«Небезопасно, нехорошо, непорядочно»: как правильно заряжать свой электрокар в жилом комплексе Казани

Фото: realnoevremya.ru

Популярность электромобилей в России растет вместе с развитием электрозарядной инфраструктуры и многочисленными льготами для владельцев таких машин. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. В редакцию «Реального времени» обратились жители жилого комплекса «Экопарк «Дубрава» в Казани, которые обнаружили, что на подземной парковке одного из домов без их согласования от обычной розетки заряжается соседский электромобиль. Кто платит за это удовольствие и что надо делать в такой ситуации — разбиралось «Реальное время».

Заряжать от розетки без прибора учета запрещено

Продажи электромобилей в Татарстане за год выросли в 5,4 раза. По данным, ООО «Автомаркетолог», в республике продано 367 электрокаров, при этом 105 из них это Zeekr, рассказала «Реальному времени» Рита Халилова, директор по продажам ГК «КАН АВТО».

По данным аналитиков группы компаний «Электронный паспорт», в 2022 году в России на учет было поставлено 9 047 электрических транспортных средств, 8 513 из них — легковые. С января по ноябрь 2023-го парк легковых электромобилей в стране вырос на 12 800 электромобилей, причем из этого числа доля электрокаров, собранных внутри страны, составила не менее 21%.

— Я в курсе ситуации в этом жилом комплексе, владелец авто к нам обращался, но там навстречу не идут в управляющей компании, — рассказал «Реальному времени» Рустем Галимзянов, представитель некоммерческой организации по развитию инфраструктуры для электроавтомобилей «Рестарт», — Разумеется, что просто от розетки без установки приборов учета заряжать электромобиль категорически запрещено, потому что все расходы в итоге будут нести жильцы жилого дома. Необходимо все оформлять должным образом с соответствующими согласованиями.

На парковке должен быть установлен прибор учета потребленной энергии, и собственник электромобиля должен платить по тарифу. «В противном случае это просто воровство из карманов своих соседей», — говорит Галимзянов.

Законодательство может быть изменено

Определенная сложность заключается в том, что необходимо получить согласие собственников жилья и оформить это протоколом общего собрания. «Проблема в том, что всегда находится один смутьян, который начинает остальных и сомневающихся настраивать против — и сразу тупик, — говорит Галимзянов. — Обычно, когда собственники получают все объяснения и доказательства, что в жилом доме имеется техническая возможность для зарядки, проложен кабель соответствующего сечения, который может пропустить дополнительную мощность, и что никакой угрозы для сетей нет, то люди соглашаются, и владелец получает заветную розетку».

Для упрощения процедуры установки ЭЗС в многоквартирных домах «Рестарт» совместно с Министерством промышленности и торговли Татарстана направил ряд инициатив в Минэнерго России для внесения изменений в законодательство.

Сегодня путь владельцев электрокаров действительно тернист. По некоторым оценкам, согласование установки зарядной станции в многоквартирном ЖК может занимать до 9 месяцев.

Сегодня есть два популярных варианта установки ЭЗС в жилом комплексе, рассказал Рустем Галимзянов. Первый — это частное парковочное место. «Для этого у управляющей компании запрашиваются техусловия, а у «Сетевой компании» — дополнительная мощность, если нет резерва мощности, — перечисляет Галимзянов. — Затем оформляется протокол собрания жильцов о согласии установить зарядную станцию на парковочном месте, разрабатывается проектная документация, проходят все согласования с надзорными органами, выполняются электромонтажные работы, и зарядная станция принимается на учет управляющей организации. Показания за потребленную электроэнергию ежемесячно передаются собственником в УК и оплачиваются по тарифу».

Второй вариант — это установка зарядной станции на территории жилого комплекса. Для этого также оформляется протокол собрания жильцов, в котором фиксируется решение размежевать участок и установить на нем ЭЗС. Далее запрашиваются технические условия и дополнительная мощность у «Сетевой компании», разрабатывается проектная документация, проходят согласования и устанавливается ЭЗС с возможностью ее дальнейшей монетизации. «В этом случае заключается договор между управляющей компанией и оператором станции, по которому все деньги за зарядку перечисляются оператору, он оставляет себе комиссию, а разница возвращается в управляющую компанию», — говорит Рустем Галимзянов.

