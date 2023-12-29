«Мы приятно шокированы»: как Нижнекамск погружается в новогоднюю сказку
Около 3 тысяч детей работников АО «ТАИФ-НК» стали участниками новогоднего чуда. На сцене Дома народного творчества прошло сказочное представление с элементами лазерного шоу. Яркая игра актеров, встреча с главным зимним волшебником Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой подарили ребятам незабываемые эмоции и праздничное настроение. Еще одним подарком для юных нижнекамцев стало открытие городской елки в сквере им. Н.В. Лемаева, где были подведены итоги корпоративного конкурса рисунков. Более подробно обо всем — в материале «Реального времени».
Праздник к нам приходит
Чудеса сбываются — теперь об этом точно знают маленькие зрители театрализованного представления, прошедшего в стенах Дома народного творчества. Сказочная атмосфера праздника царила уже в фойе здания. Зрителей новогоднего шоу при входе встречали задорные аниматоры. Здесь же расположились несколько фотозон, где можно было сделать красочную фотографию на память.
Главное действо праздника развернулось в зрительном зале. Герои театрализованного представления, брат и сестра Артем и Настя, отправились в необыкновенное путешествие в прошлое. Вместе со зрителями они оказались на любимом старом чердаке своего дедушки, где хранится много тайн и волшебства. Именно здесь под Новый год оживают елочные игрушки, а фонарики кружатся в танце.
— Каждая коробка на чердаке — настоящее новогоднее чудо, — рассказал дедушка. — Чего только в них нет: и ретромультфильмы, и старинная коллекция новогодних фонариков, которые оживают в темноте, и светящиеся новогодние игрушки.
В этом маленькие зрители смогли убедиться лично — на глазах изумленных ребят началось световое неоновое представление. Красочное шоу никого не оставило равнодушным. За необыкновенным сочетанием ярких огней, лазера и светодиодов, дети следили, буквально приоткрыв рот и удивленно распахнув глаза.
А еще ребята помогли Артему и Насте справиться с ужасным Кощеем Злодеевичем и Бабусенькой Ягусенькой, пытавшимся отменить Новый год. Появившиеся на сцене Дедушка Мороз и Снегурочка простили злодеев и пожелали всем веселого праздника и исполнения всех желаний.
«Это было просто супер!»
После представления дети и их родители, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от увиденного шоу.
— Мы приятно шокированы. Нам все понравилось. Просто великолепно. Это и красочная анимация, и артисты с прекрасным репертуаром. Такое лазерное шоу устроили, что весь зал был в восторге. Дочка от удовольствия просто визжала. Спасибо большое за такой праздник. Всех с наступающим новым годом, — говорит работник предприятия Петр Мухин.
— Это было просто супер! Очень круто! — поддержала папу восьмилетняя Дарья.
— Шикарное представление. Отличные артисты. Уже который год мы посещаем такие мероприятия и всегда уходим под большим впечатлением. Зал просто визжал от радости. Дети хлопали, смеялись. Всем счастья и добра, — с улыбкой сказала Гульнур Курбангалиева.
Свои впечатления нижнекамцы оставили и в социальных сетях. Вот, что написала Вероника Воеводина в одном из популярных городских пабликов:
— Сегодня с сыном ходили на новогоднее представление, наш папа принес с работы пригласительный. Насколько я была поражена организацией мероприятия, а какой был спектакль потрясающий, это даже не спектакль, а мюзикл. Прекрасная игра актёров, яркие костюмы и захватывающий сценарий. На одном дыхании я, сорокалетняя тетя, просмотрела представление. Очень понравился харизматичный Кощей, забавный Снеговик и танцевальное сопровождение. Спасибо большое за новогоднюю сказку для детей работников, за эмоции и отличное настроение.
Это пост собрал свыше двадцати комментариев с благодарностями.
— Это было настоящее чудо, прекрасное представление, дети и взрослые в восторге! С радостью бы еще раз посмотрела вживую, рада. Все на высшем уровне! Спасибо большое за эмоции, — написала Луиза Сулеманова.
