Развитию экономики Татарстана мешали низкие цены на нефть

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Экономика Татарстана остается одной из самых стабильных в Приволжском федеральном округе. Республика в 2023 году сохранила лидерство в строительстве и вводе жилья и оказалась в топе по обороту розничной торговли. Кроме того, в Татарстане, согласно данным официальной статистики, одни из самых высоких зарплат в Поволжье. Однако по динамике роста промышленности Татарстан неожиданно оказался в аутсайдерах. Аналитическая служба «Реального времени» изучила, как развивалась республика в сравнении с другими регионами ПФО и по каким еще показателям она отстает.

Промышленность Татарстана росла хуже, чем у всех в ПФО

Единственное слабое звено Татарстана в 2023 году — динамика промышленного производства, которая продолжает сокращаться. Индекс промышленного производства в республике за 10 месяцев 2023 года, по данным Татарстанстата, составил 103% — это самый низкий показатель в Поволжье.

Татарстан по этому показателю совершенно неожиданно оказался в аутсайдерах. В пятерке лидеров по динамике индекса промышленного производства — Чувашская Республика (126%), Марий Эл (119,5%), Пензенская область (115,5%), Ульяновская область (110,7%) и Нижегородская область (110,5%).

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Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох объясняет, что такие низкие показатели промышленности связаны с тем, что республика показала очень хороший рост в 2022 году. «Чем быстрее растет промышленность, тем сложнее ей расти дальше, с нуля развиваться легче», — пояснил экономист.





— Если учесть цифры за 2 года, 2022-й и 2023-й, то республиканская промышленность показала хорошие результаты, не хуже, чем в целом по России. Просто у нас результаты проявились несколько быстрее, что может говорить о том, что татарстанская промышленность была в прошлом году в боеготовом состоянии и смогла нарастить производство быстрее и раньше, — говорит Кох.

Строители снова побили рекорды

Татарстан традиционно сохраняет лидерство в ПФО в строительстве и вводе жилья. Объем выполненных работ по строительству за 10 месяцев 2023 года в Татарстане составил 512,7 млрд рублей. На втором месте Башкортостан (303,9 млрд рублей), на третьем — Нижегородская область (265,6 млрд рублей).

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По вводу жилья республика значительно опережает другие регионы Поволжья.

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Розничный рынок превысил 1 трлн рублей

Потребительская активность в Татарстане также очень высокая. Объем розничной торговли за 10 месяцев 2023 года превысил 1 трлн рублей. На втором месте по этому показателю Башкортостан (997,8 млрд рублей) и Нижегородская область (887,8 млрд рублей).



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При этом рост цен, по сравнению с рядом регионов ПФО, в Татарстане был умеренным. А средняя заработная плата — самая высокая в регионе.

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Зарплата стала самой высокой в ПФО

Средняя зарплата в республике, по данным hh.ru, превышает 50 тысяч рублей (50 217 рублей), а ожидаемая несколько выше — 53 291. Спрос на персонал в Татарстане, по оценкам SuperJob, за год вырос в 1,5 раза. Резюме стало больше только на 14%, а конкурс на вакансию снизился на четверть. Самые востребованные сферы с наибольшим числом вакансий — это производство, строительство и ретейл.





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— В прошлом году темпы промышленного производства во многом определялись наличием свободных производственных мощностей. Как видно, у Татарстана их было меньше, что сказалось на результатах прироста промышленности, — прокомментировал Рустем Шайахметов, экономист и глава компании «Р-Инвест».

Такие показатели более объективны, если их рассматривать в среднесрочной или долгосрочной перспективе, отмечает эксперт. Краткосрочные показатели не всегда отражают реальность, так как часто показывают восстановление производства, рухнувшего в предыдущие годы.



«Это как и продажи автомобилей в России: в 2022 году было резкое падение продаж, а потом рынок стал восстанавливаться, и произошел бурный рост, — приводит пример он. — Но если мы сравним цифры с показателями 2019 года, то будет совершенно обратная картина».



По строительству Татарстан — явный лидер, но при этом необходимо учитывать, что население Татарстана около 4 млн человек, а, например, в Мари Эл проживают 676 тысяч человек. Сравнение только объемов строительства, по мнению эксперта, некорректно, необходимо производить расчет объемов строительства на душу населения, тогда будут более объективные показатели.



