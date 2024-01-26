От агрохимии — к презервативам: как релоканты из Кирова в Казань налаживают выпуск товаров sexual wellness
Зарегистрированная в Казани компания вышла на рынок с линейкой лубрикантов Yoni и «Анютины ласки»
Российский рынок товаров 18+ демонстрирует трехкратный рост продаж у интернет-ретейлеров. Выручка Wildberries и Ozon в сегменте по итогам года достигла 14,7 млрд рублей. Со своим проектом в нише вышла на маркетплейсы и семья из Казани — Александр и Елизавета Парфеновы в партнерстве с маркетологом Искандером Сабаевым. Предприниматели производят косметику для животных и недавно решили выпустить линейку лубрикантов. Как стало известно «Реальному времени», они планируют наладить выпуск и презервативов — в перспективе ближайших 3—4 лет.
«Нам даже пишут: вы что, кошек мыть нельзя!»
Семья Парфеновых родом из Кировской области, но давно проживает в Казани. Здесь же развивает бизнес по производству товаров по уходу за домашними животными. Александр руководитель и учредитель фирмы, его супруга Елизавета выступает лицом бренда.
— Раньше они работали на предприятии в сфере агрохимии, а с 2016 года начали развивать свое направление — косметику для животных, с 2019-го вышли на маркетплейсы. В начале 2023-го я к ним присоединился. Мы росли где-то на 15% от месяца к месяцу, — рассказывает управляющий партнер фирмы Искандер Сабаев.
Предприниматели реализуют продукцию на маркетплейсах, запустили продажи b2b. Их товары покупают груминговые салоны, ветеринарные клиники, федеральные сети магазинов зоотоваров. В ассортименте 49 наименований — это и профессиональная косметика, и средства для домашнего ухода. Все производится в России. По словам бизнесменов, параллельно приходится прививать россиянам культуру ухода за питомцами:
— Мы стараемся донести, что за животными можно и нужно дома ухаживать. Шампунь не так хорошо идет, потому что многие не привыкли мыть кошек, даже пишут нам в комментарии: «Вы что, кошек мыть нельзя, это противопоказано!». Но у нас на канале выходит много интервью с ветеринарами, опытными заводчиками, судьями, которые объясняют, как нужно ухаживать за животными.
«Иностранные производители уходят — мы их замещаем»
Емкость рынка косметики для животных в России довольно велика. Только шампуней для питомцев в минувшем году на Wildberries и Ozon продали на 8,3 млрд рублей, при этом еще свыше 1 млрд составила упущенная выручка — когда товар хотели купить, но его не было в наличии. Средства для груминга и ухода на тех же площадках реализовали на 8,7 млрд и еще почти 4 млрд рублей — упущенная выручка (по данным сервиса «Маяк»). С учетом спроса казанские производители хотят расширить ассортимент, на очереди — выпуск зубной пасты, лосьонов, БАДов и витаминов, а также производство кормов.
— Планируем выпускать влажный корм. Текущая ситуация на рынке показывает, что иностранные производители уходят, и мы их замещаем. Все это производится в России, — рассказал «Реальному времени» Искандер Сабаев.
Производство до сих пор было крафтовым (выпуск небольшого количества продукта на малых мощностях по собственным технологиям). Около 20 тысяч единиц продукции за прошлый год выпустили в небольшой лаборатории в родном городе основателей бизнеса Кирово-Чепецке. Но в этом году казанская компания Парфеновых «Спорт Инвест» оформляет большие заказы на крупном производстве, планируя произвести в пять раз больше товаров — около 100 тысяч единиц.
— Крафт не справляется с тем объемом, который нам необходим. Соответственно необходимо большое производство. В марте планируем за счет собственных средств изготовить 15 тысяч единиц нескольких марок спреев, мыла. Все это пойдет в маркетплейсы или в b2b продажи. По остальным позициям планируем произвести до 75 тысяч единиц.
В планах — производство презервативов в Татарстане
Осенью предприниматели запустили новый проект в совершенно другой нише, произвели тестовую партию лубрикантов — интимных смазок. Как получилось, что от косметики для животных перешли к товарам для взрослых?
