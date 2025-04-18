Никита Кучеров стал первым россиянином, дважды выигравшим бомбардирскую гонку НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил уникальное достижение в истории НХЛ среди российских игроков, второй год подряд возглавив список лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

По итогам сезона на счету 30-летнего форварда 121 очко (37 шайб и 84 передачи) в 78 матчах. Ближайший преследователь Кучерова, Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», набрал 116 очков (32+84) в 79 играх.

Для Кучерова это третья победа в бомбардирской гонке и третий приз «Арт Росс Трофи» в карьере — ранее он становился лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2019 (128 очков) и сезоне-2023 (144 очка).

Среди российских хоккеистов обладателями «Арт Росс Трофи» также являются Евгений Малкин (2009, 2012) и Александр Овечкин (2008).

Ранне российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список самых богатых игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На данный момент Овечкин заработал $161,72 млн. Текущий контракт действует до конца сезона 2025/26, по нему россиянин заработает еще девять миллионов, общая сумма за карьеру достигнет $170,72 миллиона.



Матвей Гавриков