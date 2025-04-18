Евгений Рылов в Казани не отобрался на чемпионат мира по плаванию

Фото: Динар Фатыхов

Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов не смог выполнить норматив для участия в чемпионате мира 2025 года, который пройдет в Сингапуре. На чемпионате России в Казани, в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине, Рылов показал результат 1.58,68, заняв лишь четвертое место.

Первым к финишу пришел Дмитрий Савенко с результатом 1.55,91. Второе место занял Алексей Ткачев (1.58,16), а третьим стал Артем Норкин (1.58,64). Дмитрий Савенко стал единственным, кто выполнил квалификационный норматив (1.58,04) для участия в чемпионате мира.



Чемпионат России по плаванию в Казани является отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Соревнования в Казани завершатся 18 апреля.

Рената Валеева