Например, в расчете на одного жителя за январь — октябрь 2023 года в Мордовии произвели сельхозпродукции в объеме 126,7 тысячи рублей, в Саратовской области — 79,5 тысячи рублей, в Татарстане — 60,1 тысячи рублей, в Башкортостане — 48 тысяч рублей.



«По инфляции тоже разница роста цен до 1% — это статистическая погрешность, разница между регионами ПФО незначительна, поэтому все это достаточно условно», — считает Шайахметов.

«А вот высокий размер заработной платы в Татарстане — это очень существенный фактор, определяющий экономическую мощь региона и его благосостояние, — соглашается экономист. — Сегодня Татарстан является явным лидером в ПФО и мощным центром притяжения рабочей силы».



В спаде экономики виноваты низкие цены на нефть?

— Действительно, у Татарстана по итогам 2023 года ожидаемый индекс роста промышленного производства составит более 103%. Кажется, что 3% это мало, ведь по итогам 2022-го рост был 6,6%. Но, если смотреть на то, за счет чего формируется ВРП Татарстана, то это сомнение отпадает, — комментирует блогер и экономист Альберт Бикбов.

Сегодня в общем объеме ВРП 26% занимает добыча полезных ископаемых, 17,5% — обрабатывающие производства, 10,4% — оптовая и розничная торговля, 7,7% — строительство, 5,6% — транспортировка и хранение, 4,3% — сельское хозяйство.

«Большую часть добавленной стоимости в промышленности Татарстана приносит именно добыча полезных ископаемых, да и многие остальные отрасли обрабатывающей промышленности (нефтепереработка и нефтехимия) здорово от нее зависят. Все эти три отрасли (добыча, нефтепереработка, нефтехимия), в свою очередь, как правило, зависят от мировых цен на нефть», — объясняет Бикбов.

Средняя цена нефти марки Urals в 2023 году составила $62,99 за баррель, сообщил Минфин. Для сравнения, в 2022 году она сложилась на уровне $76,09 за баррель. Средние цены на нефть и, как правило, на ее производные упали в 2023-м на 18%.

«Ситуацию с падением нефтяных цен отчасти выправила девальвация 2023 года, — отмечает Бикбов. — Среднегодовой валютный курс за 2023 год для доллара США составил 85,16 рубля, а в 2022 году он был 68,49 рубля, что выше на 24%. Но, говоря о зарубежном рынке, не всегда удавалось продавать как нефть, так и ее производные по мировым ценам (как мы знаем логистика кардинально изменилась после начала СВО) и не всегда удавалось продавать в конвертируемых валютах. Так что с высокой степенью приближения можно сказать, что для промышленной татарстанской триады «добыча — нефтепереработка — нефтехимия» год сложился очень непростой и гораздо хуже, чем 2022 год. Оттого и достаточно невысокий рост промышленного производства».



Но и 3% прироста промышленного производства — это тоже очень неплохо, считает он. «Не следует забывать, что сама структура производства в Татарстане за последние годы испытывает кардинальные изменения — наблюдается резкий рост гособоронзаказа, что стимулирует увеличение объемов продукции в подотраслях ВПК, — напоминает эксперт. — Лидерами среди отраслей промышленности в 2023 году стали производства по выпуску компьютеров, электроники и автомобилей. Так, только рынок грузовиков показал сразу почти 90%-ный рост — с 75 до 140 тысяч, поставленных на учет в ГИБДД в 2023 году».

Альберт Бикбов отмечает качественные изменения в структуре промышленности республики — она становится более диверсифицированной и менее зависимой от нефти.

«Есть мнение, что низкий рост промышленности упирается в так называемую «границу производственных возможностей». Об этом говорит и рекордно низкая безработица в Татарстане, и острый кадровый голод на предприятиях, — говорит экономист. — Это не совсем так — не стоит рассматривать промышленность изолированно, она не существует в вакууме, а работает в комплексе всей региональной экономики. Например, есть кадровый голод в обрабатывающей промышленности и отсутствие кадрового голода в сфере услуг. Например, в сервисах доставки, по данным декабря, были возможны заработки у курьеров на уровне 200 тысяч в месяц. Идет перетекание трудовых ресурсов в компании, где оплата труда выше».

