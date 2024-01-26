От агрохимии — к презервативам: как релоканты из Кирова в Казань налаживают выпуск товаров sexual wellness

Зарегистрированная в Казани компания вышла на рынок с линейкой лубрикантов Yoni и «Анютины ласки»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Российский рынок товаров 18+ демонстрирует трехкратный рост продаж у интернет-ретейлеров. Выручка Wildberries и Ozon в сегменте по итогам года достигла 14,7 млрд рублей. Со своим проектом в нише вышла на маркетплейсы и семья из Казани — Александр и Елизавета Парфеновы в партнерстве с маркетологом Искандером Сабаевым. Предприниматели производят косметику для животных и недавно решили выпустить линейку лубрикантов. Как стало известно «Реальному времени», они планируют наладить выпуск и презервативов — в перспективе ближайших 3—4 лет.



«Нам даже пишут: вы что, кошек мыть нельзя!»



Семья Парфеновых родом из Кировской области, но давно проживает в Казани. Здесь же развивает бизнес по производству товаров по уходу за домашними животными. Александр руководитель и учредитель фирмы, его супруга Елизавета выступает лицом бренда.

— Раньше они работали на предприятии в сфере агрохимии, а с 2016 года начали развивать свое направление — косметику для животных, с 2019-го вышли на маркетплейсы. В начале 2023-го я к ним присоединился. Мы росли где-то на 15% от месяца к месяцу, — рассказывает управляющий партнер фирмы Искандер Сабаев.

Александр (третий слева в верхнем ряду) и Елизавета (вторая слева в нижнем ряду) Парфеновы, Искандер Сабаев (справа от Александра) с коллективом фирмы. предоставлено realnoevremya.ru Сабаевым

Предприниматели реализуют продукцию на маркетплейсах, запустили продажи b2b. Их товары покупают груминговые салоны, ветеринарные клиники, федеральные сети магазинов зоотоваров. В ассортименте 49 наименований — это и профессиональная косметика, и средства для домашнего ухода. Все производится в России. По словам бизнесменов, параллельно приходится прививать россиянам культуру ухода за питомцами:

— Мы стараемся донести, что за животными можно и нужно дома ухаживать. Шампунь не так хорошо идет, потому что многие не привыкли мыть кошек, даже пишут нам в комментарии: «Вы что, кошек мыть нельзя, это противопоказано!». Но у нас на канале выходит много интервью с ветеринарами, опытными заводчиками, судьями, которые объясняют, как нужно ухаживать за животными.

Предприниматели реализуют косметику для животных на маркетплейсах, запустили продажи b2b. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Иностранные производители уходят — мы их замещаем»

Емкость рынка косметики для животных в России довольно велика. Только шампуней для питомцев в минувшем году на Wildberries и Ozon продали на 8,3 млрд рублей, при этом еще свыше 1 млрд составила упущенная выручка — когда товар хотели купить, но его не было в наличии. Средства для груминга и ухода на тех же площадках реализовали на 8,7 млрд и еще почти 4 млрд рублей — упущенная выручка (по данным сервиса «Маяк»). С учетом спроса казанские производители хотят расширить ассортимент, на очереди — выпуск зубной пасты, лосьонов, БАДов и витаминов, а также производство кормов.

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— Планируем выпускать влажный корм. Текущая ситуация на рынке показывает, что иностранные производители уходят, и мы их замещаем. Все это производится в России, — рассказал «Реальному времени» Искандер Сабаев.

Производство до сих пор было крафтовым (выпуск небольшого количества продукта на малых мощностях по собственным технологиям). Около 20 тысяч единиц продукции за прошлый год выпустили в небольшой лаборатории в родном городе основателей бизнеса Кирово-Чепецке. Но в этом году казанская компания Парфеновых «Спорт Инвест» оформляет большие заказы на крупном производстве, планируя произвести в пять раз больше товаров — около 100 тысяч единиц.

«Текущая ситуация на рынке показывает, что иностранные производители уходят, и мы их замещаем». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Крафт не справляется с тем объемом, который нам необходим. Соответственно необходимо большое производство. В марте планируем за счет собственных средств изготовить 15 тысяч единиц нескольких марок спреев, мыла. Все это пойдет в маркетплейсы или в b2b продажи. По остальным позициям планируем произвести до 75 тысяч единиц.

В планах — производство презервативов в Татарстане

Осенью предприниматели запустили новый проект в совершенно другой нише, произвели тестовую партию лубрикантов — интимных смазок. Как получилось, что от косметики для животных перешли к товарам для взрослых?

— У Александра на самом деле несколько брендов и рецептур по разным направлениям. Мы посмотрели, какие еще ниши могут быть перспективны для производства. И оказалось, что ниша лубрикантов достаточно большая, товары 18+ очень активно продаются на маркетплейсах, их покупает вся Россия, — пояснил Сабаев.

