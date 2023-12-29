«Король-олень»: почти как в кино, но в ТЮЗе

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 64-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим музыкальную балладу в двух действиях 2009 года (6+), вдохновленную пьесой Гоцци и одноименным советским фильмом, спектакль «Король-олень», в котором актеры ТЮЗа совмещают особенности молодежного театра и итальянской комедии.

Фьяба на улице Островского



Напомним, что Владимир Чигишев начал работать главным режисером ТЮЗа в августе 2005 года, начав с «детской» пьесы «Дикий» Владимира Синакевича по мотивам сказки Андерсена «Гадкий утенок» для новогодних каникул, а продолжил «взрослыми» «Бегущими странниками» Алексея Казанцева.

«Король-олень» открывал 77-й сезон театра 9 октября 2009 года. Пьесу с таким названием Гоцци (1720—1806) писал на спор со знаменитым Карло Гольдони, а потом придумал «Любовь к трем апельсинам» и новый жанр — фьяба, где героями становятся персонажи площадного театра, комедии дель арте, в котором есть постоянный состав участников: купец Панталоне, доктор Дотторе, слуги Бригелла и Арлекин, судья Тарталья, вояка Скарамучча и другие. В сказке такой много комедийного и трагического. К слову, в республике «татарским Гоцци» называли Карима Тинчурина.

«Король-олень» — пьеса Гоцци 1762 года, в СССР в 1969-м по ней сняли фильм (во многом вдохновивший Чигишева). Сценарий картины «по памяти» написал Вадим Коростылев — на его основе поставлен спектакль.

Коростылев во время Великой Отечественной войны был тяжело контужен, комиссован по состоянию здоровья, в 1943-м поступил в Литинститут на поэтическое отделение, но вскоре поехал на Север, был руководителем зимовки Карской научно-промысловой экспедиции, в 1951-м выпустил сборник стихотворений, а потом начал писать для московского ТЮЗа и для кино и анимации («Айболит-66», «Вовка в Тридевятом царстве»). Он автор песен в «Карнавальной ночи».

Драматург — Дурандарте!

Спектакль сразу начинается с условности: четыре человека выходят на сцену, здороваются, переглядываются, признаются, что они работники сцены, текста у них нет — приходится импровизировать. И начинается вступительная ария (музыку к спектаклю писал Юрий Чаплин, чьи композиции порой напоминают даже бессмертные хиты из «Бременских музыкантов).

У Коростылева главный герой волшебник и поэт Дурандарте (Сергей Мосейко), который участвует в действии, сам же его пишет, репетирует отдельные сцены с участниками. Дурандарте дарит королю огромного болвана Дерамо (Ирек Галлямов).

Кстати, памятник напоминает логотип премии «Золотая маска».



А каменный болван похож на советника Тарталью (Алексей Зильбер). Кстати, к площадному театру действо приближал художник Сергей Скоморохов.

Болван поможет королю выбрать невесту — он будет смеяться, если она поведет себя неискренне. Тарталья думает, что женой станет его дочь Клариче (Анна Иванова), но она любит Леандро, сына второго министра Панталоне (Евгений Царьков), а сестра Леандро Анджела (Алсу Густова) без ума от короля. А после Тарталья, избавившись от своего тела, переселятся в тело Дерамо, который стал оленем (так что актеры меняются ролями-образами внутри спектакля).

Людям нужна сказка, говорил Чигишев в интервью: «Сказка как мечта. Причем это, конечно, сказка не для самых маленьких. Скорее, для молодежи». Также он указывал, что его спектакль, конечно, не совсем дель арте, потому что это древнее искусство — им владеют только несколько человек в Италии.