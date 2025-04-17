Германия допустит российских спортсменов до Универсиады в нейтральном статусе
Оргкомитет летней Универсиады 2025 года в Германии заявил о готовности допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.
Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее заявлял, что российские спортсмены летом примут участие в Универсиаде 2025 года. В оргкомитете отметили, что Международная федерация университетского спорта (FISU) продолжит следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных федераций. Отдельные нейтральные студенты-спортсмены смогут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно и разрешено.
Российский студенческий спортивный союз и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов (Белоруссия) остаются членами FISU.
Россияне и белорусы пропускают зимнюю Универсиаду 2025 года в Италии, поскольку ни одна из международных федераций не предоставила им возможность отобраться на соревнования. Однако в летних видах спорта большинство международных федераций уже допускают спортсменов обеих стран до своих соревнований в нейтральном статусе.
Универсиада 2025 года пройдет с 16 по 27 июля.
Ранее руководство Международной федерации бодибилдинга (IFBB) подтвердило, что россияне смогут участвовать в чемпионате Европы с флагом и гимном своей страны.
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