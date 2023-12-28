Леонид Слуцкий помог Челнам выиграть первую лигу КВН. И уехал в Китай

Рассказываем о футболе Китая, страны — участницы Игр БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Экс-наставник «Рубина» Леонид Слуцкий в начале декабря был ведущим финала первой лиги КВН в Перми, где победу одержала челнинская команда «Ингеборга Дапкунайте». После этого Слуцкий со своим тренерским штабом отправился в Китай, где будет тренировать «Шанхай Шеньхуа». Российский футбол продолжает делегировать тренеров за границу: Курбан Бердыев в Иране, Роман Шаронов на Кипре, теперь еще и Слуцкий. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает, как выступления в Китае помогали карьерам российских футболистов.

Безумно сложно быть первым



Китай со всем энтузиазмом вернулся в мировой футбол после многолетней самоизоляции. В 1976 году национальная сборная была третьей на Кубке Азии. В 1984, 1992, 2004 годах уже другими составами китайцы входили в число призеров Кубка Азии. В 1983 году китайская молодежка (до 21 года) разгромила на МЧМ Австрию (Вольфарт, Огрис, Польстер) — 3:0, а в 1985-м играла на чемпионате мира в СССР. Гао Хонгбо, Гао Жонгксин и, извините, Ли Хуи, это основа для сборной страны на ближайшее десятилетие. Тут подоспело создание чемпионата страны по футболу 1987 года с участием восьми команд в высшей лиги и огромного количества команд в низших дивизионах. В 1988 году сборная дебютировала на Олимпиаде в Сеуле, причем один игрок из того состава представлял чемпионат Голландии, что неожиданно, а двое были из состава белградского «Партизана». И это было оправданно, поскольку Югославия уже в 70-е годы начала активно сотрудничать с Китаем по поводу развития баскетбола, и сейчас, кстати, продолжает работать с Поднебесной в области развития водного поло. У «раннего» Китая были четыре достаточно успешных футбольных поколения, которые реализовались на уровне сборных. Но подобных успехов нет давным-давно, и даже на домашней Азиаде 2023 года китайская сборная не добралась до полуфинала, в котором играли Южная Корея и Япония (за золото), Узбекистан и Гонконг (за бронзу).

Почему Китай достаточно неплохо стартовал: третье место на Кубке Азии — 1976? Кстати, в том составе играл легендарный для местного футбола Сюй Генбао. Все достаточно просто: азиатский футбол на тот момент был очень слаб и нестабилен. Иран, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия сменяли друг друга среди участников ЧМ, и только Южная Корея стала играть постоянно начиная с 1986 года. За счет чего? Выросшего в стране суперзвезды Бум Кун Ча, развития молодежного футбола на базе университетского спорта (четвертое место на молодежном ЧМ-1983) и частно-государственного участия в развитии игровых командных видов спорта ( компании «Дэу Роял», «Лаки Голд Стар» («Эл Джи»), «Поско Атомс», «Траст Банк», «Хэндэ» и так далее).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первопроходцем был Сергей Морозов

С началом девяностых в Китай массово хлынул поток тренерских кадров из ГДР. В новой Германии им не было места, никто не хотел делиться местами на Олимпе западнонемецкого спорта, и осси обвиняли во всем — от использования допинга в работе до сотрудничества со Штази. Возможно, знакомство с немецкими тренерами помогло и первому экс-советскому наставнику Сергею Морозову переехать в Китай в 1992 году. Воспитанник украинского футбола умер в 2021 году, ему никто не задавал вопрос — как он стал первопроходцем в Поднебесной, но в его советской карьере было пять сезонов играющим тренером в клубах ГДР и системе воинской службы в ГСВГ. Затем Морозов работал в Смоленске и Тюмени, что важно.

Уже в дебютный сезон успешно отработал с командой «Шоуган» из Пекина, которую сам Морозов называл заводской и куда он привез с собой только одного украинского юниора Александра Бабийчука. На следующий год Морозов возглавил «Шэньян», и это уже уровень, ему позволили приглашать футболистов. С Александром Алферовым Морозов работал в Смоленске, и тому недолго пришлось добираться до Китая, поскольку играл он за Улан-Удэ, а от столицы Бурятии до Пекина 1500 км по прямой. Воспитанника киевского «Динамо» Сергея Сурело Морозов также знал по работе в Смоленске и Тюмени и выдернул его прямо по ходу сезона чемпионата Украины. Плюс Евгений Долгов, липчанин, игравший в Смоленске, а на момент переезда в Китай выступавший за московское «Динамо». Так «Шеньян» стал самым российским клубом в Китае на сезон 1994 года. Но не самым успешным, поскольку вылетел из высшей лиги, в которой третье место заняла команда «Шанхай Шеньхуа». Да, там самая, в которой будет работать Слуцкий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шанхай и Ленинград были городами-побратимами. Отсюда интерес к питерским футболистам



