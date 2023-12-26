В КАИ торжественно открыли мемориальную доску Рашиду Нигматуллину

Открытие посвящено 100-летию выдающегося ученого и государственного деятеля, 10 лет руководившего вузом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой КНИТУ-КАИ

В КАИ торжественно открыли мемориальную доску Рашиду Нигматуллину. Открытие посвящено 100-летию выдающегося ученого и государственного деятеля, 10 лет руководившего вузом. В торжественной церемонии участвовали ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, президент университета Юрий Гортышов, представители профессорско-преподавательского состава и студенты КАИ.

«Рашид Шакирович был выдающийся ректор. Он сочетал в себе качества незаурядного ученого, руководителя и общественного деятеля, — отметил в своем выступлении Юрий Гортышов, обратив внимание присутствующих, что фасад главного здания продолжает пополняться галереей портретов ректоров вуза.

Тимур Алибаев подчеркнул, что вуз активно отметил год столетия легендарного соотечественника: апогеем стало проведение масштабной международной конференции «Нигматуллинские чтения». А установкой данной мемориальной доски на фасаде первого дома КАИ достойно завершает череду праздничных мероприятий.

«Я не был знаком с ним лично, но абсолютно согласен, что масштабу личности Рашида Шакировича можно поразиться, — высказал свое мнение Тимур Алибаев. — Это первопроходец, человек, который оставил свое слово в науке, создал свое научное направление, оставил плеяду учеников. Это был человек-созидатель, открывший два новых факультета, научные лаборатории, спортзал, два новых общежития и многое другое... В конце концов, он воспитал замечательного сына, который продолжает его дело в университете».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой КНИТУ-КАИ

Равиль Нигматуллин, профессор кафедры радиоэлектроники и информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ, не раз признавался, что трудно быть сыном такого неординарного, масштабного человека. Он выразил благодарность всем организаторам мероприятия, всем выступившим и сказавшим добрые слова о его отце, но акцент он сделал на другом: «Действительно, он был человек, посвятивший свою жизнь институту. А теперь пусть каждый спросит себя: а что ты сделал для университета? Понимаете? И если мы объединим наши усилия под этой идеей, то поднимем его на еще более высокую, чем сейчас, планку! А будут подниматься вузы — развитие получит и вся наша страна!».

Воспоминаниями о выдающемся руководителе и талантливом ученом также поделились профессор кафедры радиоэлектроники и информационно-измерительной техники Анис Гильмутдинов, профессор кафедры автоматики и управления КАИ Геннадий Дегтярев и другие официальные лица.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой КНИТУ-КАИ

Напомним, Нигматуллин Рашид Шакирович — основоположник казанской научной школы молекулярной электроники и дробных операторов в радиоэлектронике, ректор Казанского авиационного института, председатель Верховного Совета ТАССР (1971—1980), заведующий кафедрой теоретической радиотехники и электроники (1954—1988), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор физико-математических наук, профессор.

Международная научная конференция «Нигматуллинские чтения» проводится в КНИТУ-КАИ с 2013 г. в юбилейные годы со дня рождения Рашида Шакировича Нигматуллина. Первая конференция была проведена по инициативе университета, две последующие — по решению президента, ныне раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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