Хоккеисты Войнов, Кагарлицкий и Свечников покинут «Торпедо»

Фото: Динар Фатыхов

«Торпедо» планирует расстаться с хоккеистами Вячеславом Войновым, Дмитрием Кагарлицким и Евгением Свечниковым. По данным Metaratings.ru, нижегородский клуб не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с целым рядом игроков.

Контракты Войнова, Кагарлицкого и Свечникова с «Торпедо» действуют до 31 мая 2025 года. Все трое в прошлом сезоне выступали за казанский «Ак Барс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защитник Войнов в регулярном чемпионате и плей-офф провел 53 матча за «Торпедо», забросил семь шайб и отдал 16 ассистов. Нападающий Кагарлицкий в 64 играх сезона забил девять голов и набрал 36 очков. Форвард Свечников в 60 матчах за «Торпедо» заработал 24 (13+11) результативных балла.

Нижегородский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда. По итогам сезона «Торпедо» уволило Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.

Зульфат Шафигуллин