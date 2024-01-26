После «КОС-Синтеза» сборную Беларуси проэкзаменует дубль казанской команды

А ведущая команда Казани сыграет в Москве

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Главным противостоянием нынешнего ватерпольного уик-энда станут матчи в Москве между местным МК СШОР «Восток» и казанским «КОС-Синтезом». Дополнительную интригу этому противостоянию придает личность новичка москвичей — столба Замира Мирзиева. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует предстоящие матчи казанских команд.

Замир Мирзиев: «Против «КОС-Синтеза» будет очень сложно в игровом плане»

Новый центральный нападающий МК СШОР «Восток» Замир Мирзиев, будучи воспитанником Казани и непосредственно наставника «КОС-Синтеза» Евгения Ярощука, должен будет противостоять родному клубу. По поводу своего возвращения в российский чемпионат Замир в интервью «Реальному времени» высказался следующим образом.

Сложно ли будет играть против родной команды? Психологически нет, а вот в игровом плане будет сложно: «КОС-Синтез» — одна из ведущих команд в российском чемпионате, его игроки знают, на что я способен, но и я знаю, на что они способны. Более того, у меня был вариант вернуться сразу в Казань, но я решил возвращаться в родной клуб с определенным бэк-граундом, уже сразу в основу.

Мне в этом плане повезло, что я успел договориться с МК СШОР «Восток», у которого были огромные проблемы с позицией столба, поскольку Лев Магомаев и Александр Миронов, кстати, ранее игравшие за «Синтез», это номинальные защитники, вынужденные играть в центре нападения. Они уже выразили радость от того, что не придется больше играть на чужой позиции, я выразил радость от того, что получу максимально большое количество игровой практики, что даст возможность прогрессировать.

Касаемо «Партизана», мое попадание в Белград было вызвано тем, что один из тренеров сборной Турции вышел из «Партизана» и связан с этим клубом. Когда я в составе национальной сборной находился в Турции, то этот наставник увидел уровень моей игры, пообщался с нашим наставником Андрем Белофастовым, и уже он сообщил мне об интересе «Партизана». Это меня обрадовало, поскольку я знал, что «Партизан» великий клуб, даже из актуального состава олимпийских чемпионов через этот клуб прошли Пьетлович, Филиппович, у нас, в «КОС-Синтезе», играл Дедович. Все, что можно выиграть, «Партизан» выиграл. Но есть нюансы, все это в недалеком прошлом, а сейчас команда находится в сложном положении, причем это продолжается уже несколько лет. Был момент, когда я выразил недоумение, как дальше жить, не получая зарплаты и бесплатного питания, и мне пожилая женщина из администрации клуба дала тысячу динар (чуть более 800 рублей), попросив никому больше об этом не говорить. В итоге в ноябре у нас было озвучено, что игроки могут спокойно покинуть клуб, в случае, если им не закроют долги хотя по двум месячным зарплатам. Так и произошло — со мной, с нашим лидером Смильевичем, еще с парой парней.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Вторая команда Казани прекрасно справилась с главным конкурентом

Полностью с интервью с самым перспективным центральным нападающим России Замиром Мирзиевым читатели нашего издания смогут ознакомиться завтра.

На прошедшей неделе чемпионат России возобновился матчами, часть из которых можно отнести к проходным. «Востоку» не повезло, что Мирзиева не успели заявить на противостояние в Волгограде с местным «Спартаком», и москвичи уступили 5:10 и 6:11. «КОС-Синтез» порядком потрепал национальную сборную Беларуси, будучи в гостях, 16:7 и 19:8. Тут необходимо отметить, что белорусы забивали, хотя и редко, но иногда очень красиво.

