мосбиржи мы ждем c начала II полугодия на фоне вероятного монетарного разворота ЦБ, когда начнется переток с фондов денежного рынка и ОФЗ в рисковые активы, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Обгонять рынок могут акции банков и компаний из ИТ сектора, прогнозирует он. В фаворитах также сталевары на фоне ожидаемых дивидендов — потенциал «Северстали», ММК, НЛМК (с ростом около 25—30%).

— Что касается дивидендных бумаг, то стоит обратить внимание на «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Северсталь», МТС и «Лукойл». Их ожидаемая средняя дивидендная доходность оценивается выше 15% при средней по индексу Мосбиржи чуть ниже 10%, — прогнозирует Зельцер

Также дивиденды выше рыночных могут могут предложить, по оценкам ФГ «Финам», «Магнит» (14,1%), «Газпром» (13,9%), «Башнефть» (префы) (13,3), «Транснефть» (префы) (12,5%), «Роснефть» (12,4%), «Совкомфлот» (12,3%), Сбербанк (префы) (11,4%), Сбербанк (обыкновенные акции) (11,4%) и «Фосагро» (10,3%), отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Безусловно, что при текущей ставке ЦБ РФ банковские депозиты выглядят выгоднее для краткосрочных и среднесрочных вложений, особенно для консервативного инвестора.

— Если хочется минимального риска и нет желания следить за рынком, то безусловно выгодно, — отчасти соглашается главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. — Однако ситуацию можно рассмотреть и под другим углом. Например, возьмем Сбербанк. Рисков для компании мало, размер дивиденда довольно предсказуем — порядка 33 рубля на акцию. С текущих уровней это 12%. На первый взгляд, это ниже вкладов, которые сейчас можно найти по 16% годовых. Но на деле 12% дивидендной доходности Сбербанка можно будет получить уже в конце мая — начале июня. Если же открыть вклад на тот же период, фактическая доходность составит лишь 8%, так как он открывался на полгода.

Даже с текущей ключевой ставкой рынок акций по-прежнему может быть интересен, уверен Головинов. «Правда стоит более точечно выбирать бумаги. По мере закрепления уверенности, что ЦБ готов снижать ставку, рынок акций должен устремиться вверх. Поэтому именно сейчас подходящая возможность для открытия длинных позиций в акциях с прицелом на выплату дивидендов в ближайшие полгода», — уверен эксперт.

Драйверами роста фондового рынка, по мнению главного аналитика ИФК «Солид» Дмитрия Донецкого, станут выплаты дивидендов от нефтегазовых компаний, которые затем, как правило, реинвестируются.

— Начинается сезон отчетности, который будет продолжаться до конца марта. С марта по июнь на рынке обычно идут рекомендации советов директоров о дивидендах, что способствует росту отдельных акций, — говорит Донецкий. — Ближе к концу апреля мы ожидаем движение по снижению ключевой ставки.

«У нас теперь замкнутый рынок и ограниченные инвестиционные инструменты при одновременном наличии высокой ликвидности, — напоминает Зельцер. — Переток с консервативных фондов может попросту выдавить рынок вверх, причем сильно. И к началу весны индекс Мосбиржи уже может быть на верхней границе широкого боковика 3300 п. При этом фактор крепости рубля не должен помешать процессу роста рынка акций».

К концу года индекс Мосбиржи может достичь 4000 пунктов, прогнозируют эксперты.



— Я ориентируюсь на 3500—3600 пунктов к концу года. Драйверы — возврат к более слабому курсу рубля, дивиденды и их реинвестирование, рост экономики и ликвидности, — перечисляет Наталья Малых.

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин отмечает, что основным драйвером роста рынка выступит все же снижение ключевой ставки ЦБ, что сразу повлечет за собой переток денег на фондовый рынок.

— Геополитика остается в центре внимания, и если будут слухи, что конфликт идет к заморозке, то мы увидим резкий всплеск волатильности и спрос на российских эмитентов. Тогда и 4000 пунктов будут не предел, — считает Сумин. — Коллеги из Азии также стали активнее интересоваться нашим фондовом рынком, и приток ликвидности оттуда может стать положительным драйвером.

Базовый сценарий до конца 2024 года — это 4000 пунктов. «Основное движение может начаться в апреле — мае перед дивидендным сезоном, а также в связи с началом снижения ключевой ставки», — прогнозирует Дмитрий Донецкий.