— У Александра на самом деле несколько брендов и рецептур по разным направлениям. Мы посмотрели, какие еще ниши могут быть перспективны для производства. И оказалось, что ниша лубрикантов достаточно большая, товары 18+ очень активно продаются на маркетплейсах, их покупает вся Россия, — пояснил Сабаев.
Казанцы вышли на рынок, где уже присутствовали другие российские производители этих товаров, и пока они уступают им по стоимости — у конкурентов они в 2,5 раза дешевле. «Вопрос: как они при такой цене получают прибыль», заметил бизнесмен.
— Над идеей мы начали работать весной, рецептура вышла из лаборатории в октябре, а в конце ноября — начале декабря мы произвели первую партию и отгрузили на маркетплейс в конце декабря. Пока тестируем названия, которые больше всего запомнятся.
К марту текущего года Парфеновы намерены выпустить партию в 10 тысяч единиц и рассчитывают распродать ее в течение трех месяцев. «Потенциал есть, а дальше посмотрим. Мы верим в свой продукт».
— За последний год в развитие бизнеса было вложено 20 млн рублей. Общая выручка составила 19 млн, упущенная — 13 млн из-за сбоев поставок. За 2023 год компания приблизилась к положительной динамике роста, и сейчас фокус направлен на рост производства, — уточнил «Реальному времени» основатель бизнеса Александр Парфенов.
Искандер Сабаев утверждает, что компания в течение двух-трех лет займет до 10% рынка. На первом этапе бизнесмены протестируют наименование товаров 18+, на втором — объемы. Сначала будут реализовывать на маркетплейсах, затем выйдут на дилерскую сеть, чтобы выпускать продукцию для секс-шопов и, возможно, для аптек:
— В дальнейшем хотим создать производство презервативов здесь, на территории Татарстана. В течение 3—4 лет планируем выйти на этот уровень и дальше уже будем смотреть.
Казанская фирма станет первым производителем этих средств контрацепции в республике и третьим по стране. В масштабах России сейчас работают лишь два предприятия по выпуску презервативов: Армавирский завод резиновых изделий в Краснодарском крае и компания «Бергус» с двумя филиалами — в Подмосковье и Владимирской области.
«Для производства презервативов высокие технологии не нужны»
Товары sexual wellness (для сексуального здоровья) в последние годы стали одним из самых быстрорастущих направлений интернет-торговли. Продажи продукции на крупных маркетплейсах начали расти еще в ковидные времена, а в 2022-м утроились. Эту тенденцию подтверждают и сами интернет-ретейлеры.
В минувшем году в России резко подорожали импортные презервативы и секс-игрушки из-за разницы в курсе валют. В ноябре на резкий рост цен на средства контрацепции обратил внимание депутат Госдумы Султан Хамзаев, который попросил ФАС проверить рынок на предмет картельного сговора. Продукция входит в перечень социально значимой, но подорожала до 300 рублей с лишним за упаковку из трех изделий.
Львиная доля рынка резиновых изделий для контрацепции (до 90%) пока занята западными брендами. Два российских производителя выпускают до 400 млн штук изделий в год, по данным Минпромторга. Однако на отечественный рынок идет лишь около 100 млн из них. Ввозят в страну около 600 млн презервативов иностранного производства. Пока российские производители пытаются заместить западных конкурентов в других категориях товаров 18+, например, в выпуске лубрикантов.
— Это общий тренд по импортозамещению всех товаров, особенно там, где логистическая составляющая дорогая, — отметил Линар Хуснуллин, — Когда большой объем продаж, продавец смотрит: а что будет, если мелкую сборку здесь производить. Что касается лубрикантов, в Татарстане это не первая компания, которая ими занимается. Правда, те предприятия неполного цикла: они берут продукцию в большом объеме, разливают по бутылочкам и продают.
— Для производства презервативов высокие технологии не нужны, все в общем-то понятно. Нужно закупить станки, материалы и начать производить. Более сложно будет раскрутить бренд, чтобы люди его знали, могли ему довериться и покупать, тем более в такой области, где доверие важную роль играет. Если они уже какой-то свой бренд развивают, возможно, это будет легче сделать, — высказал свое мнение эксперт.
Собеседник издания напомнил, что любое производство окупается при полной загрузке оборудования и достаточных объемах реализации продукции. При этом сейчас на маркетплейсах некоторые селлеры делают такие объемы продаж, что во многих сферах производство действительно стало рентабельным.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым