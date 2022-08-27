В Казани состоялось открытие «Квартала юстиции»

Сегодня в Казани состоялось открытие комплекса административных зданий «Квартала юстиции». В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко, сообщает пресс-служба главы республики.

«Квартал юстиции» представляет собой комплекс зданий, выполненных в едином стиле. На его территории будет размещено Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи, а также Центр содействия развитию гражданских инициатив.

— Здесь будет работать Центр бесплатной юридической помощи, мы знаем, что в Казани уже создано госюрбюро и с 1 октября оно начинает свою работу — будет занимать это прекрасное здание. Чтобы все жители Татарстана, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, имели возможность это право реализовать в полном объеме и с надлежащим качеством, — рассказал Чуйченко.

Фото: tatarstan.ru

Он также напомнил, что в квартале будет работать студенческая юридическая поликлиника. Кроме того, министр сообщил, что правительству республики подарили автомобиль, который станет передвижным пунктом оказания бесплатной юридической помощи для граждан в отдаленных районах. Чуйченко вручил ведомственные награды и благодарности Министерства юстиции, а Рустам Минниханов, в свою очередь, вручил государственные награды Татарстана и благодарности президента республики.

— Этот проект — не единственный, он пилотный, стартовый. Такие проекты готовят и в других регионах. Этот проект — некий образец. Здесь можно получить любую юридическую консультацию. Мы создадим такие центры и на местах, в муниципальных районах. Главное — это полигон, где молодые специалисты, студенты-юристы будут отрабатывать свои компетенции, здесь у них будет своя площадка, — сказал президент.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане с 1 сентября создается ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ». Оно должно приступить к работе не позднее 1 октября, следует из постановления кабмина республики. Основная цель деятельности бюро — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения Татарстана.

Бюро расположится в новом «Квартале юстиции» в Казани, который строится на улице Хади Такташа. Официально открыть комплекс зданий на берегу озера Средний Кабан планируют 30 августа. Подробнее о проекте, ходе строительства, характеристиках строящихся зданий и их будущих обитателях — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин