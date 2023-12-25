Как апгрейдить смартфон до Нового года

Гайд «Реального времени» по новой фишке Авито

Фото: realnoevremya.ru

В новый год — с обновленным смартфоном. Как вам план? Нравится, но не хочется хлопот по продаже старого телефона, да и переплачивать за новый не особенно тянет? Тогда этот гайд — точно для вас. Команда Авито запускает сервис выкупа смартфонов у частных продавцов. Чтобы получить справедливую цену за свой телефон, не нужно будет никуда ходить. Вы будете избавлены и от утомительной переписки с потенциальными покупателями — Авито все сделает за вас. А уж подобрать здесь себе другой смартфон (хоть подержанный, хоть новый) точно не составит труда. Как это работает? Рассказываем.

Сэкономить до 40% на смартфоне

Тренд на бережливость растет с каждым годом, и это сказывается в том числе и на отношении к обновлению гаджетов. Наши соотечественники все чаще решают продать свой бывший в употреблении смартфон, прежде чем «обновить парк» своей электроники.

В сентябре 2023 года продажи смартфонов на Авито в России выросли на 35% по сравнению с прошлым годом. Кстати, можно купить здесь и совершенно новую, неиспользованную технику: множество юридических лиц благодаря удобству платформы и отсутствию необходимости открытия шоурума имеют возможность устанавливать привлекательные цены на новую технику. Если брать сентябрь 2023 года, то продажи новых смартфонов на Авито в Казани выросли на 7% год к году, и цифры эти продолжают расти каждый месяц.

— На Авито мы фиксируем продолжение восходящего тренда — растут продажи как б/у техники, так и новых устройств. Число объявлений о продаже смартфонов за год выросло на 39%. Покупка устройства на Авито позволяет сэкономить около 40% от его стоимости по сравнению с приобретением нового устройства. Однако мы видим, что частные лица хотят продать гаджет практически мгновенно, сразу после подачи объявления, и не общаясь с покупателями. Программа официального выкупа смартфонов от Авито решает эту задачу — она позволит нам сделать процесс продажи гаджетов еще более быстрым, полностью безопасным и удобным, — комментирует Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника в Авито».

Продажи новых смартфонов на Авито в Казани выросли на 7% год к году, и цифры эти продолжают расти каждый месяц. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что предлагает Авито?

Чтобы продать свой смартфон (будь он новый или бывший в употреблении), больше нет необходимости отвечать на десятки сообщений, торговаться и лично встречаться с потенциальными покупателями. Если это не входит в число ваших любимых развлечений и все, чего вы хотите, — быстро и без хлопот получить справедливую цену за свой товар, то Авито возьмет все хлопоты по продаже на себя.

Официальный партнер платформы выкупит смартфон у покупателя в день подачи заявки. Причем вызвать специалиста можно прямо домой или в офис. Авито понимает, что в современном мире важна каждая минута, и освобождает вас от необходимости тратить его на организационные встречи и долгую переписку.

К выкупу устройства Авито подключает несколько партнеров в крупном городе. Это надежные, проверенные компании. Участие нескольких игроков рынка — гарантия честного ценообразования, высокой конкуренции за заявки и повышения качества услуг. Рассказываем пошагово, как продать смартфон за 1 день без хлопот и нервотрепки и получить за него справедливую цену.

Шаг №1

Подайте объявление о продаже смартфона на Авито. Заполните обязательные поля в карточке объявления, честно (это важно!) ответьте на вопросы о состоянии вашего гаджета (ответы нужно будет выбрать из предложенных вариантов). Желательно сфотографировать гаджет со всех сторон, внести в нужные поля данные: например, IMEI устройства. Выберите опцию «Продать через партнера».

коллаж realnoevremya.ru. Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц»

Если у вас уже есть объявление о продаже и оно активно, то вы можете выбрать опцию выкупа прямо в карточке своего объявления. Как только вы это сделаете — информация о вашем объявлении сразу же отправится партнерам Авито и поступит в обработку.

Если же объявление делать вам некогда или не хочется — выберите специальный раздел «Продайте смартфон партнеру Авито за сутки» в мобильной версии сайта. Там нужно заполнить упрощенную анкету.

Теперь вы увидите предварительную цену, за которую партнер готов выкупить ваш смартфон после того, как будут пройдены последующие шаги.

Шаг №2

Выберите, каким образом вы хотите продать смартфон партнеру Авито: самостоятельно отвезти гаджет в один из сервисных центров или вызвать специалиста туда, где вам будет удобно встретиться. Выезд представителя партнера бесплатен. Вы встретитесь, ваш смартфон осмотрят, проведут его базовую проверку.

Это нужно, чтобы определиться с честной и справедливой ценой.

Шаг №3

Если характеристики, состояние и внешний вид гаджета соответствуют заявленным, то за ваш смартфон вы получите ту цену, которую запрашиваете, или даже выше. Но если специалист найдет несоответствие или скрытые дефекты, то цена будет скорректирована соответственно стоимости ремонта.

Если все пройдет успешно, то вы сразу получите деньги за свой гаджет. Если же вы передумаете продавать его на предложенных условиях — взаимодействие с курьером окончится, и вы сможете продолжить продажу через объявление на тех условиях, которые вас устроят.

Покупаем новый смартфон

Итак, ваш смартфон пристроен в надежные руки, а на вашей банковской карте появилось приятное поступление. Теперь нужно подобрать новый гаджет, который удовлетворяет вашим пожеланиям. На Авито для этого есть две возможности.

Во-первых, можно обратиться к объявлениям партнеров Авито. Выкупленные у пользователей смартфоны доступны к покупке. Но перед этим партнер проводит их предпродажную подготовку (проверяет, диагностирует, в случае необходимости устраняет дефекты).

Партнер проводит предпродажную подготовку гаджетов (проверяет, диагностирует, в случае необходимости устраняет дефекты). realnoevremya.ru/Максим Платонов

После этого он выставляет гаджеты на Авито. Особенно важно, что в этом случае вы не покупаете кота в мешке: в объявлении есть отчет о диагностике и проведенных манипуляциях, а кроме того, партнер дает гарантию (от нескольких месяцев до года).

Во-вторых, на Авито есть множество объявлений от частных продавцов и юридических лиц. Среди них наверняка найдется смартфон, о котором вы мечтаете. А безопасность и удобство сделки будет обеспечено, если вы воспользуетесь множеством фишек Авито, созданных для защиты пользователей. О них мы уже рассказывали в одной из наших предыдущих статей.

И тогда уже очень скоро мы наверняка сможем поздравить вас: «С Новым годом! С новым смартфоном!»