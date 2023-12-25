Без работы не останемся: обзор рынка труда в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru

2023 год Татарстан завершает с рекордно низкой безработицей в регионе. С одной стороны, это прекрасный итог: безработных в республике ничтожно мало, с другой — для экономики и ее дальнейшего развития это плохо: на рынке дефицит кадров, особенно острый в производстве, строительстве и ретейле. В будущем году такое положение вещей продолжит тормозить развитие республиканской экономики и станет причиной головной боли для руководства региона. Что делать Татарстану — переманивать кадры у соседей, удерживать талантливую молодежь на местах или привлекать мигрантов, попыталась разобраться аналитическая служба «Реального времени».

В Татарстане четвертый месяц подряд снижается уровень безработицы. В ноябре этого года показатель составил 0,24%, снизившись по сравнению с октябрем на 0,2% (было 0,26%). По данным республиканского Минтруда, в ноябре в регионе на учете состояли 4 911 безработных (при количестве заявленных вакансий — 54 336), тогда как месяцем ранее — 5 286.

Средняя зарплата в республике, по данным hh.ru, превышает 50 тысяч рублей (50 217 рублей), а ожидаемая несколько выше — 53 291. Индекс hh.ru — 3,3, что говорит о дефиците соискателей, но пока некритичном. При этом в ноябре 2022 года индекс был 4,5. Самый низкий показатель индекса в 2023 году был зафиксирован в июне — 2,9. В целом индекс показывает количество размещенных резюме на одну вакансию. Если количество резюме сокращается ниже 1,9, можно говорить об остром дефиците на рынке труда.

Спрос на персонал в Татарстане, по оценкам SuperJob, за год вырос в 1,5 раза. Резюме стало больше только на 14%, а конкурс на вакансию снизился на четверть. Самые востребованные сферы с наибольшим числом вакансий — это производство, строительство и ретейл.





Больше всего вакансий в Татарстане в сфере производства (их число за год выросло на 156%), на втором месте — строительство (+54%), на третьем — ретейл (с динамикой роста вакансий, составившей 32%), на четвертом — транспорт и логистика (+51%). Примечательно, что сфера информационных технологий только на пятом месте, и динамика прироста вакансий там значительно ниже (+17%).

Самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане в декабре 2023 года — в ретейле, ИТ и производстве. Менеджеру по продажам в Набережных Челнах готовы платить 200 тысяч рублей, программисту 1С из Казани — от 130 тысяч рублей, инженеру-геодезисту — от 120 тысяч рублей.

При этом высококвалифицированным рабочим готовы платить и больше 200 тысяч рублей в месяц.

— Тренд, связанный с дефицитом кадров, будет развиваться в следующие годы. По прогнозам Росстата, последствия демографической ямы будут усиливаться и численность населения продолжит сокращаться: к 2030-му — на 3 млн человек, к 2046-му — еще на 7 млн, — говорит Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу ANCOR.

Сегодня, по ее словам, нет универсального рецепта для решения проблемы недостатка кадров на рынке, но есть возможности улучшить ситуацию с закрытием вакансий, и для этого работодатели используют несколько инструментов. «В первую очередь идет в дело материальная мотивация — работодатель предлагает большую зарплату, чем на прошлой работе. Это действительно работает, но недолго — уже через полгода ценных сотрудников может сманить очередной конкурент, который предложит еще большие деньги», — говорит Щербакова.



Также можно активно работать с учебными заведениями: школами, сузами и вузами — знакомить молодежь со своей компанией, помогать с выбором профессии, проводить практики и стажировки и отбирать лучших учеников. «Еще компании могут инвестировать в корпоративное обучение и переобучение. Это позволит нанимать новичков без необходимых знаний с возможностью дообучения уже работе, — перечисляет эксперт. — И последний важный инструмент в борьбе с нехваткой людей — внедрение различных технологических решений. Причем речь идет не об AI, который сейчас активно обсуждают. Автоматизация обычных рутинных процессов может значительно повысить эффективность бизнес-процессов в компании при меньшем количестве людей».

На портале «Работа России» trudvsem.ru на текущий день 2 млн вакансий, примерно такого количества людей трудоспособного возраста не хватает сейчас в стране.

