«В какой-то момент у Минсельхоза не было ресурсов для продолжения льготного кредитования»

Дмитрий Патрушев объяснил, почему льготные кредиты привязаны к ставке ЦБ

«Конечная ставка по льготным кредитам в АПК будет напрямую зависеть от ключевой ставки ЦБ — пока молочники будут получать льготные кредиты под 6,8% годовых (вместо прежних 5% годовых», — объяснял трудности момента министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока. Под 6,8% годовых, пожалуй, не самые «пугающие» кредиты, которые удалось пролоббировать Минсельхозу. Зато в этом году исчезнет 100%-ное субсидирование транспортных расходов для экспортеров отечественной «молочки». Глава Минсельхоза опасается, что из страны начнут вывозить максимум молочной продукции, что неизбежно приведет к росту цен на внутреннем рынке

Всероссийская молочная «планерка»

Неоднозначные итоги молочной отрасли в 2023 году, испытавшей острый шок из-за резкого падения закупочных цен прошлой весной, подводили сегодня на очередном съезде Национального союза производителей молока в Москве. Он проходил в престижном в MonArch Moscow Hotel и собрал ведущих производителей и переработчиков молока в стране. Достаточно сказать, что в нем принимала многочисленная делегация из Татарстана, а кресло почетных гостей в первом ряду занимал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Большое количество гостей из разных регионов прибыло не только ради того, чтобы послушать отчетный спич министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, заявленного в программе форума. Их волновало — а что дальше? Как государство собирается дотировать сельское хозяйство в будущем, если большинство субсидий и грантов накануне оказались свернуты? По крайней мере, татарстанские аграрии оказались в некоторой растерянности после остановки льготных программ поддержки. А между тем, Татарстан входит в первую тройку регионов, получивших больше всего средств на субсидирование коротких кредиты в молочном животноводстве. Так, по итогам 2022 года республика взяла 145,6 млрд рублей кредитов, которые были просубсидированы на 16% из федерального бюджета.

Молочные реки из Белоруссии

Несмотря на всевозможные катаклизмы, в стране было произведено 33,5 миллиона тонн молока, что почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава Минсельхоза. «Мы произвели молока в объеме 33,5 миллиона тонн, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее», — сказал Дмитрий Патрушев. Это благотворно отразилось на темпах переработки молока: на 21% выросло производство сливок, на 16% — твердых сыров, на 12% — мороженого, и только на 8% — сухих молочных смесей.

При этом внутренние потребности в молочной продукции были закрыты на 90%, следовало из отчета Дмитрия Патрушева. Крупным импортером сухого молока стала Белоруссия. По данным министра, в страну было поставлено всего в перечете 5,5 млн тонн. И в частности, питьевого молока, сыров, и сливок — как раз в тех позициях, где наблюдается рост собственного производства. Финансовые результаты отрасли не оглашались, но, как скромно заметил позже гендиректор Союза Артем Белов, «к концу года доходность предприятий в АПК стабилизировалась».

«Понимаю, что больно — и вам, и нам больно»: льготные кредиты привязаны к ставке ЦБ

Самый болезненный для отрасли вопрос — сохранятся льготные кредиты под 5% годовых в новых условиях? Его решился поднять депутат Госдумы, аграрий из Воронежской области Аркадий Пономарев. «Без господдержки реализовать вызовы для сельского хозяйства проблематично. Будет ли продолжено льготное кредитование под 5% годовых? — задал он министру сельского хозяйства первый вопрос. А затем и второй — нельзя ли увеличить лимит такого кредита для одного заемщика (сейчас он составляет 600 млн рублей).

Глава Минсельхоза РФ объявил, что механизм льготного кредитования АПК в этом году изменится. Ставка по льготным кредитам будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и станет меняться в соответствии с ее величиной. «Конечная ставка по льготным кредитам в АПК будет напрямую зависеть от ключевой ставки ЦБ — пока молочники будут получать льготные кредиты под 6,8% годовых», — ответил он. Для других подотраслей сельского хозяйства ставка будет выше. И добавил, что в противном случае не будет возможности ритмично выдавать кредиты. Он напомнил, что льготное кредитование было возобновлено осенью прошлого года, так как до этого у Минсельхоза не было ресурсов».

«Понимаю, что больно — и вам, и нам больно», — вдохнул он. И пообещал, что в случае снижения ключевой ЦБ конечная ставка для заемщиков будет понижаться. «Теперь это будет живой механизм, позволяющий пересматривать договора», предупредил он.

На второй вопрос Дмитрий Патрушев ответил лаконично: «Пока останемся в этой сумме». И пояснил, что требовать большего не стоит. «Мы живем в условиях бюджетных ограничений. Если бы нам дали больше денег, тогда … Коллеги, все ждем снижения ставки ЦБ. Так только произойдёт — моментально отразится на конечной стоимости займа», обнадежил он. Всего в прошлом году направил на поддержку молочной отрасли свыше 61 млрд рублей, сообщил Патрушев.

Если цены будут разгоняться, Минсельхоз РФ примет непопулярные меры

С этого года аннулируются субсидии для экспортеров молочной продукции. Для расширения зарубежных поставок Минсельхоз РФ в прошлом году ввел 100% компенсацию транспортных расходов, чем воспользовалось немало предприятий, имеющих цеха по производству сухого молока. Одним из них стало ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» из Башкортостана. Предприятие начало поставки в Китай, Африку, Алжир. А сам производитель прошло экспортную сертификацию и включен в Реестр экспортеров в ФГИС «Цербер» и Китайскую регистрационную систему CIFER. Владелец комбината Андрей Яровой спросил, будут ли продолжена поддержка экспортерам, но получил отрицательный ответ.

Дмитрий Патрушев пояснил, что экспортные поставки тогда были необходимы для регулирования переизбытка молока на внутреннем рынке, а сама мера помогла поднять закупочные цены на молоко. В результате внешние поставки сухого молока выросли в 6 раз по сравнению в 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое, заметил Патрушев, и это позволило снять с внутреннего рынка определенные излишки и тем самым скорректировать стоимость продукции

А теперь в приоритете — сохранение стабильных цен на молочную продукцию внутри страны. И предупредил, что если цены будут разгоняться, Минсельхоз РФ примет непопулярные меры. «Безусловно, мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний, поэтому все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс, поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс», — сказал министр. Питьевое пастеризованное молоко с начала года по 15 января подорожало на 0,57%, стерилизованное — на 0,55%. В елом за 2023 год молоко и молочная продукция в РФ подорожали на 0,5%.