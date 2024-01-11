Как Груничев втрое урезал цену «Татэнерго» за подключение к теплу «Квартала юстиции»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Плата за техническое присоединение к системе теплоснабжения «Квартала юстиции» в Казани стала предметом разногласий между «Татэнерго» и Госкомитетом РТ по тарифам. Энергетики договорились с застройщиком объекта — ГЖФ — подключить объект за 32 млн рублей. В ведомстве Александра Груничева сочли услугу неоправданно дорогой и сократили сумму до 9 млн. Почему постановление отменили, а регулятор не сдается и добивается пересмотра дела — подробности в материале «Реального времени».



ГЖФ подключился в индивидуальном порядке



Комплекс административных зданий «Квартал юстиции» сдали в Казани в конце лета 2022-го. Год спустя энергетики начали судебную тяжбу о цене техприсоединения объекта к сетям. Спор продолжается до сих пор.

Заявку на подключение квартала к теплу подал его застройщик — Госжилфонд при раисе РТ. В «Татэнерго» провели гидравлический расчет и выяснили, что присоединить объект к системе теплоснабжения нет технической возможности «в связи с недостаточностью пропускной способности существующих тепловых сетей». Энергетики предложили другой вариант — подключиться за индивидуальную плату с учетом реконструкции коммуникаций. Такой порядок предусматривают правила, утвержденные постановлением правительства России №2115 от 30 ноября 2021 года.

Энергетики ведут судебную тяжбу о цене техприсоединения «Квартала юстиции» к тепловым сетям. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ГЖФ согласились и сторговались на сумме в 32 млн рублей. Однако в Госкомитете РТ по тарифам установили другую плату за услугу — всего в 9,1 млн. Не согласившись, «Татэнерго» обратилось в суд, требуя признать постановление тарифного ведомства недействующим.

Госкомтариф: перекладка сетей не предусмотрена

Оказалось, регулятор исключил из рассчитанной энергетиками платы расходы на реконструкцию тепловых сетей (18,97 млн рублей) и соответствующую им сумму налога на прибыль. Мотивируя свое решение, Госкомтариф ссылался на то, что «в схеме теплоснабжения и инвестиционной программе АО «Татэнерго» мероприятие по перекладке сети не предусмотрено».

В «Татэнерго» уточнили, что для подключения «Квартала юстиции» к теплу пришлось реконструировать участок тепловых сетей протяженностью 438 метров, заменив трубы диаметром 159 мм на диаметр 219 мм. В ГК по тарифам убеждены, что необходимости в этой реконструкции не было, но суд счел довод необоснованным и отклонил его.



Для подключения «Квартала юстиции» к теплу пришлось реконструировать участок тепловых сетей протяженностью 438 метров. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подключить новый комплекс зданий планировали к существующей сети теплоснабжения, которую ввели в эксплуатацию вместе с «Центром гребных видов спорта» еще перед Универсиадой. Проектировал объект ТИГП, застройщиком выступал Минстрой РТ, техническим заказчиком — ГИСУ, а эксплуатировала центр Поволжская академия спорта и туризма. В дальнейшем входившая в состав спорткомплекса сеть теплоснабжения протяженностью 1750 метров (две трубы) была поставлена на кадастровый учет как отдельное сооружение. Право собственности на нее изначально было зарегистрировано за Республикой Татарстан, но в 2015 году тепловод перешел на баланс «Татэнерго».

Потерянная документация и первый раунд за энергетиками

Причем проектную документацию на сети новому владельцу не передали, а в ответ на запрос суда — Минстрой, ГИСУ, ТИГП и Академия спорта заявили о ее отсутствии. Правда, в Управлении госэкспертизы РТ показали копию положительного заключения на проект, включая сметы и результаты инженерных изысканий. В документе приведена таблица тепловых нагрузок, в соответствии с которой общий расход тепла по Центру гребных видов спорта (трибуны, гребной бассейн, мастерские, гостиница) должен составить 3570,8 кВт.

Подключить новый комплекс зданий планировали к существующей сети теплоснабжения, которую ввели с «Центром гребных видов спорта». realnoevremya.ru/Максим Платонов

В академии сообщили, что нагрузка не отличается от проектной. Позднее к этой сети вуз подключил четырехэтажное общежитие гостиничного типа с восстановительным комплексом с нагрузкой 1342,9 кВт. В итоге общая тепловая нагрузка на сеть составила 4913,7 кВт или 4,285 Гкал/ч.



По этой причине резерв пропускной способности тепловой сети в данный момент отсутствует, пояснили энергетики. Подключение «Квартала юстиции» без реконструкции части тепловода «приведет к невозможности обеспечить этот объект необходимой тепловой нагрузкой в 0,699 Гкал/ч». В ТИГП подтвердили, что без замены труб не обойтись.

В Госкомтарифе РТ, впрочем, считают, что расходы на перекладку тепловых сетей должны быть исключены, так как они будут выполнены после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу «Татэнерго». Но эти доводы отклонили, поскольку фонд выбрал подключение по индивидуальной плате без внесения изменений в инвестпрограмму.

realnoevremya.ru/Олег

В итоге суд признал неправомерным решение регулятора о снижении платы для фонда за подключение нового комплекса зданий на ул. Хади Такташа:

— При таких обстоятельствах, оспариваемое постановление не соответствует закону, нарушает права и законные интересы заявителя, требование заявителя является обоснованным и подлежит удовлетворению, — говорится в решении суда.

Постановление Госкомитета РТ по тарифам об установлении цены техприсоединения в 9,1 млн рублей признали недействительным. В апелляции решение устояло, но ведомство Александра Груничева подало кассацию. Дело рассмотрят в середине февраля. На запросы издания стороны спора пока не ответили, комментарии будут опубликованы по получении. В ГЖФ лишь сообщили, что «установление тарифа на техприсоединение находится в ведении Госкомитета РТ по тарифам».