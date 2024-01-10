С отсрочкой на два года: Нижнекамская ТЭЦ подождет с первой турбиной от «Силмаша»

Нижнекамская ТЭЦ и «Силовые машины» договорились отложить модернизацию за 5,4 млрд рублей, чтобы избежать роста тарифов

Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Нижнекамская ТЭЦ откладывает запуск первой отечественной турбины ГТЭ-170 примерно на два года — на 2025—2026 годы. Перенос сроков был согласован в конце декабря во время приезда в Казань делегации санкт-петербургского концерна «Силовые машины», подтвердил «Реальному времени» вице-премьер РТ Олег Коробченко. Хотя еще в феврале 2023 года технический заказчик строительства направил извещение о начале строительства нового корпуса для установки турбины стоимостью 5,4 млрд рублей, подтвердив готовность ее монтажа. В качестве возможной причины «замораживания» проекта называется дороговизна новой мощности по ДПМ, стоимость которой взлетела одновременно с ростом ключевой ставки ЦБ. «В случае ее ввода платежи потребителей вырастут гораздо сильнее ставки ЦБ», — прогнозирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Силовые машины» не могут закрутить турбину в Нижнекамске

Первая отечественная турбина ГТЭ-170, построенная для Нижнекамской ТЭЦ в конце декабря, не будет введена в строй в 2024 году, как изначально предусматривалось ДПМ (договором о предоставлении мощности). Ее введение в тестовый режим обкатки с последующей коммерческой эксплуатацией сдвигается как минимум на 2025—2026 годы, сообщил «Реальному времени» министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Эту же информацию подтвердили источники на Нижнекамской ТЭЦ, допустив задержку до 2027 года. «Эту турбину я видел, ее собрали «Силовые машины», — рассказал вице-премьер РТ. — Но мы собираемся ее монтировать (не сейчас), а в 2025 году. Возможно, что и в 2026 году», — предположил он.

Дополнительная отсрочка, по его словам, была закреплена во время визита делегации санкт-петербургского концерна «Силовые машины» в Казань. «Они были у меня буквально недавно», — добавил он, не став раскрывать подробности. Теоретически можно предположить, что представители санкт-петербургского концерна «Силовые машины» пробовали уговорить Минпромторг РТ повлиять на принятие решения по ускорению постановки первой турбины в тестовую эксплуатацию на площадке Нижнекамской ТЭЦ. Ведь им важно показать российскому энергетическому рынку востребованность отечественных технологий, снять «пробу» с результатами коммерческой эксплуатации в Нижнекамске.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нижнекамская ТЭЦ почти полностью обеспечивает потребности нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО в электроэнергии и тепле. Являясь участником ОРЭМ (оптового рынка электроэнергии и мощности), ТЭЦ по итогам 2022 года реализовала 1,7 млрд кВт·ч электроэнергии на сумму 3,6 млрд рублей. Кроме того, ТЭЦ полностью обеспечивает ТАНЕКО тепловой энергией. Но судя по всему, Нижнекамская ТЭЦ не торопится сейчас экспериментировать с новой турбиной, опираясь на действующие мощности.

«Есть секрет фирмы, а здесь секрет государства»

Обсуждались ли конкретные сроки ее отгрузки и к каким договоренностям пришли стороны во время предновогодней встречи в Татарстане, осталось неизвестным. Причину смещения сроков вправо вице-премьер РТ также оставил без комментариев. «Есть секрет фирмы, а здесь секрет государства», — шутливо уклонился он от прямого ответа. Точную стоимость отложенной турбины он не назвал, но ранее капитальные затраты оценивались в 5,4 млрд рублей. Таким образом, шанс для масштабной модернизации устаревших генерирующих мощностей Нижнекамской ТЭЦ оставили на запасном пути. В пресс-службе концерна «Силовые машины» оставили запрос «Реального времени» без ответа.

Напомним, санкт-петербургский «Силмаш» объявил о завершении изготовления головной турбины большой мощности ГТЭ-170 в конце декабря 2023 года. Она построена в комплекте с генератором и котлом-утилизатором. Оборудование соответствует требованиям Правительства РФ №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», отмечалось в пресс-релизе компании.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ГТЭ-170 — первый образец газовой турбины мощностью 155 МВт с котлом-утилизатором, который реализуется при поддержке Минпромторга России. Общий объем инвестиций «Силовых машин» в проект составляет 25 млрд рублей, из них 6,8 млрд рублей на НИОКР были просубсидированы государством.

В этом году «Силмаш» собирается передать заказчикам две газовые турбины, в 2025-м — шесть турбин, в 2026 году — восемь турбин, говорится в пресс-релизе компании. Правда, названия компаний-заказчиков не указаны. С 2027 года компания намерена поставлять по 10 газовых турбин в год с перспективой увеличения.

