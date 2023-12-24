Платье по цене дома купца Апанаева

Книга этой недели — исторический роман «Платье королевы» канадской писательницы Дженнифер Робсон

«По одежке встречают» — так утверждает пословица. Этому же нас учили с раннего детства. Выглядеть опрятно, чтобы произвести хорошее впечатление. Этого достаточно для обычного человека. Но все гораздо сложнее, если речь заходит о нарядах королевских семей. Выбор платья — целое событие. Это касается не только торжественных мероприятий, но и официальных визитов, походов в театр и благотворительных ужинов. А потом, спустя годы, часть гардероба членов королевских семей распродается на аукционах за баснословные деньги. Вот и в прошлые выходные платье принцессы Дианы было продано за рекордную сумму.

Точно известно, что в черно-синем платье Диана появлялась в апреле 1985 года на приеме у мэра Флоренции и в мае 1986 года на концерте Ванкуверского симфонического оркестра в театре «Орфеум». Это платье специально для Дианы создал марокканско-британский дизайнер Жак Азагури. Верхняя часть выполнена из черного бархата, с длинными рукавами и вышитыми металлической нитью звездами. Нижняя — это двухуровневая синяя юбка с бантом. В общем, самый писк моды 1980-х.

Стартовая цена платья на торгах Julien’s Auctions была 100 тыс. долларов. А продали его в 11 раз дороже, за 1,143 млн долларов. Если перевести в рубли, то получается примерно 105 млн. Для сравнения, столько же стоит особняк купца Апанаева в центре Казани.

Это рекордная сумма для нарядов принцессы Дианы. До этого самым дорогим считалось платье от британского дизайнера Виктора Эдельштейна, которое вошло в его коллекцию 1989 года. Оно было продано в конце января этого года за 604,8 тыс. долларов.

Скрин сайта Julien’s Auctions (julienslive.com) realnoevremya.ru

Кто новый владелец платья Дианы — неизвестно. Покупатель предпочел остаться анонимным. Но известно, что вырученные деньги передадут музею и библиотеке Нью-Йоркского исторического общества.

В последнее время интерес к британской королевской семье, пожалуй, такой же, как в период развода Дианы и Чарльза. Причиной тому стали скандалы вокруг принца Гарри и принцессы Меган, а также выход сериала «Корона», который показал, что короли и принцессы тоже люди. У них те же проблемы и радости. Книгой этой недели мы выбрали произведение, наверное, о самом знаменитом королевском платье — свадебном наряде Елизаветы II.

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Книга Дженнифер Робсон «Платье королевы» — это историческое произведение, где в качестве канвы взяты реальные события, а вот истории главных героинь полностью вымышлены. Энн Хьюз работает у высококлассного кутюрье Нормана Хартнелла, которого попросили сшить несколько платьев для королевской семьи. В мастерской так много работы, что нужны дополнительные руки. К вышивальщицам присоединяется Мириам Дассен, которая недавно приехала из Франции. Мириам довольно молчалива и не рассказывает о своей жизни до переезда в Англию, как будто это большой секрет. Вскоре Хартнеллу сообщают, что его мастерская будет шить свадебное платье принцессы Елизаветы, что вызывает ажиотаж среди вышивальщиц.

По мере работы Энн и Мириам становятся ближе друг к другу и постепенно раскрывают секреты своего прошлого. Когда они не работают над платьем — сверхсекретным проектом, — девушки открывают для себя очарование общения с противоположным полом. На первый взгляд может показаться, что это история любви на фоне самого популярного светского мероприятия 1947 года.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Но автор переносит читателя в Торонто 2016 года, где внучка Энн, Хизер, узнает, что ее бабушка работала над свадебным платьем нынешней королевы. Хизер мало что знает о прошлом бабушки до прибытия в Канаду. Ей становится жутко любопытно, поэтому она летит в Великобританию, чтобы понять, кем же была ее бабушка и какие у нее были тайны от семьи. В Лондоне она узнает, что знаменитый дизайнер Мириам Дассен не только знала ее бабушку, но и работала с ней бок о бок. Разбираясь в прошлом Энн, Хизер открывает завесу и над прошлым Мириам.

«Платье королевы» — это вдохновляющий и трогательный роман. Робсон не только детализирует персонажей, но и создает образ платья по мере его создания. Энн Хьюз — молодая женщина, чья жизнь крутилась вокруг ее эскизов и умения вышивать. Получив возможность поработать над платьем королевы, она вкладывает в это все свои силы, возможно, ослепленная окружающим миром и теми, кто хочет поскорее взглянуть на самый обсуждаемый кусок ткани. Мириам Дассен пришлось через многое пройти еще до того, как она украсила страницы этой книги. Откровения Хизер о своей бабушке наглядно демонстрируют читателю, как много Энн скрывала от семьи и какое тягостное бремя ей пришлось нести.

По мере повествования эти три женщины растут в своих сюжетных линиях. Единственное, что связывает их всех вместе, — это свадебное платье, важность которого меркнет по сравнению с полученными жизненными уроками. Но, похоже, это то, что все три женщины могут использовать, чтобы вырасти. Каждая по-своему.

Издательство: Inspiria

Перевод: Светлана Тора

Количество страниц: 384

Год: 2021

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».