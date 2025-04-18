«Ак Барс» объявил состав на четвертый матч серии с «Динамо» в плей-офф

Гатиятулин в третий раз подряд выпустил тот же состав игроков

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч против московского «Динамо» в рамках плей-офф. Четвертая игра серии пройдет в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» не произошло изменений по сравнению с двумя предыдущими матчами с «Динамо». Вновь остались вне заявки нападающие Алексей Пустозеров и Егор Коршков. В воротах «Ак Барса» сыграет с первых минут Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» ведет в серии с «Динамо» со счетом 2:1 после трех проведенных игр. Следующий матч пройдет в Москве 20 апреля. Ранее стало известно, что пятый поединок серии перенесли из-за игры «Рубина».

Зульфат Шафигуллин