Игру «Ак Барса» с «Динамо» в Москве перенесли из-за матча «Рубина»

Начало пятого матча серии плей-офф 20 апреля между «Ак Барсом» и «Динамо» в Москве перенесли на более позднее время. Перенос связан с проведением на «ВТБ-Арене» в тот же день футбольного поединка «Динамо» — «Рубин» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хоккейный матч начнется в 19.00 по московскому времени, изначально планировалось провести игру в 17.00. Футбольный поединок пройдет в 14.00 по мск, причем ранее его начало также было передвинуто из-за проведения встречи хоккейного «Динамо» в Кубке Гагарина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После трех матчей серии «Ак Барс» ведет со счетом 2:1. Казанцы дважды победили в Москве — 5:3, 2:0, а также проиграли накануне дома — 1:3.

Матч первого круга между «Рубином» и «Динамо» прошел в Нижнем Новгороде в связи с проведением в Казани саммита стран БРИКС.

Зульфат Шафигуллин