Большинство пользуется бытовыми розетками

Весьма любопытно, что согласно опросам, проведенным «Автостатом» совместно с сервисом 2Chargers среди 800 электромобилистов России, более 64% из них сегодня заряжают своих автомобили именно дома. «Почти у половины (49,7%) — это обычная розетка мощностью 3 кВт» — отметил Александр Кузнецов, разработчик приложения 2Chargers. Поэтому проблема прохождения многочисленных согласований стоит очень остро, а с ростом количества электромобилей властям все же придется принимать решения, которые позволят ускорить эти процессы.



Гендиректор УК «Экопарк «Дубрава» Руслан Гильмутдинов рассказал «Реальному времени», что он вообще не знал о том, что на подземной парковке жилого комплекса заряжается электромобиль. «К нам не обращался ни собственник, ни его соседи, — сказал он. — Розетки на подземном паркинге есть, но они технические — для обслуживания парковок. Они не рассчитаны на зарядку электромобиля». При этом сумма, которая может набежать за такую несанкционированную зарядку, не накладная для карманов жильцов, отмечает Гильмутдинов: «Вы ее просто не заметите в счетах, но это небезопасно с технической точки зрения и просто нехорошо и непорядочно».



Глава управляющей компании согласен, что установка зарядной станции в многоквартирном ЖК — сегодня непростая задача как для собственника, так и для организации. «Надо что-то решать, наша задача не в том, чтобы прижать и сказать, что что-то не получится и вам надо семь кругов ада пройти, чтобы заряжать свой электромобиль. Наша задача — помочь людям, чтобы он заплатил денег — и за неделю получил возможность заряжать электромобиль», — считает гендиректор управляющей компании.



Директор сети электрозарядных станций Greengy Роман Тюкалов отмечает, что при установке зарядной станции на подземном паркинге обязательно необходимо руководствоваться нормами РФ по противопожарной и электробезопасности.

— Согласно приказу Минстроя РФ от 05.10.2023 №718/пр, на минус втором и ниже этажах парковки установка ЭЗС без дополнительных мер пожарной безопасности запрещена. Мощность на одно парковочное место не должна превышать 11 кВт. На минус первом этаже без дополнительных мер безопасности разрешено размещение не более 10 парковочных мест под электромобили, — перечислил он.

Для использования общедомового имущества на парковке потребуется согласие более 50% собственников. «Для этого нужно через управляющую компанию инициировать собрание собственников и провести голосование. Это необходимо, чтобы проложить кабельную линию или смонтировать станцию, использовав общедомовое имущество. К нему относятся стены, пол, потолок, ВРУ (внешнее распределительное устройство), — говорит Тюкалов. — Иных разрешений от соседей не нужно. В каких-то случаях есть возможность смонтировать станцию на собственном машиноместе жильца, не задействовав общедомовое имущество для монтажа, но исключить ситуацию прокладки кабеля по стенам или потолку не представляется возможным».



Сегодня жилые дома проектируются так, что разрешенная электрическая мощность рассчитана исходя из минимальных требований для обеспечения электроснабжения объекта. Поэтому часто для установки ЭЗС в жилых комплексах также требуется обращение в «Сетевую компанию» для увеличения мощности.



«Сетевая компания» выдаст собственнику техусловия на присоединение к электрическим сетям с указанием границы раздела. Это может быть ВРУ дома, если сети имеют «резерв», либо потребуется прокладка сетей от трансформаторной подстанции, и, соответственно, разработка проекта, — отмечает Роман Тюкалов. — Если все необходимые согласования человек проходит, то запретов ему на установку станции нет. Он может спокойно заряжать свой электромобиль и платить по тарифу за потребленную электроэнергию ровно таким же образом, как он платит за свою квартиру».

