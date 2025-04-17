Алекно отказался отвечать на вопросы после поражения от казанского «Зенита»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер питерского «Зенита» Владимир Алекно отказался отвечать на вопросы после поражения от «Зенита-Казани» во втором матче финала. Питерцы проиграли обе финальные игры в Казани.

В микст-зоне Алекно произнес всего четыре слова для комментария итогов матча с казанским «Зенитом».

— Казань пока сильнее нас, — сказал Алекно и покинул зону для общения с журналистами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит-Казань» ведет в серии до трех побед с питерским «Зенитом» со счетом 2:0. Следующий матч финала пройдет в Санкт-Петербурге 19 апреля в 17.00 по московскому времени. «Зенит-Казань» выиграл первый матч финальной серии со счетом 3:0, вторую игру — 3:2 на тай-брейке.



Алекно известен своей работой в Татарстане, где вместе с казанским «Зенитом» завоевал все возможные чемпионские титулы.

Зульфат Шафигуллин