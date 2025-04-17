Хоккеисты «Нефтехимика» вызваны в сборную России
Игроки хоккейного клуба «Нефтехимик» Влад Леонтьев и Никита Хоружев получили вызов в национальную мужскую сборную команду России (Россия 25) для участия в тренировочном мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Тренировочные сборы пройдут в учебно-тренировочном центре «Новогорск» с 24 по 29 апреля.
15 апреля стало известно, что Вячеслав Лещенко досрочно покидает «Нефтехимик». Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
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