Еще приятнее было сознавать, что молодые ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» в своем противостоянии с главным конкурентом, «Штурмом-2002», забивали не только красиво, но и много, гораздо больше соперников. В первом из двух матчей победили 15:11, создав голевой задел уже к концу стартового периода — 7:1, во втором победили 14:9, причем счет 8:2 был установлен уже к большому перерыву. К чести соперников они оказывали сопротивление, подобрались максимально близко — 12:9, но тут Богдан Комаров за секунду до конца окончания атаки, забил из-под опеки, а затем казанцы исполнили два подряд пенальти за пару секунд. Не забили первый, тут же заработали второй, который реализовал Данил Самсонов. Правда, корреспондент «РВ», увидев эти игровые моменты воочию, на трибунах бассейна «Оргсинтез», не смог пересмотреть запись игры, поскольку видеорепортаж оказался заблокирован для просмотра в России.

В целом хочется отметить любопытное новшество федерации водного поло, которая в новом году экспериментирует с датами матчей, практически равномерно распределив проведение матчей по всей неделе. Интересно, к чему приведет это новшество?

Хочешь побеждать — проводи чемпионат

Завершившиеся практически одновременно мужской и женский чемпионаты Европы по водному поло принесли определенный профит хозяевам. Хорваты только в финале проиграли Испании один мяч, а в женском турнире нидерландки с тем же преимуществом в один гол обыграли испанок. Нидерландки стали первыми в квинтете лидеров европейского водного поло, куда, после отстранения России, входят еще Испания, Греция, Италия и Венгрия. Именно в таком порядке они и финишировали, и на европейском уровне это уже давно сформировавшаяся группа лидеров.

Кстати, уже в начале февраля «водоплавательное» сообщество соберется в Дохе на чемпионат мира. Дело в том, что сейчас страны-хозяйки перенесенных чемпионатов мира проводят их каждый год, Фукуока в прошлом году провела ЧМ, перенесенный с 2021 года, катарская Доха примет ЧМ в компенсацию за не состоявшийся там чемпионат мира 2023 года.

В том числе потому что чемпионат мира по водным видам спорта в 2022 году в Будапеште был изначально не запланирован, но тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент FINA Хусейн Аль-Муссалам договорились о проведении в Будапеште внеочередного чемпионата мира, чтобы не пропускать еще один летний сезон, поскольку потенциальная хозяйка стартов — японская Фукуока — вынуждена была отказаться от проведения соревнований из-за омикрона, который сменил коронавирус. А Будапешт уже ранее приходил на выручку, проведя чемпионат мира 2017 года вместо мексиканской Гвадалахары, и в 2022 году он также пришел на выручку.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Что россиянки делали в Китае?

Кстати, стоит отметить, что российская женская дружина всеми силами стремится не отстать от лидеров. После предновогоднего сбора в Турции, где объективно не с кем было играть официальные товарищеские матчи, сборная отправилась в Китай, чья сборная уже начала целенаправленную подготовку к Олимпиаде во Франции. Объективно Китай сейчас наш сильнейший спарринг в женском водном поло, и, что интересно, Министерство спорта настоятельно советует федерациям налаживать спортивное взаимодействие с Китаем. Татарстан в прошлом году уже сыграл на опережение, проведя в Казани матчевую встречу с юниорской сборной Китая по гимнастике, теперь и ватерполистки двинулись в этом направлении. На этих матчах работал казанский судья Эдуард Васенин (по совместительству директор детско-юношеской ватерпольной школы Казани), который поделился с нашим изданием своим мнением о прошедших матчах:

— Отмечу, что у Китая крепкая команда, обыграть ее просто так не получается, тем более что наши тренеры сделали ставку на обновление состава, понимая, что на Олимпиаду в Париж мы не попадаем и требуется новый подбор игроков. В итоге мы провели три товарищеских матча, выиграв два из них и в одном уступив.



Следующий шаг в сотрудничестве с Китаем должен быть сделан мужской дружиной сборной России, иначе как можно объяснить, что, например, на Украине способны в предновогодние дни проводить во Львове турнир Рождественского кубка («Кристмас Кап»), не говоря уже об организации национальных чемпионатов и кубков и участии в международных стартах, а россияне в разгар сезона, как медведи, уходят на месячную спячку при объективно совсем не напряженном графике игр в чемпионате страны.

















