Чрезвычайная кредитная ситуация

Эльвира Набиуллина предложила новые каникулы — по потребкредитам. Все настолько плохо?

Фото: realnoevremya.ru

С 1 января 2024 года в России начал действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам. Он позволит полгода не вносить платежи по автокредитам, потребительским ссудам и долгам по кредитным картам, если доход заемщика упал на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев. В прошлом году татарстанцы оформили кредитные каникулы по разным программам на 5,3 млрд рублей. При этом спрос на этот инструмент, по данным Национального банка РТ, снижается по сравнению с 2022 годом. С чем связано появление нового вида каникул и действительно ли закредитованность россиян достигла критической отметки, разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Спасение на случай снижения дохода и ЧС

С начала 2024 года по одному потребительскому кредиту или займу можно будет получить каникулы дважды — один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз, если он пострадал из-за чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно будет на срок до шести месяцев. Заемщик сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.



При этом он сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. Основанием для отказа может быть, в частности, банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или действующие кредитные каникулы по другому закону — например, для участников СВО.

Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума, установленного Правительством РФ. Сейчас в законе установлены следующие предельные значения: 1,6 млн рублей — по автокредитам, 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам.



В период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул. Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.

Россияне живут в кредит

Объем кредитного портфеля физических лиц в России вырос в январе — ноябре 2023 года на 6,2 трлн рублей — это рекорд в количественном выражении за все время наблюдений.

На начало декабря показатель портфеля достиг 33,7 трлн рублей, поднявшись практически на 23%, следует из статистики ЦБ по банковскому сектору. За аналогичный период прошлого года кредитный портфель вырос всего на 2 трлн, в 2021 прирост составил 4,6 трлн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй, основными драйверами роста кредитного портфеля граждан в 2023 году стали ипотека (+27%) и автокредиты (+36%). Портфель необеспеченных кредитов вырос на 16%.

Закредитованность населения тревожит ЦБ. Введен ряд мер охлаждающего характера — ужесточается макропруденциальное регулирование и постепенно повышаются требования к первоначальному взносу по льготным ипотечным программам.

В Татарстане реструктурированы кредиты на 5,3 млрд рублей

За 10 месяцев 2023 года банки в Татарстане реструктурировали гражданам более 11 тысяч кредитов и займов на сумму порядка 5,3 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в Нацбанке РТ.

Более чем по 300 договорам жителям республики предоставлены кредитные каникулы по Федеральному закону о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса (№106-ФЗ). Сумма обязательств по этим договорам составила порядка 128 млн рублей. Условия более 70 договоров на сумму около 221 млн рублей изменены в рамках Федеральныого закона об ипотечных каникулах (№353-ФЗ). Примерно по 11 тысячам договоров почти на 5 млрд рублей банки провели реструктуризацию по собственным программам.

За 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество и объем реструктурированных кредитов сократились приблизительно на 40%, или почти на 7 тысяч договоров на более чем 3 млрд рублей. В Нацбанке это объясняют тем, что снижается востребованность в реструктуризации со стороны граждан.

Большого спроса на кредитные каникулы ожидать не стоит

«Внедрение постоянно действующего механизма кредитных каникул в условиях достаточно нестабильной экономической ситуации позволит отказаться от разработки отдельных положений, как это было ранее в период экономических спадов, — говорит аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко. — С учетом роста доли кредитов с высоким уровнем долговой нагрузки мы оцениваем этот механизм как достаточно эффективный в долгосрочной перспективе».

При этом заложенное ограничение на количество использований каникул позволит сохранить банкам качество кредитных портфелей и не отразится на дисциплине заемщиков. «Для части населения наличие кредитных каникул может стать поводом взять кредит, не так тщательно оценивая свои риски, но мы не ожидаем, что число таких заемщиков будет существенным», — добавляет Остапенко.

В 2023 году по кредитным портфелям не отмечался существенный рост просроченной задолженности, в связи с чем вряд ли стоит ожидать в первой половине 2024 года роста спроса на кредитные каникулы.

— Чем активнее применяются кредитные каникулы, тем больше потери банков от их применения. Что произойдет с банком, если в результате какого-то катаклизма большая часть клиентов приостановит обслуживание займов? Банк обанкротится. Соответственно, банки реагируют на возросшие риски повышением процентных ставок по кредитам и ужесточением требований к заемщикам — отбраковывают «группу риска», наиболее предрасположенную к получению каникул, — отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«В этой мере нет ничего особенного, что позволило бы сказать, что сейчас все бросятся за кредитными каникулами. Это абсолютно рабочий момент — просто надо было предусмотреть саму такую возможность, — прокомментировал Ян Арт, финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук. — Это не реакция на некую проблему сейчас. Поэтому даже если сейчас каникулами воспользуется не так много людей, это не говорит о том, что это была ненужная и неработающая инициатива».

«Другое дело, что сейчас, конечно же, у власти есть соблазн внедрять некие позитивные решения, которые не требуют бюджетных трат», — говорит Арт.

— Я согласен с позицией ЦБ о том, что перегрев на рынке кредитования есть. Был спор в правительстве между Набиуллиной, Решетниковым и Орешкиным на этот счет. У них свои доводы. Но на бытовом уровне видно, что закредитованность для многих сегодня — это проблема, — считает Ян Арт. — Конечно, есть необходимость выстроить механизмы, которые бы позволяли человеку сориентироваться в случае возможных трудностей.

Более того, тревожной тенденцией, на его взгляд, является тот факт, что кредиты часто берут даже не на импульсивные покупки, а на решение текущих вопросов. «Это очень нехороший момент, потому что это уже даже не хотелка, а потребность. Угроза кредитного коллапса все-таки есть. Поэтому сегодня любой механизм полезен, но ожидать от него суперэффективности не стоит», — резюмировал он.

