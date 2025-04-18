Чикунова одержала победу на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом

Фото: Максим Платонов

Евгения Чикунова выиграла дистанцию 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Ее результат — 2 минуты 20,36 секунды — стал новым рекордом мира на этой дистанции.

Чикунова выполнила норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре (2.25,56). Второе место заняла Анастасия Шиленкова (2.27,06), третье — Виктория Карюк (2.27,47).

20-летняя Евгения Чикунова является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. В ее активе также два серебра чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не смогла выполнить нормативы на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

У мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем победил Егор Корнев (47,55), второе место занял Андрей Минаков (48,16). Оба спортсмена выполнили норматив (48,18). Бронзу чемпионата России завоевал Владислав Гринев (48,17).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Рената Валеева