Хоккеисты «Нефтехимика» вызваны в сборную России

Фото: Динар Фатыхов

Игроки хоккейного клуба «Нефтехимик» Влад Леонтьев и Никита Хоружев получили вызов в национальную мужскую сборную команду России (Россия 25) для участия в тренировочном мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тренировочные сборы пройдут в учебно-тренировочном центре «Новогорск» с 24 по 29 апреля.

15 апреля стало известно, что Вячеслав Лещенко досрочно покидает «Нефтехимик». Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Рената Валеева