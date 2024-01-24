Что такое миллениальный роман
Примерно с 2010-х в России начали активно обсуждать теорию поколений. Среди всех категорий активно выделяются бумеры и миллениалы. Часто их противопоставляют. Это люди не только разного возраста, но и разных ценностей и интересов. Их волнуют разные проблемы, они по-разному относятся к жизни и читают разные книги. Поэтому неудивительно, что с тех же 2010-х появилось такое понятие, как миллениальная проза. А ее главным представителем стала ирландская молодая писательница Салли Руни, которую назвали «голосом поколения». В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с Виктором Лукьяновым, маркетологом издательства «Синдбад», которое выпускает в России книги Салли Руни. Они обсудят, что же такое миллениальная проза, какие проблемы она поднимает, кто ее герои, почему в России так мало авторов миллениальной прозы, чем миллениалы у нас отличаются от западных и в чем вообще особенность творчества Салли Руни.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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