X5 Retail Group начнет трансформацию магазинов «Карусель»

X5 Retail Group трансформирует свою сеть супермаркетов «Карусель». Часть магазинов будет закрыта, другая будет отдана под сеть супермаркетов «Перекресток». Еще одна часть продолжит работу, пока будет вестись разработка новой концепции.

Сегодня под брендом «Карусель» работает 91 магазин. В течение двух лет 20 магазинов закроются, 34 супермаркета будут в управлении «Перекрестка», который также входит в X5 Retail Group.

Остальные 37 магазинов пока продолжат работу под тем же брендом, менеджменту предстоит разработать и предложить различные улучшения, изучить изменения позиционирования, развития или закрытия, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group начал тестировать формат магазинов без продавцов в одном из супермаркетов сети «Пятерочка».