«Реальное время», рассказывая о тесных советско-китайских контактах, прерванных волюнтаристскими решениями Никиты Хрущева, упоминало, что наиболее тесно с футболистами Поднебесной сотрудничал ленинградский «Зенит». Было это в середине 50-х годов, и спустя почти сорок лет еще были живы те китайцы, которые помнили о тех контактах. Возможно, поэтому футбол Санкт-Петербурга стал самым желанным для Китая, к тому же и города были побратимами. «Шанхай Шеньхуа» — это трио ленинградцев, вратарь Дмитрий Куц, звездный Александр Захариков и самый молодой в этом трио Владимир Нахратов. Именно с Нахратовым ваш корреспондент общался на трибунах УНИКСа во время баскетбольного матча, поскольку он был крайне общительным и крайне эрудированным собеседником, играя на тот момент за мини-футбольный «Приволжанин» (сезоны 2002—2004 годов). Нахратов рассказывал о своей команде, куда попал из питерской «Смены-Сатурна» и стал лучшим легионером чемпионата страны.

Зарплаты в чемпионате колебались от двух до пяти тысяч долларов, что для тогдашней России было шикарно. Вскоре там же оказался еще один питерец Александр Васильев. Кстати, его бывшая команда «Прометей-Динамо» в те времена стала участницей любопытного матча при свете автомобилей. В прямом смысле слова, когда стемнело, освещение на стадионе не работало, и команды играли при свете автомобилей, припаркованных у кромки поля. Причем соперники целенаправленно пинали по этим фарам, чтобы свет погас, и в конечном счете добились желаемого. Матч остановили, хозяевам присудили техническое поражение — 0:3. Плюс увлекательные поездки в Грозный и другие горячие точки развалившегося Союза. Зарплата курицами и яйцами вместо денег. Либо деньгами, но в размере 100 долларов у Шаронова в сравнении с предложенными ему же тысячей баксов в Китае.

Вспоминая о недавнем кинохите «Слово пацана», в 90-е годы футбольный чемпионат среди группировок проходил куда более цивильней, чем официальные матчи второй лиги. Неудивительно, что и молодой Нахратов, которому еще не нашлось места в российской элите, и списанный из нее Захариков (среди его титулов бронза 1980 года и золото 1984 года в составе «Зенита», хотя, откровенно говоря, он всегда был игроком ротации) рванули в Китай. Как и другой питерец Владислав Басков, и целая делегация из футбольной Абхазии Гоча Жоржолиани, оба «Гуанчжоу», а также экс-камазовец Ахрик Цвейба, плюс Ромео Гогитадзе и Мамука Русия, «Шанхай Пудун». В «Пудуне» оказался и Олег Кужлев, которого старожилы футбола не иначе как «промахом» и не называют. Кому интересно, может набрать это в поисковиках, момент был эпичный и обидный, увы. А ведь Кужлев был в составе той молодежной сборной СССР, которая в 1985 году играла на домашнем чемпионате мира, на котором дебютировал и Китай. Прошло всего-то десять лет, а теперь уже он смотрел на китайцев снизу вверх.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китайский трамплин для Шаронова и Панова



В середине девяностых в Китае играли еще два питерца — легендарный Анатолий Давыдов и молодой Олег Решетов в «Фошани», питерец Александр Молев и москвич Дмитрий Гуленков в «Тяньцзин», дальневосточник Валерий Богданов в «Даляне», ранее бывшем русском городе Дальний, украинец Александр Рябоконь в «Шанхай Пудун», будущий тренер вратарей «Рубина» Валерий Клейменов в «Шеньхуа», спустя два года, как команда стала чемпионом страны. Произошло это в 1995 году, кстати, руководил той командой Сюй Геньбао, тот самый, кто играл в составе сборной, ставшей бронзовым призером Кубка Азии 1976 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Помимо ведущей команды Шанхая, в городе было множество других коллективов, куда хлынул поток российских футболистов. В «Фуабо» поехал дублер московского «Локомотива» Роман Шаронов, который после сезона в Китае перебрался в Красноярск, а оттуда в казанский «Рубин». В «Пудуне» заиграл Олег Еремин из Уфы. В «Баоканге» под руководством советского казахстанца Александра Арефьева было сразу четыре питерца Алексей Тихомиров (вот он, кстати, и был среди участников матча при свете автомобильных фар), голкипер Михаил Савицкий, Роман Игнатов и самый звездный россиянин в чемпионате Китая — Александр Панов. Молодой форвард, по характеристике Павла Садырина, рано начал прикладываться к спиртному, «со стакана падал», как говорил мне в интервью Павел Федорович, а его партнер Роман Игнатов утверждал, что он еще и наркотиками баловался. Но Панов воспользовался карьерой в Китае как трамплином. Триумфально вернулся, выиграл Кубок России с «Зенитом», забил два гола Франции в отборе на Евро-2000. Но все они — Панов, Шаронов и даже Кужлев, играли не выше первого дивизиона. Во-первых, Китай в 1996 году открыл для себя бразильский рынок, начав с малоизвестного Марсело Мармело да Силвы, «добрый футболист» из «Сычуани», который остался жить в Китае, женившись там на русской(!). Но дело не в этом, а в том, что пять сезонов и порядка 120 сыгранных матчей превратили его в легенду китайского футбола.

(Окончание следует)

