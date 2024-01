Собственник казанских XL и «Савиново» выставил счет Х5 за ремонт торгового центра

Алмаз Сулейманов — о споре с ретейлером: «Они не хотят платить свою долю»

Российская торговая компания X5 Group, управляющая крупными продуктовыми сетями, отбивается от претензий известного татарстанского рантье Алмаза Сулейманова. Предметом спора стали расходы на капремонт торгового комплекса «Савиново» в Казани, где федеральный ретейлер занимает площади под гипермаркет «Перекресток». Предприниматель убежден, что перед продажей магазина необходимо оплатить затраты на обновление здания, но в компании считают их завышенными. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».



Сулейманов: «Собственники решили, что они должны заплатить»



Владелец старейших казанских торговых центров XL и «Савиново» Алмаз Сулейманов последние три года ведет серию тяжб с федеральным ретейлером, управляющим «Перекрестком». Предприниматель, в частности, требовал плату за аренду участка у торгового комплекса для выгрузки поставляемых в гипермаркет товаров. Но суд отказал, и решение устояло в апелляции.

Минувшей осенью российская продуктовая розничная компания X5 Group (владелец сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») выставила встречные требования к казанскому рантье. Через петербургское ООО «Красноборское» ретейлер потребовал признать недействительным решение внеочередного общего собрания собственников помещений торгового комплекса «Савиново». Собрание прошло в очной форме в начале августа прошлого года.



— От меня юристы ходят, у нас много с ними судов. Они же продают свои магазины. На собрании собственники помещений в ТК «Савиново» решили, что они должны заплатить за асфальт, фасад здания, капитальный ремонт. А в связи с тем, что этот актив им неинтересен, они, соответственно, не хотят платить свою долю. Так что мы с ними судимся, — коротко обрисовал «Реальному времени» свою позицию Алмаз Сулейманов.

Около года назад X5 Group начала избавляться от части активов в Татарстане, выставив на продажу почти за 1 млрд рублей «Перекрестки» в ТК «Савиново», ТЦ «Азино» и в Нижнекамске. Ранее гипермаркет в ТЦ на Ямашева работал под брендом «Карусель», но в 2019 году ретейлер объявил о трансформации магазинов этой сети. Часть из них он закрыл, а в других начал развивать «Перекрестки».

«Перекресток»: заявленные расходы существенно завышены

Суд привлек к спору в качестве третьих лиц ООО «ТК «Савиново» и Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Представитель торгового комплекса попросил приобщить к материалам дела концепцию, которую направили на рассмотрение. Еще одним лицом решили привлечь Казанский государственный архитектурно-строительный университет. По этой причине судебное разбирательство отложили на конец января.

— На повестку дня общего собрания было вынесено 55 вопросов, которые по большей части касались согласования проведения работ по капитальному ремонту здания ТК «Савиново». С принятым 01.08.2023 решением компания не согласна, оспаривает его в суде. В ходе проведения собрания собственников не представлено достоверных доказательств того, что понесенные расходы являются необходимыми для сохранения здания. Компания уверена, что заявленные расходы существенным образом завышены, — заявили «Реальному времени» в пресс-службе X5 Group.

Ни одна из сторон сумму понесенных расходов не озвучила. Капитальный ремонт в ТК «Савиново» начали с обновления паркинга в начале 2021 года. Работы затянулись, так что казанские автовладельцы, приезжающие в торговый комплекс и соседний XL, начали жаловаться на простой стоянки.

Часть плоскостной парковки превратилась в площадку для складирования снега. Внутри здания, как рассказали местные работники, ремонт двигался медленно, строители ожидали подвоза материалов, в остальное время помещения стояли закрытыми.

Ремонт в «Савиново» и активы Сулейманова

Основным владельцем торгового комплекса, в который входят «Савиново» и XL, является семья крупного татарстанского полимерного трейдера и рантье Алмаза Сулейманова. По данным «СПАРК-Интерфакса», бизнесмен руководит и владеет 18 компаниями, большинство из которых зарегистрированы на проспекте Ямашева — по адресу вышеназванных казанских ТЦ.

Наиболее прибыльные из них специализируются на аренде и управлении собственным и арендованным недвижимым имуществом: «Акцепт» (39 млн рублей), «Гуд капиталс» (62 млн рублей), «Ист-Вест» (48 млн рублей), «Квадратный метр» (59 млн рублей), «Рент Риэлти» (55 млн рублей), «Торговый дом Барс Синтез» (30 млн рублей), «Делфо-Гуливер» (34 млн рублей), ТК «Савиново» (49 млн рублей).



Суммарно Сулеймановым принадлежит около 66,5 тысячи кв. м коммерческих площадей. XL в 2004 году открывали структуры «Сувара», но девелопер потерял ТЦ во время кризиса 2008-го — он был заложен по кредиту и перешел банку «Зенит», который продал его компании Сулейманова — «Барс Синтез». В те же годы бизнесмен начал выкупать площади в соседнем «Савиново» у главы строительной империи «Фон» Анатолия Ливады, параллельно кредитуя стройки в его жилых комплексах за квартиры. На сегодня в руках предпринимателя и его семьи сосредоточено порядка 90% торговых площадей в XL и «Савиново».

Под своей крышей XL собрал магазины известных брендов в формате outlet — специализирующихся на продаже товаров со скидками, а также кафе, рестораны, кинотеатр и другие развлечения. В последние годы ТЦ переживает реконцепцию, существенно увеличив торговые площади на 3,5 тысячи кв. м, зону фуд-корта и парковки. Кроме того, были обновлены фасад торгового комплекса и прилегающая территория. В «Савиново» работает более 350 небольших магазинов на общей площади в 24 тысячи кв. метров.

Петербургское ООО «Красноборское», согласно базе «СПАРК-Интерфакс», через цепочку учредителей принадлежит зарегистрированной в Голландии группе компаний X5 Retail Group N.V. Головная компания группы — американская The Bank of New York Mellon Corporation. Выручка, по последним данным, составила 29,337 млрд долларов. Принадлежащее группе московское ООО «Корпоративный центр икс 5» прошлый год завершило с выручкой 38,17 млрд и чистой прибылью в 3,7 млрд рублей.