«КОС-Синтез» вышел в финал чемпионата России по водному поло

Фото: Михаил Захаров

Казанский «КОС-Синтез» уверенно обыграл МК СШОР «Восток» в третьем матче полуфинальной серии со счетом 12:5 и завоевал путевку в финал чемпионата России.

В составе победителей отличились Зиннуров (4 мяча), Латыпов (2), Лазарев (2), Деревянкин, Одинцов и Васильев. Казанцы вели с самого начала встречи, установив контроль над игрой уже в первом периоде.

Этот успех позволил «КОС-Синтезу» завершить полуфинальную серию с общим счетом 3-0. Соперник по финалу определится в противостоянии между «Динамо СШОР Астрахань» и «Спартаком-Волгоград».

Матч проходил в Москве на базе СШОР «Восток».

Сейчас «КОС-Синтез» завершил 1/2 финала со счетом 3-0 и стал первым обладателем путевки в золотой финал. Теперь игроки ждут соперника, которым станет победитель пары «Динамо» СШОР Астрахань — «Спартак»-Волгоград.

Матвей Гавриков