«Зарплаты не могут расти бесконечно, так как организации не могут постоянно повышать себестоимость своих услуг и товаров из-за растущей нагрузки на ФОТ. Игрокам рынка следует вспомнить о том, что на лояльность сотрудников влияет не только уровень зарплаты, а ряд других факторов, — напоминает эксперт. — Согласно исследованию восприятия бренда работодателя «Талантист», люди действительно чаще всего меняют работу, если считают свою зарплату слишком низкой, — 40%. Но далее следуют такие причины, как: потеря интереса к работе — 32%, отсутствие возможностей для карьерного роста — 24%, недовольство руководством компании — 24%, чрезмерная нагрузка — 23%, и множество других факторов. Именно комплексная работа со всеми этими причинами и усиление бренда работодателя позволят компаниям более эффективно удерживать ключевой персонал не только материальной мотивацией».

— Основные ограничения расширения производства — дефицит физических ресурсов, прежде всего рабочей силы, за которую компаниям приходится конкурировать ростом зарплат, превышающим темпы роста производительности труда, — соглашается Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Максимальные темпы роста зарплат — в отраслях, часто связываемых с производством военной продукции, при этом продукция, используемая в ВПК, в общем случае не потребляется населением, но зарплаты сотрудников этих предприятий вносят свой вклад в увеличение потребительского спроса, что может усиливать дисбаланс спроса и предложения.

Повышенные темпы роста зарплат в 2023 году в условиях дефицитного рынка труда способствовали росту потребления. Как не раз отмечал Центральный банк, рост зарплат темпами устойчиво выше темпов роста производительности труда является проинфляционным фактором, подчеркнула эксперт.

— Существующий дефицит кадров сформирован еще в начале двухтысячных из-за низкой рождаемости в то время. Ситуация рождаемости потом была несколько улучшена, но с 2014 года рождаемость продолжила свое падение, — говорит Рустем Шайахметов, экономист и глава компании «Р-Инвест». — Кроме того, мигранты из Средней Азии все чаще едут не в Россию, а в другие страны, поэтому миграционный приток населения не сможет в полной мере компенсировать выбытие работников из российской экономики.

Проблемы с дефицитом кадров имеют долговременную основу, и профицит кадров возможен только при значительном падении производства, но это маловероятный сценарий развития экономики, считает он.



Сейчас государству необходимо срочно принимать меры по повышению рождаемости, иначе развития экономики в долговременной перспективе не будет. Дефицит кадров и снижающийся внутренний спрос являются главным барьером развития страны.

Сильные регионы переманивают кадры у менее успешных соседей. «Эта практика процветает, и более сильные регионы являются центрами притяжения рабочей силы. Это Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯМАО, Татарстан и Краснодарский край», — перечислил Шайахметов.

Остальные регионы являются для них донорами трудовых ресурсов. Из-за этого формируются дисбалансы пространственного развития страны, что ухудшает социально-экономическую ситуацию на слаборазвитых территориях. Государство вынуждено выделять дополнительные бюджетные ассигнования для обеспечения выполнения социальных обязательств, а также чтобы хоть как-то нивелировать деградацию слабых регионов.

Сегодня дефицит кадров — главный тормоз экономического развития. А снижение численности населения уменьшает внутренний спрос. Это отражается на торговле, строительстве, сельском хозяйстве, производстве детских товаров, продуктов питания, одежды и обуви.

«Низкая рождаемость является стратегической угрозой для устойчивого развития экономики, да и для безопасности страны. Демография должна стать главным приоритетом развития», — уверен экономист.



Работодатели должны срочно заняться производительностью труда, потому что уже сейчас подошли к той черте, когда повышение зарплаты приводит к убыточности бизнеса. Поэтому не стоит ожидать сверхбыстрого роста реальной зарплаты в 2024 году.

В определенной мере в номинальном выражении оплата труда будет расти, но из-за инфляционных процессов значительного роста реальной зарплаты не будет, предупреждает эксперт.

России необходимо срочно заняться трудосберегающими проектами и перераспределением ресурсов, отказываясь от развития трудозатратных отраслей с низкой производительностью. Но это задача государства.

