В новый год с новыми финансовыми привычками

Топ финансовых правил для материального благополучия, доступных каждому

Фото: коллаж realnoevremya.ru

С началом нового календарного года многие планируют завести полезные привычки, в том числе финансовые. «Реальное время» совместно с финансовыми экспертами подготовило рекомендации, как навести порядок в личном бюджете и начать откладывать деньги для достижения финансовых целей.

Начните вести учет доходов и расходов

Деньги любят счет — банально, но факт. Учет расходов и доходов — это база, с которой нужно начинать контролировать финансы. Это поможет понять, на что уходят деньги, каких трат можно было бы избежать и какую сумму с зарплаты вы могли бы откладывать. Для учета можно использовать обычную записную книжку или специальные программы для компьютеров и мобильных устройств. Такие приложения предлагают различные наборы функций — от простого внесения данных и получения итогов до развернутого анализа по разным группам расходов.

Обдумывайте свои покупки

Маркетинг сейчас на высшем уровне, поэтому очень легко попасться на «супервыгодные предложения» и совершить покупку, которая на деле окажется ненужной. Автор японской системы ведения семейного бюджета Мотоко Хани рекомендует не бежать на кассу с понравившейся вещью. Лучше отложить покупку на некоторое время. И через отведенный срок снова задать себе вопрос: действительно ли эта вещь вам необходима. А уберечь от необдуманных приобретений в супермаркете поможет список покупок и неукоснительное его соблюдение.

Для учета доходов можно использовать обычную записную книжку или специальные программы для компьютеров и мобильных устройств. realnoevremya.ru

Напишите финансовый план и следуйте ему

Начните со списка главных целей на ближайший год. Следующий шаг — рассчитайте количество средств, необходимых для их реализации, и какую сумму необходимо будет откладывать каждый месяц. После этого оцените свои возможности, сможете ли вы одновременно откладывать на реализацию всех целей или нужно расставить приоритеты. Заложите эту статью расхода в личный или семейный бюджет. Такой план поможет избежать соблазна бесконтрольно тратить деньги и будет напоминать о глобальной цели. Главное — строго следовать составленному плану.

Создайте финансовую подушку безопасности

Чтобы форс-мажорные обстоятельства не выбили вас из колеи, начните создавать финансовую подушку безопасности. Она должна быть равна нескольким вашим окладам. Оптимально откладывать 10—15% с каждого источника дохода, если речь идет о запланированных поступлениях, например о зарплате. Незапланированный доход — подарок, премию — можно отложить в полном объеме, чтобы ускорить процесс формирования подушки безопасности. Этот запас лучше положить на вклад в банке. Тогда вы сможете частично компенсировать потери от инфляции за счет начисляемых процентов.

Пользуйтесь налоговым вычетом

Если вы гражданин РФ и имеете официальный доход, по которому вы уплачиваете НДФЛ, то часть уплаченного можно вернуть. При условии, что вы приобретали первую квартиру (имущественный вычет — до 260 тысяч рублей), учились или учили своих детей, оплачивали медицинские расходы или страховые полисы (до 15 600 рублей).

Финансовый запас лучше положить на вклад в банке. realnoevremya.ru

Не игнорируйте бонусные программы и кешбэк

Кажущиеся мелочью бонусы могут набраться в приятную сумму. Например, возврат 1% c ежемесячных расходов в 40 000 рублей в виде кешбэка составит 40 000 * 12 * 1% = 4 800 руб. в год. А возврат процентов от сумм покупок в виде миль авиакомпаний или компенсации перелетов, бронирования отелей и т. д. даст возможность раз в год бесплатно путешествовать.

Соблюдайте финансовую безопасность

Используйте сложные пароли, не заходите на фишинговые сайты, будьте внимательны при снятии наличных, ПИН-коды от карт лучше запоминать, а не записывать.

Повышайте свою финансовую грамотность

Старайтесь всегда учиться чему-то новому в мире личных финансов, чтобы вы могли лучше управлять своими деньгами и научить своих детей делать то же самое.

Материал подготовлен при содействии экспертов банка «Аверс».