Торговый зал в казанском ТЦ «Азино» выставили на продажу за 180 млн рублей

В Казани выставили на продажу торговый зал, который находится в ТЦ «Азино» на улице Фучика. Стоимость объекта — 180 млн рублей, следует из объявления в интернете.

Площадь объекта составляет более 2,9 тысячи «квадратов», из них 152 кв. м располагается на цокольном этаже, остальная часть — на первом. Торговый зал продается напрямую от собственника, которым является сеть магазинов «Перекресток».

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что помещения оснащены двумя разгрузочными пунктами, которые выходят в хозяйственный двор, а также двумя лифтами. Причину продажи автор объявления не указывает.

В феврале в Набережных Челнах на продажу выставили торговый центр «Бум» за 135 млн рублей. Площадь объекта составляет 1,9 тысячи кв. м, он состоит из двух этажей. 95% площадей сдаются в аренду.

Диана Жиленкова