Осенью предприниматели запустили новый проект в совершенно другой нише, произвели тестовую партию лубрикантов. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

realnoevremya.ru

Казанцы вышли на рынок, где уже присутствовали другие российские производители этих товаров, и пока они уступают им по стоимости — у конкурентов они в 2,5 раза дешевле. «Вопрос: как они при такой цене получают прибыль», заметил бизнесмен.



— Над идеей мы начали работать весной, рецептура вышла из лаборатории в октябре, а в конце ноября — начале декабря мы произвели первую партию и отгрузили на маркетплейс в конце декабря. Пока тестируем названия, которые больше всего запомнятся.

К марту текущего года Парфеновы намерены выпустить партию в 10 тысяч единиц и рассчитывают распродать ее в течение трех месяцев. «Потенциал есть, а дальше посмотрим. Мы верим в свой продукт».

«Пока тестируем названия, которые больше всего запомнятся». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— За последний год в развитие бизнеса было вложено 20 млн рублей. Общая выручка составила 19 млн, упущенная — 13 млн из-за сбоев поставок. За 2023 год компания приблизилась к положительной динамике роста, и сейчас фокус направлен на рост производства, — уточнил «Реальному времени» основатель бизнеса Александр Парфенов.

Искандер Сабаев утверждает, что компания в течение двух-трех лет займет до 10% рынка. На первом этапе бизнесмены протестируют наименование товаров 18+, на втором — объемы. Сначала будут реализовывать на маркетплейсах, затем выйдут на дилерскую сеть, чтобы выпускать продукцию для секс-шопов и, возможно, для аптек:

— В дальнейшем хотим создать производство презервативов здесь, на территории Татарстана. В течение 3—4 лет планируем выйти на этот уровень и дальше уже будем смотреть.

Казанская фирма может стать третьим производителем презервативов в стране. скриншот realnoevremya.ru видео Армавирского завода/youtube.com/watch?v=MWdza2uRDeo

Казанская фирма станет первым производителем этих средств контрацепции в республике и третьим по стране. В масштабах России сейчас работают лишь два предприятия по выпуску презервативов: Армавирский завод резиновых изделий в Краснодарском крае и компания «Бергус» с двумя филиалами — в Подмосковье и Владимирской области.

«Для производства презервативов высокие технологии не нужны»

Товары sexual wellness (для сексуального здоровья) в последние годы стали одним из самых быстрорастущих направлений интернет-торговли. Продажи продукции на крупных маркетплейсах начали расти еще в ковидные времена, а в 2022-м утроились. Эту тенденцию подтверждают и сами интернет-ретейлеры.

— Действительно, сейчас это самая быстрорастущая категория товаров и одна из самых крупных по объемам продаж, львиную долю занимает, — подтвердил Линар Хуснуллин, основатель маркетплейса KazanExpress (теперь МагнитМаркет). — Продажи сильно растут, и по итогам прошлого года выросли.

В минувшем году в России резко подорожали импортные презервативы и секс-игрушки из-за разницы в курсе валют. В ноябре на резкий рост цен на средства контрацепции обратил внимание депутат Госдумы Султан Хамзаев, который попросил ФАС проверить рынок на предмет картельного сговора. Продукция входит в перечень социально значимой, но подорожала до 300 рублей с лишним за упаковку из трех изделий.



Львиная доля рынка резиновых изделий для контрацепции (до 90%) пока занята западными брендами. Два российских производителя выпускают до 400 млн штук изделий в год, по данным Минпромторга. Однако на отечественный рынок идет лишь около 100 млн из них. Ввозят в страну около 600 млн презервативов иностранного производства. Пока российские производители пытаются заместить западных конкурентов в других категориях товаров 18+, например, в выпуске лубрикантов.

— Это общий тренд по импортозамещению всех товаров, особенно там, где логистическая составляющая дорогая, — отметил Линар Хуснуллин, — Когда большой объем продаж, продавец смотрит: а что будет, если мелкую сборку здесь производить. Что касается лубрикантов, в Татарстане это не первая компания, которая ими занимается. Правда, те предприятия неполного цикла: они берут продукцию в большом объеме, разливают по бутылочкам и продают.

Сначала казанцы будут реализовывать продукцию на маркетплейсах, затем для секс-шопов и, возможно, даже для аптек. скриншот realnoevremya.ru сайта 2gis.ru

— Для производства презервативов высокие технологии не нужны, все в общем-то понятно. Нужно закупить станки, материалы и начать производить. Более сложно будет раскрутить бренд, чтобы люди его знали, могли ему довериться и покупать, тем более в такой области, где доверие важную роль играет. Если они уже какой-то свой бренд развивают, возможно, это будет легче сделать, — высказал свое мнение эксперт.



Собеседник издания напомнил, что любое производство окупается при полной загрузке оборудования и достаточных объемах реализации продукции. При этом сейчас на маркетплейсах некоторые селлеры делают такие объемы продаж, что во многих сферах производство действительно стало рентабельным.