Российско-китайский союз: рынок электромобилей в РФ поделят две страны

Как менялся рынок электрокаров в 2023 году и какие новые бренды вышли на российский рынок

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Рынок электромобилей в России стремительно развивается. Благодаря тесному сотрудничеству с Китаем, на рынок вышли бренды, о которых ранее российский потребитель даже не подозревал. 2023 год можно также назвать первым годом полноценного серийного производства электромобилей внутри страны — по дорогам России начали ездить собранные в РФ Evotute и электрические «Москвичи». В конце будущего года ожидается выход «Атома». Как рос рынок электрокаров в 2023 году и какие события и факторы на него влияли — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Почти четверть рынка у российских производителей

По данным аналитиков группы компаний «Электронный паспорт», в 2022 году в России на учет было поставлено 9 047 электрических транспортных средств, 8 513 из них — легковые. С января по ноябрь 2023-го парк легковых электромобилей в стране вырос на 12 800 электромобилей, причем из этого числа доля электрокаров, собранных внутри страны, составила не менее 21%.

realnoevremya.ru

Рынок Татарстана уступает общероссийскому

По данным «Автостата Инфо», за январь — октябрь 2023 года в России было продано (встали на учет) 10,7 тысячи чисто аккумуляторных электромобилей (BEV) и 14,7 тысячи гибридов (HEV и PHEV) с бензиновыми и дизельными ДВС и электромоторами. Суммарно это всего 3% российского рынка новых легковых автомобилей (836,9 тысячи). Доля числа электромобилей — всего 1,3%.





На рынке Татарстана за 11 месяцев было продано 274 электромобиля (0,83% от общего числа проданных авто) и 382 гибрида. Таким образом, местный рынок пока еще существенно уступает общероссийскому, отмечает эксперт «Автостата Инфо» Александр Климнов.

— Наиболее значимыми факторами популярности электромобилей в России сегодня выступают общая новизна, модность и престижность этого вида автотехники, льготы по налогам, бесплатная парковка, а также экономия на эксплуатационных расходах, включая топливо, — перечисляет он.

Самыми востребованными марками электромобилей сегодня являются Zeekr, Volkswagen, Evotute, Tesla и Voyah. Наиболее популярными моделями электромобилей стали Zeekr 001, Evotute i-Pro и Volkswagen ID.4.

«Впрочем, в четвертом квартале также идет рост регистраций марки «Москвич», а вот продажи Volkswagen замедляются, что, кстати, вполне соответствует европейскому тренду этого бренда», — отмечает Климнов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Сокращение льгот для импортных электромобилей, конечно, сказывается на темпах развития рынка, но гораздо большее значение имеет развитие зарядной сети, причем в масштабах страны она у нас еще фактически не развита, кроме Москвы и частично Санкт-Петербурга, — считает Климнов. — Если принятые федеральные и местные программы по развитию зарядных сетей будут более-менее нормально исполняться, то можно определенно сказать, что рынок электромобилей продолжит достаточно быстрое развитие и в 2024 году».

Российские потребители осторожничают

Российские потребители по-прежнему опасаются покупать электромобили, отмечает Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ). Прежде всего это связно с недостаточной осведомленностью о том, что электромобиль достаточно прост в эксплуатации, и количество зарядных станций сегодня позволяет не только использовать электромобиль в городе, но и достаточно комфортно путешествовать.

— Количество зарядных станций в России сегодня составляет по разным оценкам от 5 до 7 тысяч. Это не считая тех станций, которые установлены в гаражах. Поэтому, если мы возьмем международные нормы по количеству зарядных станций на один автомобиль, мы в принципе соответствуем международным стандартами, но, учитывая размеры РФ, зарядных станций пока недостаточно, что создает определенные опасения у электромобилистов, — говорит Ия.

Также свою лепту в рост числа электромобилистов внесли и бесплатные парковки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде других городов. «Для Москвы, где плата за парковку может составлять до 500 рублей за час, наличие электромобиля в семье — это большое подспорье, — поясняет Ия Гордеева. — Играет роль и бесплатное движение по платным федеральным дорогам, что тоже мотивирует россиян пересаживаться на электромобили».