Шанс перейти на парогазовую технологию

Нижнекамская ТЭЦ должна была стать первым эксплуатантом отечественной ГТЭ-170. В мае 2019 года она была признана одним из победителей конкурсного отбора проектов по программе ДПМ, проведенного Минэнерго России. Это был второй заключительный этап, на котором разыграли 15% оставшихся мощностей по программе ДПМ. Заявки подавали «Татэнерго» с Заинской ГРЭС, ТГК-16 и Нижнекамская ТЭЦ. В программе модернизации тепловых мощностей предполагалось использование только локализованного в стране оборудования, поэтому проект модернизации Заинской ГРЭС с помощью американской турбины GE тогда не прошел. В итоге ДПМ с отечественной турбиной достался Нижнекамску, а остальные проекты отклонили. Установка газовой турбины отечественного производства должна была вывести из эксплуатации действующую устаревшую паровую турбину ПТ-135/165. В результате Нижнекамская ТЭЦ могла бы перейти на экономичную парогазовую технологию и увеличить мощность еще на 20 МВт — до 215 МВт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

К слову, Нижнекамская ТЭЦ по расходу удельного топлива тянется «в хвосте». По данным Минпромторга РТ, средний показатель расхода топлива на семи ТЭЦ республики варьируется в пределах 291 грамма условного топлива на 1 кВт·ч, тогда как расход на выработку электричества у Нижнекамской ТЭЦ составляет 365 граммов (по данным на 2022 год, более свежие не приводились). «У всех станций республики отмечается положительная динамика по снижению удельного расхода, кроме Заинской ГРЭС, где наблюдается сокращение выработки, и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2), ввиду увеличения работы станции в конденсационном режиме», — отмечал проблему Олег Коробченко, выступая на ТЭФ-2023 года. «Наша задача — продолжить работу по модернизации энергомощностей для повышения конкурентоспособности станций на оптовом рынке», — призывал он. По его данным, к 2025 году должно быть реализовано шесть инвестиционных программ на общую сумму 50,5 млрд рублей.

Главный корпус для новой турбины

На Нижнекамской ТЭЦ неофициально сообщили, что монтаж турбины откладывается, так как компания воспользовалась отсрочкой и освобождена от штрафов за задержку с пуском новых мощностей.

При этом от проекта не отказываются. Еще в начале 2023 года технический заказчик получил разрешение на строительство нового корпуса для установки ГТЭ-170 (включая котел, турбогенератор, газовую турбину). 17 февраля извещение о начале возведения объекта поступило в Приволжское управление Ростехнадзора, сообщила пресс-служба ведомства. Демонтаж устаревшей паровой турбины ПТ-135/165 не производится, так как новый главный корпус пока не построен.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«По данному объекту было направлено извещение о начале строительства, 17.02.2023. В соответствии с планом проверок со стороны Ростехнадзора осуществляется надзор за строительством. Демонтажные работы не выполняются, так как монтаж изготовленного оборудования «Силмаш» (котел , турбогенератор, газовая турбина) будет производиться в новом главном корпусе. Сроки строительства, реализации проекта определены разрешением на строительство. Это объект строительства газотурбинной установки», — говорится в сообщении пресс-службы Приволжского управления Ростехнадзора. Впрочем, и сами строительно-монтажные работы не начаты, утверждают источники.

Почему ТЭЦ не хочет брать турбину?

Почему же модернизация Нижнекамской ТЭЦ отложена, если отечественная турбина готова? «С точки зрения ДПМ ничего не поменялось. ДПМ оплачивают потребители всей страны, а значит, за камскую турбину заплатит вся страна, а не только потребители Татарстана», — говорит директор Фонда энергетического развития и член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин. По его словам, проблема заключается в том, что механизм оплаты мощности по ДПМ привязан к доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). И чем выше ключевая ставка ЦБ, тем выше нагрузка для потребителей тепловых ДПМ-энергоблоков. «Новые электростанции строятся на условиях ДПМ, гарантирующих возврат частных инвестиций за счет повышенных платежей потребителей за новую мощность. Возвратность ДПМ основана на облигациях федерального займа. Одно дело, когда ключевая ставка была в 7,5% годовых, и совсем другое — 16% годовых. В этом случае стоимость выработки электроэнергии становится выше обычного», — отметил он. А значит, закладывается новая «инвестподушка» для роста тарифов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Сергея Пикина, отсрочка с вводом турбины, действительно, не приведет к назначению штрафа для Нижнекамской ТЭЦ, так как они не предусмотрены для тех, кто «подписался» на отечественные турбины. «По общим правилам, если ТЭЦ вовремя не ввела турбину, то она платит штраф. Для отечественных турбин это не действует. Компания может пройти этот период без штрафов — когда поставят, тогда поставят», — отметил он. По его словам, такие поблажки сделаны для того, чтобы легче адаптировать эксплуатацию. «Эта турбина — первая. Не факт, что она приедет «с детскими болезнями», но риски простоя и поломок есть. Может быть, на 20-й турбине будет попроще, но с первой всегда сложно», — уверен он. При этом Пикин не исключает, что Нижнекамской ТЭЦ придется все-таки заплатить неустойку «Силмашу». «Со стороны рынка штрафа нет, а между ними могут быть», — полагает он.