— Согласна с вами полностью, дети в восторге, — согласилась Резеда.
Талантливые и креативные
Не менее ярким и запоминающимся стало открытие елочного городка на площади Лемаева. На протяжении многих лет центральная площадь Нижнекамска окунается в сказочную атмосферу. Сквер украшает 16-метровая белоснежная светодинамическая ель, огромный елочный шар, световые фигуры медведей и северных оленей.
В торжественном открытии елки принял участие мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Обращаясь к гостям праздника, он подчеркнул, что 2023 год был непростым, но созидательным. Все намеченные планы в городе и районе были реализованы.
— В первую очередь хочется всех поздравить с наступающим Новым годом. Сказать слова благодарности за наш совместный труд. Год был созидательным. Хочу отметить слаженную работу наших промышленных предприятий. Благодаря инвестиционным проектам, которые были реализованы и сегодня реализуются, мы делаем наш город еще лучше. Хочется пожелать, чтобы и дальше мы созидали, творили и у нас все получалось, — сказал глава Нижнекамска.
Здесь же на сцене прошло награждение победителей ежегодного корпоративного конкурса рисунков АО «ТАИФ».
— Уважаемые нижнекамцы, дорогие ребята! От лица компании хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла! Что касается подведения итогов конкурса — мы очень рады, что дети наших работников очень талантливы и креативны. К выполнению творческого задания они подошли со всей душой и ответственностью! — обратился к участникам конкурса помощник генерального директора по общим вопросам нефтеперерабатывающего предприятия Владимир Гатунок.
В номинации «Рисунок» в возрастной категории от 8 до 12 лет конкурса «Территория технологического развития» первое место было присуждено Аделине Мухаметзяновой. Приз зрительских симпатий получили Кирилл Иванов, Роман Горячев, Самира Шайдуллина.
— Мне папа предложил принять участие в конкурсе, я решила нарисовать рисунок и выиграла первое место. Раньше я ходила в художественную школу, поэтому рисовать умею. Папа рассказал, как выглядит производство. Рада, что у меня все получилось, — сказала Аделина Мухаметзянова.
В номинации «Рисунок» в возрастной категории от 13 до 16 лет конкурса «Территория технологического развития» второе место завоевала Аделина Александрова, третье место в номинации «Рисунок» возрастной категории от 13 до 16 лет — Ульяна Корчик. Приз зрительских симпатий получила Эмилия Хаммедвалиева.
Ведущие поблагодарили ребят за участие и стремление к победе и следом объявили имена победителей еще одного творческого корпоративного конкурса, на этот раз самой нефтеперерабатывающей компании. Свои работы прислали как дети, так и сами работники акционерного общества.
Так, победителями детского конкурса рисунков стали Ксения Павлова, Тимурхан Хакимов, Карим Галиев. Лучшими в номинации «Горжусь родным предприятием» среди работников стали Айзиля Сахабиева, Дмитрий Клешнин и Эльмира Александрова.
— Я в школе любила рисовать, в университете, но в художественную школу не ходила. Рисовала для души. Увидев на рабочей почте рассылку о том, что проводится конкурс, тоже решила поучаствовать. Своей победой я доказала, что экономисты очень творческие люди. Умеют не только с цифрами работать, но и творческие конкурсы выигрывать, — призналась Айзиля Сахабиева.
Отметили в это вечер и самого маленького участника конкурса — годовалого Тимура Салахутдинова.
— Я очень надеюсь, что вы и дальше так же активно будете принимать участие в жизни нашего предприятия. А в преддверии Нового года позвольте еще раз пожелать весело проводить 2023 год, торжественно встретить наступающий 2024 год и отлично провести праздничные выходные в кругу родных и близких. С наступающим Новым Годом! — поздравил победителей Владимир Гатунок.
После открытия елочного городка зрители еще долго не расходились по домам — водили хоровод, участвовали в играх и конкурсах.
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