Помимо прочего, Ия напоминает о стоимости эксплуатации электромобиля — это в 4—5 раз дешевле, чем эксплуатация авто на бензине. «Самая важная экономия — на пробеге, потому что 1 км на электромобиле может стоить от 50 копеек до 2—3 рублей за км, если заряжаться на дорогих общественных зарядных станциях», — приводит она пример.

Лидирующую долю рынка электромобилей в России будут занимать, по ее прогнозам, китайские производители, которые очень активно приходят в страну.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Мы ожидаем большого притока электромобилей именно из Китая. Каждый день мы слышим об открытии новых салонов, о появлении новых марок, о том, что появляются новые модели машин и открываются новые сервисы, — перечисляет она. — И, конечно, мы надеемся на российских производителей, потому что на сегодняшний день достаточно много брендов либо уже выпускают электромобили, либо заявляют, что в скором времени у них такие модели появятся».

Еще одной отличительной особенностью 2023 года стало появление электрического коммерческого транспорта — грузового транспорта, специальной и уборочной техники.

«Мы очень ждем «Атом», потому что их концепция сегодня очень востребована рынком, — говорит Ия. — Тот конструктив автомобиля, который был представлен на презентациях, радует электромобилистов. Машина получилась современная, интересная конструктивно и технически, и, конечно, рынок с нетерпением ждет этот автомобиль на дорогах, чтобы попробовать его в боевых условиях».



Электромобили сейчас не продает только ленивый

«Если в 2022 году на улицах городов все еще доминировали надежный первопроходец Nissan Leaf и притягивающая внимание Tesla и лишь изредка встречались европейские BMW i3, e-Golf, корейские Hyundai, KIA SOUL, Niro, китайские BYD и единичные роскошные HONGQI, а также официально продаваемые Porsche Taycan и Audi Etron, то в этом году рынок заполонен разносортными китайскими автомобилями, которые привозят как по параллельному импорту, так и продают через вновь открывшиеся автосалоны, с говорящими названиями, типа, «Неофицал Авто» — в стиле «Слова пацана». Таких частных компаний сегодня появилось очень много», — прокомментировал Рустем Галимзянов, представитель некоммерческой организации по развитию инфраструктуры для электроавтомобилей «Рестарт».

— Машины сейчас не привозит только ленивый, потому что спрос на китайский автопром подогревается с каждым днем, — говорит он. — Дополнительно к китайской инвазии, как я ее называю, есть еще и массово приобретенные корпоративными клиентами Evolute. Evolute I-JOY покупают преимущественно крупные корпорации — их логотипы можно увидеть на кузове российских электроавто, а младший собрат — Evolute I-PRO, пришелся по вкусу таксопаркам.

Эти автомобили, зачастую с иностранцами за рулем, регулярно оккупируют бесплатные зарядные станции, занимая очередь друг другу и не оставляя шанс на халявные электроны рядовым электромобилистам. «Москвич» менее популярен на рынке, потому что, по его мнению, уступает Evolute в цене.

«Люди стали увереннее покупать электромобили, наблюдая общий тренд роста количества зарядных станций и достойных сервисных центров. Я думаю, что этот тренд сохранится, но будет разбавлен официальными поставщиками электроавто», — считает он



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Например, «КАН АВТО» начал продавать на Оренбургском тракте маленький и очень симпатичный электромобиль Ora, очень похожий на Mini Cooper. Также совсем скоро в продажу поступит электромобиль WEY. Cherry Tiggo начали продавать в России седьмую и восьмую версии своего гибрида, перечисляет он. А гибридам тоже нужны зарядные станции.

Каждый месяц мы можем наблюдать появление на российском рынке каких-то новых марок, абсолютно не известных ранее. В моду вошли премиальные китайцы. Например, Zeekr, Avatr, Hi-Phi, Lotus Eletre. Люди начали воспринимать китайские премиальные марки как альтернативу. В прошлом году такого еще не было, отмечает Галимзянов.

