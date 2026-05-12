Российский авторынок занял 13-е место в мировом рейтинге

РФ по этому показателю обогнала Испанию

В апреле 2026 года российский автомобильный рынок продемонстрировал значительный рост продаж и поднялся на 13-ю позицию в мировом рейтинге, обойдя Испанию, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 117,5 тысячи единиц, показав рост на 15,1%.

На фоне общей динамики мировых рынков наблюдается разнонаправленное движение. Ведущие авторынки мира демонстрируют снижение: в США продажи сократились на 6,7% (до 1,38 млн автомобилей), а китайский рынок упал на 21,6% (до 1,4 млн машин). Также зафиксировано снижение в Бразилии (-7,8%) и Канаде (-3,9%).

При этом ряд крупных рынков показал положительную динамику. Лидером роста стала Великобритания с увеличением продаж на 24%. Значительный рост также зафиксирован в Италии (+11,6%), Индии (+12,2%) и Японии (+9,1%). В Германии отмечен умеренный рост на 2,7%.

В топ-15 мировых автомобильных рынков также вошли Южная Корея (+0,7%), Франция (-0,3%), Мексика (+8,6%), Турция (-6,1%) и другие страны.

Наталья Жирнова