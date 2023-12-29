«Мы приятно шокированы»: как Нижнекамск погружается в новогоднюю сказку

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Около 3 тысяч детей работников АО «ТАИФ-НК» стали участниками новогоднего чуда. На сцене Дома народного творчества прошло сказочное представление с элементами лазерного шоу. Яркая игра актеров, встреча с главным зимним волшебником Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой подарили ребятам незабываемые эмоции и праздничное настроение. Еще одним подарком для юных нижнекамцев стало открытие городской елки в сквере им. Н.В. Лемаева, где были подведены итоги корпоративного конкурса рисунков. Более подробно обо всем — в материале «Реального времени».

Праздник к нам приходит



Чудеса сбываются — теперь об этом точно знают маленькие зрители театрализованного представления, прошедшего в стенах Дома народного творчества. Сказочная атмосфера праздника царила уже в фойе здания. Зрителей новогоднего шоу при входе встречали задорные аниматоры. Здесь же расположились несколько фотозон, где можно было сделать красочную фотографию на память.



Зрителей новогоднего шоу при входе встречали задорные аниматоры. Здесь же расположились несколько фотозон. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Главное действо праздника развернулось в зрительном зале. Герои театрализованного представления, брат и сестра Артем и Настя, отправились в необыкновенное путешествие в прошлое. Вместе со зрителями они оказались на любимом старом чердаке своего дедушки, где хранится много тайн и волшебства. Именно здесь под Новый год оживают елочные игрушки, а фонарики кружатся в танце.



— Каждая коробка на чердаке — настоящее новогоднее чудо, — рассказал дедушка. — Чего только в них нет: и ретромультфильмы, и старинная коллекция новогодних фонариков, которые оживают в темноте, и светящиеся новогодние игрушки.



В этом маленькие зрители смогли убедиться лично — на глазах изумленных ребят началось световое неоновое представление. Красочное шоу никого не оставило равнодушным. За необыкновенным сочетанием ярких огней, лазера и светодиодов, дети следили, буквально приоткрыв рот и удивленно распахнув глаза.



За необыкновенным сочетанием ярких огней, лазера и светодиодов, дети следили, буквально приоткрыв рот. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

А еще ребята помогли Артему и Насте справиться с ужасным Кощеем Злодеевичем и Бабусенькой Ягусенькой, пытавшимся отменить Новый год. Появившиеся на сцене Дедушка Мороз и Снегурочка простили злодеев и пожелали всем веселого праздника и исполнения всех желаний.



«Это было просто супер!»



После представления дети и их родители, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от увиденного шоу.



После представления дети и их родители, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от увиденного шоу. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Мы приятно шокированы. Нам все понравилось. Просто великолепно. Это и красочная анимация, и артисты с прекрасным репертуаром. Такое лазерное шоу устроили, что весь зал был в восторге. Дочка от удовольствия просто визжала. Спасибо большое за такой праздник. Всех с наступающим новым годом, — говорит работник предприятия Петр Мухин.



— Это было просто супер! Очень круто! — поддержала папу восьмилетняя Дарья.



— Шикарное представление. Отличные артисты. Уже который год мы посещаем такие мероприятия и всегда уходим под большим впечатлением. Зал просто визжал от радости. Дети хлопали, смеялись. Всем счастья и добра, — с улыбкой сказала Гульнур Курбангалиева.



Свои впечатления нижнекамцы оставили и в социальных сетях. Вот, что написала Вероника Воеводина в одном из популярных городских пабликов:



— Сегодня с сыном ходили на новогоднее представление, наш папа принес с работы пригласительный. Насколько я была поражена организацией мероприятия, а какой был спектакль потрясающий, это даже не спектакль, а мюзикл. Прекрасная игра актёров, яркие костюмы и захватывающий сценарий. На одном дыхании я, сорокалетняя тетя, просмотрела представление. Очень понравился харизматичный Кощей, забавный Снеговик и танцевальное сопровождение. Спасибо большое за новогоднюю сказку для детей работников, за эмоции и отличное настроение.



Это пост собрал свыше двадцати комментариев с благодарностями.



— Это было настоящее чудо, прекрасное представление, дети и взрослые в восторге! С радостью бы еще раз посмотрела вживую, рада. Все на высшем уровне! Спасибо большое за эмоции, — написала Луиза Сулеманова.



— Согласна с вами полностью, дети в восторге, — согласилась Резеда.