На рынок электрокаров в 2023 году повлияло и решение государства о повышении утильсбора.

«Возможно, это приостановит «китайскую инвазию», но это не точно. Сейчас мы получаем письма от таможни с требованием доплатить утильсбор за прошлые периоды. Например, человек заплатил 5 200 рублей в 2021 году за утилизационный сбор на Nissan Sylphy, модель 2018 года, произведенный в Китае. Теперь таможня через суд хочет взыскать с него дополнительно сбор и пени на 145,43 тысячи рублей, — рассказал Рустем. — Якобы в 2021 году они применили неправильную расчетную формулу утилизационного сбора. На тех, кто не платит, подают в суд. Суд, как правило, встает на сторону государства. Таких историй в регионах уже много».

Еще год назад на трассе сложно было найти зарядку

В 2023 году рынок начал прирастать не столько количественно, а качественно. Отличительная особенность этого года в том, что у людей появилась осознанность, в СМИ очень много говорят про электромобили, появились целые регионы, где большие таксопарки перешли на электрокары, рассказал Дмитрий Матвиевский, сооснователь компании IT Charge.

— Мы наблюдаем значительные и качественные изменения в инфраструктуре для электромобилей. Еще год назад на трассе сложно было найти зарядку, — вспоминает Дмитрий. — Очень много зарядок появилось благодаря госпрограмме и субсидиям. Даже маленькие компании и небольшие бизнесы, гостиницы и ТЦ начали для себя ставить зарядные станции.

У производителей зарядок, по его словам, тоже «классный рост». «Если в прошлом году топовые производители делали десятки станций, то уже сейчас они начали выпускать их сотнями, — отмечает Матвиевский. — И самих производителей стало больше, выбор расширяется. Сейчас мы можем наблюдать, как один производитель запускает по несколько десятков станций сразу в регионах». Появляются новые решения, осознанный выбор и запрос со стороны автовладельцев на качество.

Сегодня электромобилем мало кого удивишь

«Рынок в течение года постоянно менялся. Модели, которые были популярны в прошлом году, стали пользоваться меньшим спросом, но появились новые фавориты — Zeekr и Lixiang, — рассказал Виталий Евдокимов, владелец салона электрических автомобилей «Автокитай». — Если в прошлом году люди с недоверием относились к китайским брендам электрокаров, и в лидерах были европейские и американские автомобили — VW, Tesla, Audi, то сегодня мы видим, что их практически полностью вытеснили электрокары из Поднебесной».

Евдокимов отмечает, что сегодня мало кто будет оспаривать доминирование китайских производителей в мировом автопроме, особенно это касается электромобилей.

— Мы видим, что китайские дистрибьюторы постепенно, хотя и аккуратно, стали официально поставлять электромобили в Россию. Инфраструктура в больших городах тоже подтянулась, появились быстрые зарядные станции, в регионах отменяют транспортный налог и вводят бесплатные парковки и проезд по платным трассам — все это тоже влияет на выбор потребителя, — считает Виталий.

Тренд на электромобилизацию всемирный, подчеркивает он, и Россия вряд ли пойдет другим путем. «Пусть не такими темпами, как в некоторых странах, но все больше россиян будет выбирать автомобили на новой энергии, и все больше моделей будут завозиться официально. Популяризация неизбежна, так как за нас выбор уже сделали автопроизводители, выпуская все меньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и декларируя свои планы свести эти цифры к нулю», — поясняет он.



Технологии в производстве батарей все время совершенствуются, себестоимость электромобилей по мере их популяризации тоже должна снижаться. В Китае уже нередко стоимость авто с ДВС больше, чем такого же с электромотором, пока за счет субсидий, но по мере увеличения массовости производства и снижения производства автомобилей с ДВС себестоимость сначала сравняется, а затем изменится в пользу электромобиля, прогнозирует Евдокимов.