Талантливые и креативные



Не менее ярким и запоминающимся стало открытие елочного городка на площади Лемаева. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Не менее ярким и запоминающимся стало открытие елочного городка на площади Лемаева. На протяжении многих лет центральная площадь Нижнекамска окунается в сказочную атмосферу. Сквер украшает 16-метровая белоснежная светодинамическая ель, огромный елочный шар, световые фигуры медведей и северных оленей.



В торжественном открытии елки принял участие мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Обращаясь к гостям праздника, он подчеркнул, что 2023 год был непростым, но созидательным. Все намеченные планы в городе и районе были реализованы.



В торжественном открытии елки принял участие мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— В первую очередь хочется всех поздравить с наступающим Новым годом. Сказать слова благодарности за наш совместный труд. Год был созидательным. Хочу отметить слаженную работу наших промышленных предприятий. Благодаря инвестиционным проектам, которые были реализованы и сегодня реализуются, мы делаем наш город еще лучше. Хочется пожелать, чтобы и дальше мы созидали, творили и у нас все получалось, — сказал глава Нижнекамска.

Здесь же на сцене прошло награждение победителей ежегодного корпоративного конкурса рисунков АО «ТАИФ».



Здесь же на сцене прошло награждение победителей ежегодного корпоративного конкурса рисунков АО «ТАИФ». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Уважаемые нижнекамцы, дорогие ребята! От лица компании хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла! Что касается подведения итогов конкурса — мы очень рады, что дети наших работников очень талантливы и креативны. К выполнению творческого задания они подошли со всей душой и ответственностью! — обратился к участникам конкурса помощник генерального директора по общим вопросам нефтеперерабатывающего предприятия Владимир Гатунок.



В номинации «Рисунок» в возрастной категории от 8 до 12 лет конкурса «Территория технологического развития» первое место было присуждено Аделине Мухаметзяновой. Приз зрительских симпатий получили Кирилл Иванов, Роман Горячев, Самира Шайдуллина.

В номинации «Рисунок» в возрастной категории от 8 до 12 лет первое место было присуждено Аделине Мухаметзяновой. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Мне папа предложил принять участие в конкурсе, я решила нарисовать рисунок и выиграла первое место. Раньше я ходила в художественную школу, поэтому рисовать умею. Папа рассказал, как выглядит производство. Рада, что у меня все получилось, — сказала Аделина Мухаметзянова.



В номинации «Рисунок» в возрастной категории от 13 до 16 лет конкурса «Территория технологического развития» второе место завоевала Аделина Александрова, третье место в номинации «Рисунок» возрастной категории от 13 до 16 лет — Ульяна Корчик. Приз зрительских симпатий получила Эмилия Хаммедвалиева.



Ведущие поблагодарили ребят за участие и стремление к победе и следом объявили имена победителей еще одного творческого корпоративного конкурса, на этот раз самой нефтеперерабатывающей компании. Свои работы прислали как дети, так и сами работники акционерного общества.

Так, победителями детского конкурса рисунков стали Ксения Павлова, Тимурхан Хакимов, Карим Галиев. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Так, победителями детского конкурса рисунков стали Ксения Павлова, Тимурхан Хакимов, Карим Галиев. Лучшими в номинации «Горжусь родным предприятием» среди работников стали Айзиля Сахабиева, Дмитрий Клешнин и Эльмира Александрова.



— Я в школе любила рисовать, в университете, но в художественную школу не ходила. Рисовала для души. Увидев на рабочей почте рассылку о том, что проводится конкурс, тоже решила поучаствовать. Своей победой я доказала, что экономисты очень творческие люди. Умеют не только с цифрами работать, но и творческие конкурсы выигрывать, — призналась Айзиля Сахабиева.



Лучшими среди работников стали Айзиля Сахабиева, Дмитрий Клешнин и Эльмира Александрова. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Отметили в это вечер и самого маленького участника конкурса — годовалого Тимура Салахутдинова.



— Я очень надеюсь, что вы и дальше так же активно будете принимать участие в жизни нашего предприятия. А в преддверии Нового года позвольте еще раз пожелать весело проводить 2023 год, торжественно встретить наступающий 2024 год и отлично провести праздничные выходные в кругу родных и близких. С наступающим Новым Годом! — поздравил победителей Владимир Гатунок.



После открытия елочного городка зрители еще долго не расходились по домам — водили хоровод, участвовали в играх и конкурсах. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

После открытия елочного городка зрители еще долго не расходились по домам — водили хоровод, участвовали в играх и конкурсах.